Squads Lancashire Thunder vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 13.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jones Evelyn
batsman
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Redmayne Georgia
wicket keeper
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Austin Meg
batsman
Penna Madeline
all rounder
Pavely Charis
all rounder
Morris Fi
bowler
Freeborn Abbey
wicket keeper
Lister Ailsa
wicket keeper
Brewer Chloe
batsman
Johnson Grace M
all rounder
Wraith Natasha
wicket keeper
Cross Kate
bowler
Taylor Mary
all rounder
Norris Tara
bowler
Davis Georgia
bowler
Potts Grace
bowler
Baker Hannah
bowler
Jones Hannah
no information yet
Brett Phoebe
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Carter Darcey
all rounder
Arlott Emily
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Ellis Bethan
all rounder
Lamb Emma
all rounder
George Katie
bowler
Lewis Gaby
batsman
Perrin Davina
all rounder