Highlights Lancashire Thunder vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 13.05.2026

List a

LAT
LAT

226

WAR
WAR

230

40.3
4

Potts to Wraith, 4 runs

40.2
.

Potts to Wraith, 0 runs

40.1
.

Potts to Wraith, 0 runs

39.6
.

Norris to Mary Taylor, 0 runs

39.5
.

Norris to Mary Taylor, 0 runs

39.4
2

Norris to Mary Taylor, 2 runs

39.3
1

Norris to Wraith, 1 run

39.2
4

Norris to Wraith, 4 runs

39.1
1

Norris to Mary Taylor, 1 run

38.6
1

FMK Morris to Mary Taylor, 1 run

38.5
4

FMK Morris to Mary Taylor, 4 runs

38.4
3

FMK Morris to Wraith, 3 runs

38.3
1

FMK Morris to Mary Taylor, 1 run

38.2
6

FMK Morris to Mary Taylor, 6 runs

38.1
1

FMK Morris to Wraith, 1 run

37.6
1

Jones to Wraith, 1 run

37.5
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

37.4
1

Jones to Wraith, 1 run

37.3
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

37.2
1

Jones to Wraith, 1 run

37.1
.

Jones to Wraith, 0 runs

36.6
4

Potts to Mary Taylor, 4 runs

36.5
1

Potts to Wraith, 1 run

36.4
.

Potts to Wraith, 0 runs

36.3
1

Potts to Mary Taylor, 1 run

36.2
1

Potts to Wraith, 1 run

36.1
1

Potts to Mary Taylor, 1 run

35.6
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

35.6
1

Jones to Mary Taylor, wide

35.5
1

Jones to Wraith, 1 run

35.4
.

Jones to Wraith, 0 runs

35.3
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

35.2
1

Jones to Wraith, 1 run

35.1
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

34.6
4

Cross to Wraith, 4 runs

34.5
1

Cross to Mary Taylor, 1 run

34.4
4

Cross to Mary Taylor, 4 runs

34.3
4

Cross to Mary Taylor, 4 runs

34.2
4

Cross to Mary Taylor, 4 runs

34.1
1

Cross to Wraith, 1 run

33.6
1

Jones to Wraith, 1 run

33.5
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

33.4
1

Jones to Wraith, 1 run

33.3
2

Jones to Wraith, 2 runs

33.2
1

Jones to Mary Taylor, 1 run

33.1
.

Jones to Mary Taylor, appeal

32.6
1

FMK Morris to Mary Taylor, 1 run

32.5
.

FMK Morris to Mary Taylor, 0 runs

32.4
1

FMK Morris to Wraith, 1 run

32.3
1

FMK Morris to Mary Taylor, leg bye

32.2
1

FMK Morris to Wraith, 1 run

32.1
.

FMK Morris to Wraith, 0 runs

31.6
.

Norris to Mary Taylor, 0 runs

31.5
W

Norris to Pavely, appeal, wicket (caught - Pavely)

31.4
.

Norris to Pavely, 0 runs

31.3
4

Norris to Pavely, 4 runs

31.2
.

Norris to Pavely, 0 runs

31.1
4

Norris to Pavely, 4 runs

30.6
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

30.5
1

FMK Morris to Wraith, 1 run

30.4
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

30.3
1

FMK Morris to Wraith, 1 run

30.2
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

30.1
1

FMK Morris to Wraith, 1 run

29.6
2

Norris to Pavely, 2 runs

29.5
W

Norris to Brewer, 1 run, appeal, wicket (run out - Brewer)

29.4
.

Norris to Brewer, 0 runs

29.3
1

Norris to Pavely, 1 run

29.2
.

Norris to Pavely, 0 runs

29.1
1

Norris to Brewer, 1 run

28.6
1

FMK Morris to Brewer, 1 run

28.5
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

28.4
2

FMK Morris to Pavely, 2 runs

28.3
1

FMK Morris to Brewer, 1 run

28.2
.

FMK Morris to Brewer, 0 runs

28.1
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

27.6
.

Norris to Brewer, 0 runs

27.5
.

Norris to Brewer, 0 runs

27.4
.

