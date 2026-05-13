Highlights Lancashire Thunder vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 13.05.2026
Potts to Wraith, 4 runs
Potts to Wraith, 0 runs
Potts to Wraith, 0 runs
Norris to Mary Taylor, 0 runs
Norris to Mary Taylor, 0 runs
Norris to Mary Taylor, 2 runs
Norris to Wraith, 1 run
Norris to Wraith, 4 runs
Norris to Mary Taylor, 1 run
FMK Morris to Mary Taylor, 1 run
FMK Morris to Mary Taylor, 4 runs
FMK Morris to Wraith, 3 runs
FMK Morris to Mary Taylor, 1 run
FMK Morris to Mary Taylor, 6 runs
FMK Morris to Wraith, 1 run
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Mary Taylor, 1 run
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Mary Taylor, 1 run
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Wraith, 0 runs
Potts to Mary Taylor, 4 runs
Potts to Wraith, 1 run
Potts to Wraith, 0 runs
Potts to Mary Taylor, 1 run
Potts to Wraith, 1 run
Potts to Mary Taylor, 1 run
Jones to Mary Taylor, 1 run
Jones to Mary Taylor, wide
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Wraith, 0 runs
Jones to Mary Taylor, 1 run
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Mary Taylor, 1 run
Cross to Wraith, 4 runs
Cross to Mary Taylor, 1 run
Cross to Mary Taylor, 4 runs
Cross to Mary Taylor, 4 runs
Cross to Mary Taylor, 4 runs
Cross to Wraith, 1 run
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Mary Taylor, 1 run
Jones to Wraith, 1 run
Jones to Wraith, 2 runs
Jones to Mary Taylor, 1 run
Jones to Mary Taylor, appeal
FMK Morris to Mary Taylor, 1 run
FMK Morris to Mary Taylor, 0 runs
FMK Morris to Wraith, 1 run
FMK Morris to Mary Taylor, leg bye
FMK Morris to Wraith, 1 run
FMK Morris to Wraith, 0 runs
Norris to Mary Taylor, 0 runs
Norris to Pavely, appeal, wicket (caught - Pavely)
Norris to Pavely, 0 runs
Norris to Pavely, 4 runs
Norris to Pavely, 0 runs
Norris to Pavely, 4 runs
FMK Morris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Wraith, 1 run
FMK Morris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Wraith, 1 run
FMK Morris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Wraith, 1 run
Norris to Pavely, 2 runs
Norris to Brewer, 1 run, appeal, wicket (run out - Brewer)
Norris to Brewer, 0 runs
Norris to Pavely, 1 run
Norris to Pavely, 0 runs
Norris to Brewer, 1 run
FMK Morris to Brewer, 1 run
FMK Morris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Pavely, 2 runs
FMK Morris to Brewer, 1 run
FMK Morris to Brewer, 0 runs
FMK Morris to Pavely, 1 run
Norris to Brewer, 0 runs
Norris to Brewer, 0 runs
Norris to Brewer, 0 runs
Norris to Freeborn, appeal, wicket (caught - Freeborn)
Norris to Freeborn, 2 runs
Norris to Freeborn, wide
Norris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Freeborn, 2 runs
FMK Morris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Freeborn, 1 run
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Freeborn, 1 run
Potts to Freeborn, 4 runs
FMK Morris to Pavely, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, 1 run
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Pavely, 1 run
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Pavely, 4 runs
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
FMK Morris to Freeborn, appeal
FMK Morris to Pavely, 1 run
FMK Morris to Freeborn, 1 run
FMK Morris to Freeborn, 0 runs
Cross to Pavely, 0 runs
Cross to Pavely, appeal
Cross to Freeborn, 1 run
Cross to Freeborn, 0 runs
Cross to Freeborn, 0 runs
Cross to Freeborn, 4 runs
Johnson to Pavely, 4 runs
Johnson to Freeborn, 1 run
Johnson to Pavely, 1 run
Johnson to Pavely, 0 runs
Johnson to Pavely, wide
Johnson to Freeborn, 1 run
Johnson to Freeborn, 0 runs
Cross to Pavely, 0 runs
Cross to Freeborn, 1 run
Cross to Freeborn, 0 runs
Cross to Freeborn, 0 runs
Cross to Austin, appeal, wicket (caught - Austin)
Cross to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 1 run
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Pavely, 1 run
Jones to Pavely, 0 runs
Jones to Austin, 1 run
Jones to Austin, 0 runs
Johnson to Pavely, 4 runs
Johnson to Pavely, 0 runs
Johnson to Pavely, 2 runs
Johnson to Pavely, 0 runs
Johnson to Pavely, 4 runs
Johnson to Pavely, 6 runs
Johnson to Pavely, wide
Jones to Pavely, 1 run
Jones to Austin, 1 run
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 0 runs
Potts to Pavely, 2 runs
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Austin, 1 run
Potts to Austin, 4 runs
