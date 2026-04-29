Highlights Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 29.04.2026

List a

YOR
YOR

290

DUR
DUR

290

49.6
W

Turner to Slater, appeal, wicket (run out - Woolston)

49.5
1

Turner to Woolston, 1 run

49.4
.

Turner to Woolston, 0 runs

49.3
1

Turner to Slater, 1 run

49.2
6

Turner to Slater, 6 runs

49.1
1

Turner to Woolston, 1 run

48.6
1

Fraser to Woolston, 1 run

48.5
1

Fraser to Slater, 1 run

48.4
.

Fraser to Slater, 0 runs

48.3
1

Fraser to Woolston, 1 run

48.2
.

Fraser to Woolston, 0 runs

48.1
1

Fraser to Slater, 1 run

47.6
.

Turner to Woolston, 0 runs

47.5
1

Turner to Slater, 1 run

47.4
1

Turner to Woolston, 1 run

47.4
1

Turner to Woolston, 0 runs

47.3
.

Turner to Woolston, 0 runs

47.2
1

Turner to Slater, leg bye

47.1
4

Turner to Slater, 4 runs

46.6
.

Fraser to Woolston, 0 runs

46.5
.

Fraser to Woolston, 0 runs

46.4
.

Fraser to Woolston, 0 runs

46.3
W

Fraser to Cooper, appeal, wicket (run out - Cooper)

46.2
.

Fraser to Cooper, 0 runs

46.1
.

Fraser to Cooper, 0 runs

45.6
2

Filer to Slater, 2 runs

45.5
W

Filer to Slater, 2 runs, appeal, wicket (run out - Langston)

45.4
1

Filer to Langston, 1 run

45.3
.

Filer to Langston, 0 runs

45.2
.

Filer to Langston, 0 runs

45.1
.

Filer to Langston, 0 runs

44.6
1

Levick to Langston, 1 run

44.5
3

Levick to Slater, 3 runs

44.4
2

Levick to Slater, 2 runs

44.4
1

Levick to Slater, wide

44.3
.

Levick to Slater, 0 runs

44.2
.

Levick to Slater, 0 runs

44.1
1

Levick to Langston, 1 run

43.6
.

Turner to Slater, 0 runs

43.5
.

Turner to Slater, 0 runs

43.4
.

Turner to Slater, 0 runs

43.3
1

Turner to Langston, 1 run

43.2
4

Turner to Langston, 4 byes

43.1
1

Turner to Slater, 1 run

43.1
W

Turner to Blackwell, no ball, appeal, wicket (run out - Blackwell)

42.6
1

Villiers to Blackwell, 1 run

42.5
4

Villiers to Blackwell, 4 byes

42.4
1

Villiers to Langston, 1 run

42.3
4

Villiers to Langston, 4 runs

42.3
1

Villiers to Langston, 0 runs

42.2
.

Villiers to Langston, 0 runs

42.1
W

Villiers to Ward, appeal, wicket (caught - Ward)

41.6
.

Filer to Blackwell, 0 runs

41.5
6

Filer to Blackwell, 6 runs

41.4
.

Filer to Blackwell, 0 runs

41.3
1

Filer to Ward, 1 run

41.2
1

Filer to Blackwell, bye

41.1
.

Filer to Blackwell, 0 runs

40.6
1

Levick to Blackwell, 1 run

40.5
.

Levick to Blackwell, 0 runs

40.4
.

Levick to Blackwell, 0 runs

40.3
1

Levick to Ward, 1 run

40.2
.

Levick to Ward, appeal

40.1
.

Levick to Ward, 0 runs

39.6
W

Turner to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)

39.5
4

Turner to Kalis, 4 runs

39.4
1

Turner to Ward, 1 run

39.3
.

Turner to Ward, 0 runs

39.2
4

Turner to Ward, 4 runs

39.1
1

Turner to Kalis, 1 run

38.6
.

