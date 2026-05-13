Squads Lancashire Thunder vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 13.05.2026

List a

LAT
LAT

226

WAR
WAR

230

Playing

LAT
LAT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Smale Seren

wicket keeper

Redmayne Georgia

wicket keeper

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Austin Meg

batsman

Penna Madeline

all rounder

Pavely Charis

all rounder

Morris Fi

bowler

Freeborn Abbey

wicket keeper

Lister Ailsa

wicket keeper

Johnson Grace M

all rounder

Wraith Natasha

wicket keeper

Taylor Mary

all rounder

Jones Hannah

no information yet

Brett Phoebe

all rounder

Bench

LAT
LAT
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Carter Darcey

all rounder

Ellis Bethan

all rounder

Lamb Emma

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Perrin Davina

all rounder