Potts to Austin, 2 runs
Potts to Austin, wide
Jones to Pavely, 1 run
Jones to Pavely, 4 runs
Jones to Pavely, 0 runs
Jones to Pavely, 0 runs
Jones to Pavely, 0 runs
Jones to Austin, 1 run
Potts to Austin, 1 run
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Austin, wide
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Pavely, leg bye
Potts to Pavely, wide
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Pavely, 1 run
Jones to Pavely, 0 runs
Jones to Pavely, 4 runs
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Pavely, 1 run
Potts to Pavely, 0 runs
Potts to Redmayne, appeal, wicket (caught - Redmayne)
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Redmayne, 1 run
Jones to Redmayne, 0 runs
Jones to Redmayne, 0 runs
Jones to Austin, 1 run
Jones to Austin, wide
Jones to Redmayne, 1 run
Potts to Redmayne, 1 run
Potts to Redmayne, appeal
Potts to Redmayne, 0 runs
Potts to Austin, 1 run
Potts to Austin, 0 runs
Potts to Redmayne, 1 run
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Austin, 0 runs
Jones to Redmayne, 1 run
Jones to Redmayne, 0 runs
Jones to Austin, 1 run
Jones to Austin, 0 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Austin, 1 run
Cross to Austin, 2 runs
Cross to Austin, 0 runs
Cross to Redmayne, 1 run
Norris to Austin, 0 runs
Norris to Redmayne, 1 run
Norris to Redmayne, 4 runs
Norris to Redmayne, 0 runs
Norris to Redmayne, 2 runs
Norris to Redmayne, 2 runs
Cross to Austin, 0 runs
Cross to Austin, 4 runs
Cross to Austin, appeal
Cross to Surenkumar, appeal, wicket (bowled - Surenkumar)
Cross to Surenkumar, 0 runs
Cross to Redmayne, 1 run
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Redmayne, 1 run
Norris to Redmayne, 0 runs
Norris to Surenkumar, 1 run
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Surenkumar, 0 runs
Cross to Redmayne, 4 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, 2 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Redmayne, 1 run
Cross to Surenkumar, 0 runs
Cross to Surenkumar, 2 runs
Cross to Redmayne, leg bye
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, 0 runs
Cross to Redmayne, wide
Norris to Redmayne, 3 runs
Norris to Redmayne, 0 runs
Norris to Surenkumar, 1 run
Norris to Surenkumar, 0 runs
Norris to Redmayne, 1 run
Norris to Redmayne, 0 runs
Pavely to Jones, 2 runs
Pavely to Potts, 1 run
Pavely to Jones, 1 run
Pavely to Potts, 1 run
Pavely to Jones, 1 run
Pavely to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)
Mary Taylor to Cross, 1 run
Mary Taylor to Cross, 4 runs
Mary Taylor to Cross, 2 runs
Mary Taylor to Potts, 1 run
Mary Taylor to Cross, 1 run
Mary Taylor to Cross, 2 runs
Brett to Cross, 1 run
Brett to Cross, 0 runs
Brett to Potts, 1 run
Brett to Cross, 1 run
Brett to Cross, 4 byes
Brett to Potts, 1 run
Pavely to Potts, leg bye
Pavely to Potts, 0 runs
Pavely to Cross, 1 run
Pavely to Cross, 2 runs
Pavely to Cross, 0 runs
Pavely to Cross, 4 runs
Mary Taylor to Potts, 0 runs
Mary Taylor to Norris, appeal, wicket (caught - Norris)
Mary Taylor to Cross, 1 run
Mary Taylor to Cross, 1 run
Mary Taylor to Cross, 0 runs
Pavely to Cross, 1 run
Pavely to Cross, 2 leg byes
Pavely to Norris, 1 run
Pavely to Cross, 1 run
Pavely to Cross, 4 runs
Pavely to Cross, 0 runs
Brett to Lister, appeal, wicket (caught - Lister)
Brett to Lister, 4 runs
Brett to Cross, 1 run
Brett to Cross, 0 runs
Brett to Cross, 0 runs
Brett to Cross, 0 runs
Davis to Cross, 1 run
Davis to Lister, 1 run
Davis to Cross, 1 run
Davis to Lister, 1 run
Davis to Cross, 1 run
Davis to Cross, wide
Davis to Cross, 0 runs
Brett to Cross, 1 run
Brett to Lister, 1 run
Brett to Lister, 0 runs
Brett to Lister, 0 runs
Brett to Cross, 1 run
Brett to Lister, 1 run
Baker to Lister, 1 run
Baker to Cross, 1 run
Baker to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)
Baker to Johnson, 0 runs
Baker to Johnson, 0 runs
Baker to Lister, 1 run
Mary Taylor to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)
Mary Taylor to FMK Morris, appeal
Mary Taylor to Lister, 1 run
Mary Taylor to FMK Morris, 0 runs
Mary Taylor to Lister, 1 run
Baker to FMK Morris, 0 runs
Baker to FMK Morris, 4 runs
Baker to FMK Morris, 0 runs
Baker to FMK Morris, 0 runs
Baker to Lister, 1 run
Baker to Lister, 4 runs
Mary Taylor to FMK Morris, 2 runs
Mary Taylor to Lister, 1 run
Mary Taylor to Lister, 4 runs
Mary Taylor to Lister, 0 runs
Mary Taylor to FMK Morris, 1 run
Mary Taylor to Lister, 1 run
Baker to FMK Morris, appeal