Norris to Brewer, 0 runs

27.3
W

Norris to Freeborn, appeal, wicket (caught - Freeborn)

27.2
2

Norris to Freeborn, 2 runs

27.2
1

Norris to Freeborn, wide

27.1
1

Norris to Pavely, 1 run

26.6
2

FMK Morris to Freeborn, 2 runs

26.5
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

26.4
1

FMK Morris to Freeborn, 1 run

26.3
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

26.2
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

26.1
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

25.6
.

Potts to Pavely, 0 runs

25.5
.

Potts to Pavely, 0 runs

25.4
.

Potts to Pavely, 0 runs

25.3
.

Potts to Pavely, 0 runs

25.2
1

Potts to Freeborn, 1 run

25.1
4

Potts to Freeborn, 4 runs

24.6
.

FMK Morris to Pavely, 0 runs

24.5
1

FMK Morris to Freeborn, 1 run

24.4
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

24.3
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

24.2
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

24.1
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

23.4
.

Potts to Pavely, 0 runs

23.3
.

Potts to Pavely, 0 runs

23.2
.

Potts to Pavely, 0 runs

23.1
4

Potts to Pavely, 4 runs

22.6
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

22.5
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

22.4
.

FMK Morris to Freeborn, appeal

22.3
1

FMK Morris to Pavely, 1 run

22.2
1

FMK Morris to Freeborn, 1 run

22.1
.

FMK Morris to Freeborn, 0 runs

21.6
.

Cross to Pavely, 0 runs

21.5
.

Cross to Pavely, appeal

21.4
1

Cross to Freeborn, 1 run

21.3
.

Cross to Freeborn, 0 runs

21.2
.

Cross to Freeborn, 0 runs

21.1
4

Cross to Freeborn, 4 runs

20.6
4

Johnson to Pavely, 4 runs

20.5
1

Johnson to Freeborn, 1 run

20.4
1

Johnson to Pavely, 1 run

20.3
.

Johnson to Pavely, 0 runs

20.3
1

Johnson to Pavely, wide

20.2
1

Johnson to Freeborn, 1 run

20.1
.

Johnson to Freeborn, 0 runs

19.6
.

Cross to Pavely, 0 runs

19.5
1

Cross to Freeborn, 1 run

19.4
.

Cross to Freeborn, 0 runs

19.3
.

Cross to Freeborn, 0 runs

19.2
W

Cross to Austin, appeal, wicket (caught - Austin)

19.1
.

Cross to Austin, 0 runs

18.6
1

Jones to Austin, 1 run

18.5
.

Jones to Austin, 0 runs

18.4
1

Jones to Pavely, 1 run

18.3
.

Jones to Pavely, 0 runs

18.2
1

Jones to Austin, 1 run

18.1
.

Jones to Austin, 0 runs

17.6
4

Johnson to Pavely, 4 runs

17.5
.

Johnson to Pavely, 0 runs

17.4
2

Johnson to Pavely, 2 runs

17.3
.

Johnson to Pavely, 0 runs

17.2
4

Johnson to Pavely, 4 runs

17.1
6

Johnson to Pavely, 6 runs

17.1
1

Johnson to Pavely, wide

16.6
1

Jones to Pavely, 1 run

16.5
1

Jones to Austin, 1 run

16.4
.

Jones to Austin, 0 runs

16.3
.

Jones to Austin, 0 runs

16.2
.

Jones to Austin, 0 runs

16.1
.

Jones to Austin, 0 runs

15.6
2

Potts to Pavely, 2 runs

15.5
.

Potts to Pavely, 0 runs

15.4
1

Potts to Austin, 1 run

15.3
4

Potts to Austin, 4 runs

15.2
2

Potts to Austin, 2 runs

15.2
1

Potts to Austin, wide

14.6
1

Jones to Pavely, 1 run

14.5
4

Jones to Pavely, 4 runs

14.4
.

Jones to Pavely, 0 runs

14.3
.

Jones to Pavely, 0 runs

14.2
.

Jones to Pavely, 0 runs

14.1
1

Jones to Austin, 1 run

13.6
1

Potts to Austin, 1 run

13.5
.

Potts to Austin, 0 runs

13.4
.

Potts to Austin, 0 runs

13.3
.

Potts to Austin, 0 runs

13.3
1

Potts to Austin, wide

13.2
.

