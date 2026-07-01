H2h Warwickshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

List a

WAR
WAR
ESS
ESS
Warwickshire vs Essex

T20, T20 Blast, Women

WARWarwickshire

119

ESSEssex

116

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

166

WARWarwickshire

164

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

157

WARWarwickshire

160
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