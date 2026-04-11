Warwickshire

Warwickshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Women

Players

2026 Players

Abigail Johanna Freeborn

England

Alexa Stonehouse

England

Amuruthaa Surenkumar

England

Bethan Ellis

England

Charis Rebekah Pavely

England

Chloe Brewer

England

Davina Sarah Tamanda Perrin

England

Emily Louise Arlott

England

Gemma Porter

Georgia Katie Davis

England

Georgia Prue Redmayne

Australia

Hannah Baker

England

Hannah Hardwick

England

Hannah R A Rainey

Scotland

Isabelle Eleanor Chih Ming Wong

England

Katie Louise George

England

Laura Harris

Australia

Mary Taylor

England

Meg Austin

England

Millie Taylor

Natasha Agnes Jessica Wraith

England

Phoebe Brett

England

Phoebe Claire Graham

England

Sophie Beech

Sterre Laurien Kalis

Netherlands

Statistics

T20 Blast, Women 2026

Matches Played6
Won0
Drawn0
Lost6
No result0

Warwickshire Team Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another teams

3rd Place

3rd Place

2nd Place

2nd Place

Glamorgan

Glamorgan

Kent

Kent

Mexico

Mexico

Winner of SF2

Winner of SF2

Lancashire

Lancashire

Suriname

Suriname

Derbyshire Falcons

Derbyshire Falcons

Hampshire

Hampshire