Potts to Austin, 0 runs

13.1
1

Potts to Pavely, leg bye

13.1
1

Potts to Pavely, wide

12.6
.

Jones to Austin, 0 runs

12.5
.

Jones to Austin, 0 runs

12.4
.

Jones to Austin, 0 runs

12.3
1

Jones to Pavely, 1 run

12.2
.

Jones to Pavely, 0 runs

12.1
4

Jones to Pavely, 4 runs

11.6
.

Potts to Austin, 0 runs

11.5
.

Potts to Austin, 0 runs

11.4
.

Potts to Austin, 0 runs

11.3
1

Potts to Pavely, 1 run

11.2
.

Potts to Pavely, 0 runs

11.1
W

Potts to Redmayne, appeal, wicket (caught - Redmayne)

10.6
.

Jones to Austin, 0 runs

10.5
1

Jones to Redmayne, 1 run

10.4
.

Jones to Redmayne, 0 runs

10.3
.

Jones to Redmayne, 0 runs

10.2
1

Jones to Austin, 1 run

10.2
1

Jones to Austin, wide

10.1
1

Jones to Redmayne, 1 run

9.6
1

Potts to Redmayne, 1 run

9.5
.

Potts to Redmayne, appeal

9.4
.

Potts to Redmayne, 0 runs

9.3
1

Potts to Austin, 1 run

9.2
.

Potts to Austin, 0 runs

9.1
1

Potts to Redmayne, 1 run

8.6
.

Jones to Austin, 0 runs

8.5
.

Jones to Austin, 0 runs

8.4
1

Jones to Redmayne, 1 run

8.3
.

Jones to Redmayne, 0 runs

8.2
1

Jones to Austin, 1 run

8.1
.

Jones to Austin, 0 runs

7.6
.

Cross to Redmayne, 0 runs

7.5
.

Cross to Redmayne, 0 runs

7.4
1

Cross to Austin, 1 run

7.3
2

Cross to Austin, 2 runs

7.2
.

Cross to Austin, 0 runs

7.1
1

Cross to Redmayne, 1 run

6.6
.

Norris to Austin, 0 runs

6.5
1

Norris to Redmayne, 1 run

6.4
4

Norris to Redmayne, 4 runs

6.3
.

Norris to Redmayne, 0 runs

6.2
2

Norris to Redmayne, 2 runs

6.1
2

Norris to Redmayne, 2 runs

5.6
.

Cross to Austin, 0 runs

5.5
4

Cross to Austin, 4 runs

5.4
.

Cross to Austin, appeal

5.3
W

Cross to Surenkumar, appeal, wicket (bowled - Surenkumar)

5.2
.

Cross to Surenkumar, 0 runs

5.1
1

Cross to Redmayne, 1 run

4.6
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

4.5
1

Norris to Redmayne, 1 run

4.4
.

Norris to Redmayne, 0 runs

4.3
1

Norris to Surenkumar, 1 run

4.2
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

4.1
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

3.6
4

Cross to Redmayne, 4 runs

3.5
.

Cross to Redmayne, 0 runs

3.4
2

Cross to Redmayne, 2 runs

3.3
.

Cross to Redmayne, 0 runs

3.2
.

Cross to Redmayne, 0 runs

3.1
.

Cross to Redmayne, 0 runs

2.6
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

2.5
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

2.4
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

2.3
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

2.2
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

2.1
1

Norris to Redmayne, 1 run

1.6
.

Cross to Surenkumar, 0 runs

1.5
2

Cross to Surenkumar, 2 runs

1.4
1

Cross to Redmayne, leg bye

1.3
.

Cross to Redmayne, 0 runs

1.2
.

Cross to Redmayne, 0 runs

1.1
.

Cross to Redmayne, 0 runs

1.1
1

Cross to Redmayne, wide

0.6
3

Norris to Redmayne, 3 runs

0.5
.

Norris to Redmayne, 0 runs

0.4
1

Norris to Surenkumar, 1 run

0.3
.

Norris to Surenkumar, 0 runs

0.2
1

Norris to Redmayne, 1 run

0.1
.