Levick to Ward, 0 runs

38.5
1

Levick to Kalis, 1 run

38.4
1

Levick to Ward, 1 run

38.3
1

Levick to Kalis, 1 run

38.2
1

Levick to Ward, 1 run

38.1
1

Levick to Kalis, 1 run

37.6
.

Turner to Ward, 0 runs

37.5
1

Turner to Kalis, 1 run

37.4
.

Turner to Kalis, 0 runs

37.3
1

Turner to Ward, 1 run

37.2
1

Turner to Kalis, 1 run

37.1
4

Turner to Kalis, 4 runs

36.6
.

Levick to Ward, 0 runs

36.5
.

Levick to Ward, 0 runs

36.4
W

Levick to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

36.3
1

Levick to Kalis, 1 run

36.2
.

Levick to Kalis, 0 runs

36.1
.

Levick to Kalis, 0 runs

35.6
2

Turner to Jonassen, 2 runs

35.5
1

Turner to Kalis, 1 run

35.4
.

Turner to Kalis, 0 runs

35.3
1

Turner to Jonassen, 1 run

35.2
.

Turner to Jonassen, 0 runs

35.1
1

Turner to Kalis, 1 run

34.6
1

Fraser to Kalis, 1 run

34.5
1

Fraser to Jonassen, 1 run

34.4
1

Fraser to Kalis, 1 run

34.3
1

Fraser to Jonassen, 1 run

34.2
.

Fraser to Jonassen, 0 runs

34.1
.

Fraser to Jonassen, 0 runs

33.6
1

Turner to Jonassen, 1 run

33.5
.

Turner to Jonassen, 0 runs

33.4
1

Turner to Kalis, 1 run

33.3
1

Turner to Jonassen, 1 run

33.2
.

Turner to Jonassen, 0 runs

33.1
4

Turner to Jonassen, 4 runs

32.6
.

Fraser to Kalis, 0 runs

32.5
4

Fraser to Kalis, 4 runs

32.4
.

Fraser to Kalis, 0 runs

32.3
.

Fraser to Kalis, 0 runs

32.2
.

Fraser to Kalis, 0 runs

32.1
1

Fraser to Jonassen, 1 run

31.6
1

Filer to Jonassen, 1 run

31.5
.

Filer to Jonassen, 0 runs

31.4
1

Filer to Kalis, 1 run

31.3
.

Filer to Kalis, 0 runs

31.2
1

Filer to Jonassen, 1 run

31.2
1

Filer to Jonassen, wide

31.1
4

Filer to Jonassen, 4 runs

30.6
.

Fraser to Kalis, 0 runs

30.5
1

Fraser to Jonassen, 1 run

30.4
.

Fraser to Jonassen, 0 runs

30.3
.

Fraser to Jonassen, 0 runs

30.2
1

Fraser to Kalis, 1 run

30.1
1

Fraser to Jonassen, 1 run

29.6
.

Johnson to Kalis, 0 runs

29.5
4

Johnson to Kalis, 4 runs

29.4
1

Johnson to Jonassen, 1 run

29.3
1

Johnson to Kalis, 1 run

29.2
1

Johnson to Jonassen, 1 run

29.1
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

28.6
4

Filer to Kalis, 4 runs

28.5
1

Filer to Jonassen, 1 run

28.4
1

Filer to Kalis, 1 run

28.3
4

Filer to Kalis, 4 runs

28.2
.

Filer to Kalis, 0 runs

28.1
.

Filer to Kalis, 0 runs

27.6
.

Levick to Jonassen, 0 runs

27.5
1

Levick to Kalis, 0 runs

27.4
2

Levick to Kalis, 2 runs

27.3
.

Levick to Kalis, 0 runs

27.2
1

Levick to Jonassen, 1 run

27.1
1

Levick to Kalis, 1 run

26.6
4

Filer to Jonassen, 4 runs

26.5
.

Filer to Jonassen, 0 runs

26.4
2

Filer to Jonassen, 2 runs

26.3
1

Filer to Kalis, 0 runs

26.2
.

