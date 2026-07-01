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H2h Warwickshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 03.09.2026
Sep 03, 2026
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WAR
09:30 AM
ESS
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Squads
H2H
Warwickshire vs Essex
Jul 01, 2026
T20, T20 Blast, Women
Warwickshire
119
Essex
116
May 22, 2026
T20, T20 Blast, Women
Essex
166
Warwickshire
164
Apr 18, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Essex
157
Warwickshire
160
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