Norris to Redmayne, 0 runs

41.6
2

Pavely to Jones, 2 runs

41.5
1

Pavely to Potts, 1 run

41.4
1

Pavely to Jones, 1 run

41.3
1

Pavely to Potts, 1 run

41.2
1

Pavely to Jones, 1 run

41.1
W

Pavely to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)

40.6
1

Mary Taylor to Cross, 1 run

40.5
4

Mary Taylor to Cross, 4 runs

40.4
2

Mary Taylor to Cross, 2 runs

40.3
1

Mary Taylor to Potts, 1 run

40.2
1

Mary Taylor to Cross, 1 run

40.1
2

Mary Taylor to Cross, 2 runs

39.6
1

Brett to Cross, 1 run

39.5
.

Brett to Cross, 0 runs

39.4
1

Brett to Potts, 1 run

39.3
1

Brett to Cross, 1 run

39.2
4

Brett to Cross, 4 byes

39.1
1

Brett to Potts, 1 run

38.6
1

Pavely to Potts, leg bye

38.5
.

Pavely to Potts, 0 runs

38.4
1

Pavely to Cross, 1 run

38.3
2

Pavely to Cross, 2 runs

38.2
.

Pavely to Cross, 0 runs

38.1
4

Pavely to Cross, 4 runs

37.6
.

Mary Taylor to Potts, 0 runs

37.5
W

Mary Taylor to Norris, appeal, wicket (caught - Norris)

37.4
1

Mary Taylor to Cross, 1 run

37.2
1

Mary Taylor to Cross, 1 run

37.1
.

Mary Taylor to Cross, 0 runs

36.6
1

Pavely to Cross, 1 run

36.5
2

Pavely to Cross, 2 leg byes

36.4
1

Pavely to Norris, 1 run

36.3
1

Pavely to Cross, 1 run

36.2
4

Pavely to Cross, 4 runs

36.1
.

Pavely to Cross, 0 runs

35.6
W

Brett to Lister, appeal, wicket (caught - Lister)

35.5
4

Brett to Lister, 4 runs

35.4
1

Brett to Cross, 1 run

35.3
.

Brett to Cross, 0 runs

35.2
.

Brett to Cross, 0 runs

35.1
.

Brett to Cross, 0 runs

34.6
1

Davis to Cross, 1 run

34.5
1

Davis to Lister, 1 run

34.4
1

Davis to Cross, 1 run

34.3
1

Davis to Lister, 1 run

34.2
1

Davis to Cross, 1 run

34.2
1

Davis to Cross, wide

34.1
.

Davis to Cross, 0 runs

33.6
1

Brett to Cross, 1 run

33.5
1

Brett to Lister, 1 run

33.4
.

Brett to Lister, 0 runs

33.3
.

Brett to Lister, 0 runs

33.2
1

Brett to Cross, 1 run

33.1
1

Brett to Lister, 1 run

32.6
1

Baker to Lister, 1 run

32.5
1

Baker to Cross, 1 run

32.4
W

Baker to Johnson, appeal, wicket (bowled - Johnson)

32.3
.

Baker to Johnson, 0 runs

32.2
.

Baker to Johnson, 0 runs

32.1
1

Baker to Lister, 1 run

31.6
W

Mary Taylor to FMK Morris, appeal, wicket (caught - FMK Morris)

31.5
.

Mary Taylor to FMK Morris, appeal

31.4
1

Mary Taylor to Lister, 1 run

31.2
.

Mary Taylor to FMK Morris, 0 runs

31.1
1

Mary Taylor to Lister, 1 run

30.6
.

Baker to FMK Morris, 0 runs

30.5
4

Baker to FMK Morris, 4 runs

30.4
.

Baker to FMK Morris, 0 runs

30.3
.

Baker to FMK Morris, 0 runs

30.2
1

Baker to Lister, 1 run

30.1
4

Baker to Lister, 4 runs

29.6
2

Mary Taylor to FMK Morris, 2 runs

29.5
1

Mary Taylor to Lister, 1 run

29.4
4

Mary Taylor to Lister, 4 runs

29.3
.

Mary Taylor to Lister, 0 runs

29.2
1

Mary Taylor to FMK Morris, 1 run

29.1
1

Mary Taylor to Lister, 1 run

28.6
.

Baker to FMK Morris, appeal

28.5
1

Baker to Lister, 1 run

28.4
1

Baker to FMK Morris, 1 run

28.3
.