Filer to Kalis, 0 runs

26.2
1

Filer to Kalis, wide

26.1
.

Filer to Kalis, 0 runs

25.6
1

Levick to Kalis, 1 run

25.5
.

Levick to Kalis, appeal

25.4
.

Levick to Kalis, 0 runs

25.3
.

Levick to Kalis, 0 runs

25.2
1

Levick to Jonassen, 1 run

25.1
.

Levick to Jonassen, 0 runs

24.6
.

Villiers to Kalis, 0 runs

24.6
nb

Villiers to Jonassen, no ball + 1 run

24.5
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

24.4
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

24.3
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

24.2
2

Villiers to Jonassen, 2 runs

24.1
1

Villiers to Kalis, 1 run

23.6
1

Johnson to Kalis, 1 run

23.5
2

Johnson to Kalis, 2 runs

23.4
1

Johnson to Jonassen, 1 run

23.3
1

Johnson to Kalis, 1 run

23.2
1

Johnson to Jonassen, 1 run

23.1
.

Johnson to Jonassen, appeal

22.6
1

Villiers to Jonassen, 1 run

22.5
1

Villiers to Kalis, 1 run

22.4
1

Villiers to Jonassen, 1 run

22.3
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

22.2
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

22.1
.

Villiers to Jonassen, 0 runs

21.6
4

Johnson to Kalis, 4 runs

21.5
1

Johnson to Jonassen, 1 run

21.4
1

Johnson to Kalis, 1 run

21.4
1

Johnson to Kalis, 0 runs

21.3
1

Johnson to Jonassen, 1 run

21.2
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

21.1
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

20.6
1

Fraser to Jonassen, 1 run

20.5
1

Fraser to Kalis, 1 run

20.4
.

Fraser to Kalis, 0 runs

20.3
.

Fraser to Kalis, 0 runs

20.2
4

Fraser to Kalis, 4 runs

20.1
.

Fraser to Kalis, 0 runs

20.1
1

Fraser to Kalis, wide

19.6
4

Levick to Jonassen, 4 runs

19.5
.

Levick to Jonassen, 0 runs

19.4
1

Levick to Kalis, 1 run

19.3
.

Levick to Kalis, 0 runs

19.2
4

Levick to Kalis, 4 runs

19.1
2

Levick to Kalis, 2 runs

18.6
.

Fraser to Jonassen, 0 runs

18.5
1

Fraser to Kalis, 1 run

18.4
4

Fraser to Kalis, 4 runs

18.3
.

Fraser to Kalis, 0 runs

18.2
.

Fraser to Kalis, 0 runs

18.1
.

Fraser to Kalis, 0 runs

17.6
4

Levick to Jonassen, 4 runs

17.5
1

Levick to Kalis, 1 run

17.4
.

Levick to Kalis, 0 runs

17.3
.

Levick to Kalis, 0 runs

17.2
4

Levick to Kalis, 4 leg byes

17.1
.

Levick to Kalis, 0 runs

16.6
1

Fraser to Kalis, 1 run

16.5
.

Fraser to Kalis, 0 runs

16.5
1

Fraser to Kalis, wide

16.4
W

Fraser to Boyce, appeal, wicket (caught - Boyce)

16.3
1

Fraser to Jonassen, 1 run

16.2
.

Fraser to Jonassen, 0 runs

16.1
1

Fraser to Boyce, 1 run

15.6
.

Levick to Jonassen, 0 runs

15.5
4

Levick to Jonassen, 4 runs

15.4
1

Levick to Boyce, 4 runs

15.3
.

Levick to Boyce, 0 runs

15.2
2

Levick to Boyce, 2 leg byes

15.1
1

Levick to Jonassen, 1 run

14.6
1

Fraser to Jonassen, 1 run

14.5
1

Fraser to Boyce, 1 run

14.4
.

Fraser to Boyce, 0 runs

14.3
1

Fraser to Jonassen, 1 run

14.2
1

Fraser to Boyce, 1 run

14.1
2

Fraser to Boyce, 2 runs

13.6
.