Baker to Lister, 1 run
Baker to FMK Morris, 1 run
Baker to FMK Morris, 0 runs
Baker to FMK Morris, 0 runs
Baker to FMK Morris, 2 runs
Davis to FMK Morris, 1 run
Davis to FMK Morris, 2 runs
Davis to FMK Morris, appeal
Davis to Lister, 1 run
Davis to Lister, 0 runs
Davis to FMK Morris, 1 run
Pavely to FMK Morris, 1 run
Pavely to FMK Morris, 0 runs
Pavely to Lister, 1 run
Pavely to FMK Morris, 1 run
Pavely to Lister, 1 run
Pavely to FMK Morris, leg bye
Davis to Lister, 0 runs
Davis to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Davis to Threlkeld, 0 runs
Davis to Threlkeld, 0 runs
Davis to FMK Morris, 1 run
Davis to FMK Morris, 0 runs
Pavely to Threlkeld, 2 runs
Pavely to FMK Morris, 1 run
Pavely to FMK Morris, 2 runs
Pavely to FMK Morris, 0 runs
Pavely to FMK Morris, 0 runs
Pavely to Threlkeld, 1 run
Davis to Penna, appeal, wicket (bowled - Penna)
Davis to Threlkeld, 1 run
Davis to Threlkeld, 0 runs
Davis to Penna, 1 run
Davis to Threlkeld, 1 run
Davis to Threlkeld, 4 runs
Pavely to Penna, 2 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Threlkeld, bye
Pavely to Penna, 1 run
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 2 runs
Davis to Threlkeld, 0 runs
Davis to Penna, 1 run
Davis to Penna, 4 runs
Davis to Penna, 0 runs
Davis to Threlkeld, 1 run
Davis to Penna, 1 run
Pavely to Penna, 1 run
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Baker to Threlkeld, 4 leg byes
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Penna, 1 run
Baker to Threlkeld, 1 run
Baker to Threlkeld, 4 runs
Baker to Threlkeld, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Penna, 0 runs
Pavely to Threlkeld, leg bye
Pavely to Threlkeld, 2 runs
Pavely to Threlkeld, no ball + 4 runs
Pavely to Penna, 1 run
Baker to Penna, 1 run
Baker to Threlkeld, 1 run
Baker to Penna, 1 run
Baker to Penna, 0 runs
Baker to Penna, 0 runs
Baker to Threlkeld, 1 run
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Threlkeld, 1 run
Brett to Threlkeld, 4 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Penna, 1 run
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Penna, 1 run
Baker to Threlkeld, 1 run
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Threlkeld, 2 runs
Baker to Penna, 1 run
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Penna, 1 run
Brett to Threlkeld, 1 run
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Baker to Penna, 0 runs
Baker to Threlkeld, 1 run
Baker to Penna, 1 run
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Penna, 1 run
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 4 runs
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Threlkeld, 4 runs
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Threlkeld, 0 runs
Baker to Penna, 1 run
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Brett to Threlkeld, 0 runs
Mary Taylor to Penna, 0 runs
Mary Taylor to Penna, 0 runs
Mary Taylor to Penna, 0 runs
Mary Taylor to Threlkeld, 1 run
Mary Taylor to Threlkeld, wide
Mary Taylor to Penna, 1 run
Mary Taylor to Threlkeld, 1 run
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Penna, 0 runs
Brett to Seren Smale, wicket (lbw - Seren Smale)
Mary Taylor to Threlkeld, 0 runs
Mary Taylor to Threlkeld, wide
Mary Taylor to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 1 run
Mary Taylor to Seren Smale, wide
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Brett to E Jones, 4 runs
Brett to Seren Smale, 1 run
Brett to Seren Smale, 0 runs
Brett to Seren Smale, 0 runs
Brett to Seren Smale, 4 runs
Brett to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, wide
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 1 run
Davis to Seren Smale, 1 run
Davis to E Jones, 1 run
Davis to E Jones, 0 runs
Davis to E Jones, 4 runs
Davis to E Jones, 0 runs
Davis to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 1 run
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 1 run
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, 1 run
Davis to Seren Smale, 0 runs
Davis to E Jones, 1 run
Davis to E Jones, 0 runs
Davis to E Jones, 0 runs
Davis to E Jones, 2 runs
Davis to E Jones, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 4 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs
Mary Taylor to E Jones, no ball + 1 run
Mary Taylor to E Jones, 2 runs
Davis to Seren Smale, 0 runs
Davis to Seren Smale, 0 runs
Davis to E Jones, 1 run
Davis to E Jones, 0 runs
Davis to Seren Smale, 1 run
Davis to E Jones, 1 run