Baker to FMK Morris, 0 runs

28.2
.

Baker to FMK Morris, 0 runs

28.1
2

Baker to FMK Morris, 2 runs

27.6
1

Davis to FMK Morris, 1 run

27.5
2

Davis to FMK Morris, 2 runs

27.4
.

Davis to FMK Morris, appeal

27.3
1

Davis to Lister, 1 run

27.2
.

Davis to Lister, 0 runs

27.1
1

Davis to FMK Morris, 1 run

26.6
1

Pavely to FMK Morris, 1 run

26.5
.

Pavely to FMK Morris, 0 runs

26.4
1

Pavely to Lister, 1 run

26.3
1

Pavely to FMK Morris, 1 run

26.2
1

Pavely to Lister, 1 run

26.1
1

Pavely to FMK Morris, leg bye

25.6
.

Davis to Lister, 0 runs

25.5
W

Davis to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

25.4
.

Davis to Threlkeld, 0 runs

25.3
.

Davis to Threlkeld, 0 runs

25.2
1

Davis to FMK Morris, 1 run

25.1
.

Davis to FMK Morris, 0 runs

24.6
2

Pavely to Threlkeld, 2 runs

24.5
1

Pavely to FMK Morris, 1 run

24.4
2

Pavely to FMK Morris, 2 runs

24.3
.

Pavely to FMK Morris, 0 runs

24.2
.

Pavely to FMK Morris, 0 runs

24.1
1

Pavely to Threlkeld, 1 run

23.6
W

Davis to Penna, appeal, wicket (bowled - Penna)

23.5
1

Davis to Threlkeld, 1 run

23.4
.

Davis to Threlkeld, 0 runs

23.3
1

Davis to Penna, 1 run

23.2
1

Davis to Threlkeld, 1 run

23.1
4

Davis to Threlkeld, 4 runs

22.6
2

Pavely to Penna, 2 runs

22.5
.

Pavely to Penna, 0 runs

22.4
1

Pavely to Threlkeld, bye

22.3
1

Pavely to Penna, 1 run

22.2
.

Pavely to Penna, 0 runs

22.1
2

Pavely to Penna, 2 runs

21.6
.

Davis to Threlkeld, 0 runs

21.5
1

Davis to Penna, 1 run

21.4
4

Davis to Penna, 4 runs

21.3
.

Davis to Penna, 0 runs

21.2
1

Davis to Threlkeld, 1 run

21.1
1

Davis to Penna, 1 run

20.6
1

Pavely to Penna, 1 run

20.5
.

Pavely to Penna, 0 runs

20.4
.

Pavely to Penna, 0 runs

20.3
.

Pavely to Penna, 0 runs

20.2
.

Pavely to Penna, 0 runs

20.1
.

Pavely to Penna, 0 runs

19.6
4

Baker to Threlkeld, 4 leg byes

19.5
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

19.4
1

Baker to Penna, 1 run

19.3
1

Baker to Threlkeld, 1 run

19.2
4

Baker to Threlkeld, 4 runs

19.1
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

18.6
.

Pavely to Penna, 0 runs

18.5
.

Pavely to Penna, 0 runs

18.4
.

Pavely to Penna, 0 runs

18.3
1

Pavely to Threlkeld, leg bye

18.2
2

Pavely to Threlkeld, 2 runs

18.2
nb

Pavely to Threlkeld, no ball + 4 runs

18.1
1

Pavely to Penna, 1 run

17.6
1

Baker to Penna, 1 run

17.5
1

Baker to Threlkeld, 1 run

17.4
1

Baker to Penna, 1 run

17.3
.

Baker to Penna, 0 runs

17.2
.

Baker to Penna, 0 runs

17.1
1

Baker to Threlkeld, 1 run

16.6
.

Brett to Penna, 0 runs

16.5
.

Brett to Penna, 0 runs

16.4
1

Brett to Threlkeld, 1 run

16.3
4

Brett to Threlkeld, 4 runs

16.2
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

16.1
1

Brett to Penna, 1 run

15.6
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

15.5
1

Baker to Penna, 1 run

15.4
1

Baker to Threlkeld, 1 run

15.3
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

15.2
2

Baker to Threlkeld, 2 runs

15.1
1

Baker to Penna, 1 run

14.6
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

14.5
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

14.4
1

Brett to Penna, 1 run

14.3
1

Brett to Threlkeld, 1 run

14.2
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

14.1
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

13.3
.