Levick to Jonassen, 0 runs

13.5
.

Levick to Jonassen, 0 runs

13.4
4

Levick to Jonassen, 4 runs

13.3
.

Levick to Jonassen, 0 runs

13.2
.

Levick to Jonassen, 0 runs

13.1
.

Levick to Jonassen, 0 runs

12.6
1

Turner to Jonassen, 1 run

12.5
4

Turner to Jonassen, 4 runs

12.4
.

Turner to Jonassen, 0 runs

12.3
4

Turner to Jonassen, 4 runs

12.2
4

Turner to Jonassen, 4 runs

12.1
.

Turner to Jonassen, 0 runs

11.6
.

Villiers to Boyce, 0 runs

11.5
1

Villiers to Jonassen, 1 run

11.5
1

Villiers to Jonassen, wide

11.4
4

Villiers to Jonassen, 4 runs

11.3
4

Villiers to Jonassen, 4 runs

11.2
1

Villiers to Boyce, 1 run

11.2
1

Villiers to Boyce, wide

11.1
1

Villiers to Jonassen, 1 run

10.6
1

Turner to Jonassen, 1 run

10.5
1

Turner to Boyce, 1 run

10.4
1

Turner to Jonassen, 1 run

10.3
.

Turner to Jonassen, 0 runs

10.2
.

Turner to Jonassen, 0 runs

10.2
1

Turner to Jonassen, wide

10.1
.

Turner to Jonassen, 0 runs

9.6
.

Johnson to Boyce, 0 runs

9.5
.

Johnson to Boyce, 0 runs

9.4
.

Johnson to Boyce, 0 runs

9.3
4

Johnson to Boyce, 4 runs

9.2
.

Johnson to Boyce, 0 runs

9.1
1

Johnson to Jonassen, 1 run

8.6
.

Filer to Boyce, 0 runs

8.5
.

Filer to Boyce, 0 runs

8.4
.

Filer to Boyce, 0 runs

8.3
.

Filer to Boyce, 0 runs

8.2
1

Filer to Jonassen, 1 run

8.1
.

Filer to Jonassen, 0 runs

7.6
.

Johnson to Boyce, 0 runs

7.5
4

Johnson to Boyce, 4 runs

7.4
1

Johnson to Jonassen, 1 run

7.3
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

7.2
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

7.1
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

6.6
1

Filer to Jonassen, 1 run

6.5
.

Filer to Jonassen, 0 runs

6.4
4

Filer to Jonassen, 4 runs

6.3
1

Filer to Boyce, 1 run

6.2
.

Filer to Boyce, 0 runs

6.2
1

Filer to Boyce, wide

6.1
.

Filer to Boyce, 0 runs

5.6
1

Johnson to Boyce, 1 run

5.5
.

Johnson to Boyce, 0 runs

5.4
.

Johnson to Boyce, 0 runs

5.3
.

Johnson to Boyce, 0 runs

5.2
.

Johnson to Boyce, 0 runs

5.1
.

Johnson to Boyce, 0 runs

4.6
.

Filer to Jonassen, 0 runs

4.5
.

Filer to Jonassen, 0 runs

4.4
.

Filer to Jonassen, 0 runs

4.3
.

Filer to Jonassen, 0 runs

4.2
1

Filer to Boyce, 2 runs

4.1
.

Filer to Boyce, 0 runs

3.6
.

Johnson to Jonassen, 0 runs

3.5
4

Johnson to Jonassen, 4 runs

3.4
.

Johnson to Boyce, 0 runs

3.3
.

Johnson to Jonassen, 1 run

3.2
2

Johnson to Jonassen, 2 runs

3.1
1

Johnson to Boyce, 1 run

2.6
.

Filer to Jonassen, 0 runs

2.5
.

Filer to Jonassen, 0 runs

2.4
4

Filer to Jonassen, 4 runs

2.3
.