Baker to Penna, 0 runs

13.2
1

Baker to Threlkeld, 1 run

13.1
1

Baker to Penna, 1 run

12.6
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

12.5
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

12.4
1

Brett to Penna, 1 run

12.3
.

Brett to Penna, 0 runs

12.2
.

Brett to Penna, 0 runs

12.1
4

Brett to Penna, 4 runs

11.6
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

11.5
4

Baker to Threlkeld, 4 runs

11.4
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

11.3
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

11.2
.

Baker to Threlkeld, 0 runs

11.1
1

Baker to Penna, 1 run

10.6
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

10.5
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

10.4
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

10.3
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

10.2
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

10.1
.

Brett to Threlkeld, 0 runs

9.6
.

Mary Taylor to Penna, 0 runs

9.5
.

Mary Taylor to Penna, 0 runs

9.4
.

Mary Taylor to Penna, 0 runs

9.3
1

Mary Taylor to Threlkeld, 1 run

9.3
1

Mary Taylor to Threlkeld, wide

9.2
1

Mary Taylor to Penna, 1 run

9.1
1

Mary Taylor to Threlkeld, 1 run

8.6
.

Brett to Penna, 0 runs

8.5
.

Brett to Penna, 0 runs

8.4
.

Brett to Penna, 0 runs

8.3
.

Brett to Penna, 0 runs

8.2
.

Brett to Penna, 0 runs

8.1
W

Brett to Seren Smale, wicket (lbw - Seren Smale)

7.6
.

Mary Taylor to Threlkeld, 0 runs

7.6
1

Mary Taylor to Threlkeld, wide

7.5
W

Mary Taylor to E Jones, appeal, wicket (caught - E Jones)

7.4
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

7.3
1

Mary Taylor to Seren Smale, 1 run

7.3
1

Mary Taylor to Seren Smale, wide

7.2
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

7.1
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

6.6
4

Brett to E Jones, 4 runs

6.5
1

Brett to Seren Smale, 1 run

6.4
.

Brett to Seren Smale, 0 runs

6.3
.

Brett to Seren Smale, 0 runs

6.2
4

Brett to Seren Smale, 4 runs

6.1
.

Brett to Seren Smale, 0 runs

5.6
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

5.5
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

5.4
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

5.3
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

5.3
1

Mary Taylor to E Jones, wide

5.2
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

5.1
1

Mary Taylor to Seren Smale, 1 run

4.6
1

Davis to Seren Smale, 1 run

4.5
1

Davis to E Jones, 1 run

4.4
.

Davis to E Jones, 0 runs

4.3
4

Davis to E Jones, 4 runs

4.2
.

Davis to E Jones, 0 runs

4.1
.

Davis to E Jones, 0 runs

3.6
1

Mary Taylor to E Jones, 1 run

3.5
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

3.4
.

Mary Taylor to E Jones, 0 runs

3.3
1

Mary Taylor to Seren Smale, 1 run

3.2
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

3.1
1

Mary Taylor to E Jones, 1 run

2.6
.

Davis to Seren Smale, 0 runs

2.5
1

Davis to E Jones, 1 run

2.4
.

Davis to E Jones, 0 runs

2.3
.

Davis to E Jones, 0 runs

2.2
2

Davis to E Jones, 2 runs

2.1
.

Davis to E Jones, 0 runs

1.6
4

Mary Taylor to Seren Smale, 4 runs

1.5
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

1.4
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

1.3
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

1.2
.

Mary Taylor to Seren Smale, 0 runs

1.2
nb

Mary Taylor to E Jones, no ball + 1 run

1.1
2

Mary Taylor to E Jones, 2 runs

0.6
.

Davis to Seren Smale, 0 runs

0.5
.

Davis to Seren Smale, 0 runs

0.4
1

Davis to E Jones, 1 run

0.3
.

Davis to E Jones, 0 runs

0.2
1

Davis to Seren Smale, 1 run

0.1
1

Davis to E Jones, 1 run