Filer to Jonassen, 0 runs

2.2
.

Filer to Jonassen, 0 runs

2.1
.

Filer to Jonassen, 0 runs

1.6
1

Johnson to Jonassen, 1 run

1.5
W

Johnson to Duckworth, wicket (lbw - Duckworth)

1.4
.

Johnson to Duckworth, 0 runs

1.3
1

Johnson to Boyce, leg bye

1.2
.

Johnson to Boyce, 0 runs

1.2
1

Johnson to Boyce, wide

1.1
.

Johnson to Boyce, 0 runs

0.6
.

Filer to Duckworth, 0 runs

0.5
.

Filer to Duckworth, 0 runs

0.4
.

Filer to Duckworth, 0 runs

0.3
.

Filer to Duckworth, 0 runs

0.2
.

Filer to Duckworth, 0 runs

0.2
1

Filer to Duckworth, wide

0.1
W

Filer to Winfield-Hill, appeal, wicket (bowled - Winfield-Hill)

0.1
1

Filer to Winfield-Hill, wide

49.6
2

Cooper to Turner, 2 runs

49.5
.

Cooper to Turner, 0 runs

49.4
1

Cooper to Filer, 1 run

49.3
.

Cooper to Filer, 0 runs

49.2
1

Cooper to Turner, 1 run

49.1
4

Cooper to Turner, 4 runs

48.6
1

Jonassen to Turner, 1 run

48.5
1

Jonassen to Filer, 1 run

48.4
.

Jonassen to Filer, 0 runs

48.3
1

Jonassen to Turner, 1 run

48.2
.

Jonassen to Turner, 0 runs

48.1
2

Jonassen to Turner, 2 runs

47.6
1

Cooper to Turner, 1 run

47.5
4

Cooper to Turner, 4 runs

47.4
.

Cooper to Turner, 0 runs

47.3
.

Cooper to Turner, 0 runs

47.2
1

Cooper to Filer, 1 run

47.1
.

Cooper to Filer, 0 runs

46.6
2

Jonassen to Turner, 2 runs

46.5
1

Jonassen to Filer, 1 run

46.4
.

Jonassen to Filer, 0 runs

46.3
.

Jonassen to Filer, 0 runs

46.2
.

Jonassen to Filer, 0 runs

46.1
1

Langston to Turner, 1 run

45.6
.

Blackwell to Filer, 0 runs

45.5
1

Blackwell to Turner, 1 run

45.4
2

Blackwell to Turner, 2 runs

45.3
4

Blackwell to Turner, 4 runs

45.2
.

Blackwell to Turner, 0 runs

45.1
4

Blackwell to Turner, 4 runs

44.6
.

Jonassen to Filer, 0 runs

44.5
.

Jonassen to Filer, 0 runs

44.4
W

Jonassen to Johnson, appeal, wicket (caught - Johnson)

44.3
1

Jonassen to Turner, 1 run

44.2
1

Jonassen to Johnson, 1 run

44.1
.

Jonassen to Turner, 0 runs

43.6
1

Blackwell to Johnson, 0 runs

43.5
1

Blackwell to Turner, 1 run

43.4
.

Blackwell to Turner, 0 runs

43.3
4

Blackwell to Turner, 4 runs

43.2
.

Blackwell to Turner, 0 runs

43.1
4

Blackwell to Turner, 4 runs

42.6
1

Jonassen to Turner, 1 run

42.5
.

Jonassen to Turner, 0 runs

42.4
1

Jonassen to Johnson, 1 run

42.3
.

Jonassen to Johnson, 0 runs

42.2
.

Jonassen to Johnson, 0 runs

42.1
1

Jonassen to Turner, 1 run

41.6
W

Blackwell to Fraser, appeal, wicket (bowled - Fraser)

41.5
.

Blackwell to Fraser, 0 runs

41.4
1

Blackwell to Turner, 1 run

41.3
1

Blackwell to Fraser, 1 run

41.2
1

Blackwell to Turner, 1 run

41.1
4

Blackwell to Turner, 4 runs

40.6
.

Jonassen to Fraser, 0 runs

40.5
1

Jonassen to Turner, 1 run

40.4
.

Jonassen to Turner, 0 runs

40.3
.

Jonassen to Turner, 0 runs

40.2
1

Jonassen to Turner, 1 run

40.1
1

Jonassen to Turner, 0 runs

39.6
4

Blackwell to Fraser, 4 runs

39.5
.

Blackwell to Fraser, 0 runs

39.4
.

Blackwell to Fraser, 0 runs

39.3
1

Blackwell to Turner, 1 run

39.2
1

Blackwell to Fraser, 1 run

39.2
1

Blackwell to Fraser, wide

39.1
.

Blackwell to Fraser, 0 runs

38.6
.

Jonassen to Turner, 0 runs

38.5
.

Jonassen to Turner, 0 runs

38.4
1

Jonassen to Fraser, 1 run

38.3
.

Jonassen to Fraser, 0 runs

38.2
.

Jonassen to Fraser, 0 runs

38.1
1

Jonassen to Turner, 1 run

37.6
1

Cooper to Turner, 1 run

37.5
1

Cooper to Fraser, 1 run

37.4
.

Cooper to Fraser, 0 runs

37.3
1

Cooper to Turner, 1 run

37.2
3

Cooper to Fraser, 3 runs

37.1
1

Cooper to Turner, 1 run

36.6
1

Langston to Turner, 1 run

36.5
4

Langston to Turner, 4 runs

36.4
1

Langston to Fraser, 1 run

36.3
1

Langston to Turner, 1 run

36.2
1

Langston to Fraser, 1 run

36.2
1

Langston to Fraser, wide

36.1
.

Langston to Fraser, 0 runs

35.6
1

Cooper to Fraser, 1 run

35.5
.

Cooper to Fraser, 0 runs

35.4
.

Cooper to Fraser, 0 runs

35.3
.

Cooper to Fraser, 0 runs

35.2
.

Cooper to Fraser, 0 runs

35.1
.

Cooper to Fraser, 0 runs

34.6
4

Langston to Turner, 4 runs

34.5
.

Langston to Turner, 0 runs

34.4
4

Langston to Turner, 4 runs

34.3
.

Langston to Turner, 0 runs

34.2
1

Langston to Fraser, 1 run

34.1
4

Langston to Fraser, 4 runs

33.6
.

Cooper to Turner, 0 runs

33.5
1

Cooper to Fraser, 1 run

33.4
.

Cooper to Fraser, 0 runs

33.3
.

Cooper to Fraser, 0 runs

33.2
.

Cooper to Fraser, 0 runs

33.1
1

Cooper to Turner, 1 run

32.6
1

Ward to Turner, 1 run

32.5
4

Ward to Turner, 4 runs

32.4
.

Ward to Turner, 0 runs

32.3
.

Ward to Turner, 0 runs

32.2
.

Ward to Turner, 0 runs

32.1
.

Ward to Turner, 0 runs

31.6
1

Cooper to Turner, 1 run

31.5
1

Cooper to Fraser, 1 run

31.4
.

Cooper to Fraser, 0 runs

31.3
.

Cooper to Fraser, 0 runs

31.2
.

Cooper to Fraser, 0 runs

31.1
.

Cooper to Fraser, 0 runs

30.6
3

Ward to Fraser, 3 runs

30.5
.

Ward to Fraser, 0 runs

30.4
W

Ward to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

30.3
2

Ward to Heath, 1 run

30.2
1

Ward to Turner, 0 runs

30.1
1

Ward to Heath, 1 run

29.6
1

Cooper to Heath, 1 run

29.5
1

Cooper to Turner, 1 run

29.4
1

Cooper to Heath, 1 run

29.3
1

Cooper to Turner, 1 run

29.2
1

Cooper to Heath, 1 run

29.1
4

Cooper to Heath, 4 runs

28.6
2

Ward to Turner, 2 runs

28.5
.

Ward to Turner, 0 runs

28.4
1

Ward to Heath, 1 run

28.3
4

Ward to Heath, 4 runs

28.2
1

Ward to Turner, 1 run

28.1
.

Ward to Turner, 0 runs

27.6
.

Cooper to Heath, 0 runs

27.5
1

Cooper to Turner, 1 run

27.4
.

Cooper to Turner, 0 runs

27.3
2

Cooper to Turner, 2 runs

27.2
.

Cooper to Turner, 0 runs

27.1
.

Cooper to Turner, 0 runs

26.6
.

Ward to Heath, 0 runs

26.5
1

Ward to Turner, 0 runs

26.4
4

Ward to Turner, 4 runs

26.3
.

Ward to Turner, 0 runs

26.2
1

Ward to Heath, 1 run

26.1
.

Ward to Heath, 0 runs

25.6
1

Cooper to Heath, 1 run

25.5
1

Cooper to Turner, 1 run

25.4
.

Cooper to Turner, 0 runs

25.3
.

Cooper to Turner, 0 runs

25.2
1

Cooper to Heath, 1 run

25.1
1

Cooper to Turner, 1 run

24.6
4

Jonassen to Heath, 4 runs

24.5
.

Jonassen to Heath, 0 runs

24.4
2

Jonassen to Heath, 2 runs

24.3
.

Jonassen to Heath, 0 runs

24.2
1

Jonassen to Turner, 1 run

24.1
.

Jonassen to Turner, 0 runs

23.6
4

Woolston to Heath, 4 runs

23.5
4

Woolston to Heath, 4 runs

23.4
1

Woolston to Turner, 1 run

23.3
2

Woolston to Turner, 2 runs

23.2
4

Woolston to Turner, 0 runs

23.1
W

Woolston to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)

22.6
6

Jonassen to Heath, 6 runs

22.5
1

Jonassen to Windsor, 1 run

22.4
1

Jonassen to Heath, 1 run

22.3
2

Jonassen to Heath, 2 runs

22.2
.

Jonassen to Heath, 0 runs

22.1
4

Jonassen to Heath, 4 runs

21.6
1

Woolston to Heath, 1 run

21.5
1

Woolston to Windsor, 1 run

21.4
.

Woolston to Windsor, 0 runs

21.3
.

Woolston to Windsor, 0 runs

21.2
1

Woolston to Heath, 1 run

21.1
1

Woolston to Windsor, 1 run

20.6
1

Jonassen to Windsor, 1 run

20.5
1

Jonassen to Heath, 1 run

20.4
1

Jonassen to Windsor, 1 run

20.3
.

Jonassen to Windsor, 0 runs

20.2
1

Jonassen to Heath, 1 run

20.1
.

Jonassen to Heath, 0 runs

19.6
1

Woolston to Heath, leg bye

19.5
1

Woolston to Windsor, 1 run

19.4
.

Woolston to Windsor, 0 runs

19.3
4

Woolston to Windsor, 4 runs

19.2
1

Woolston to Heath, leg bye

19.1
1

Woolston to Windsor, 0 runs

19.1
1

Woolston to Windsor, wide

18.6
.

Jonassen to Heath, 0 runs

18.5
1

Jonassen to Windsor, 1 run

18.4
3

Jonassen to Heath, 3 runs

18.3
1

Jonassen to Windsor, 1 run

18.2
.

Jonassen to Windsor, 0 runs

18.1
1

Jonassen to Heath, 1 run

17.6
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

17.5
4

Blackwell to Windsor, 4 runs

17.4
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

17.3
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

17.2
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

17.1
1

Blackwell to Heath, 1 run

16.6
4

Langston to Windsor, 4 runs

16.5
.

Langston to Windsor, 0 runs

16.4
1

Langston to Heath, 1 run

16.3
1

Langston to Windsor, 1 run

16.2
4

Langston to Windsor, 4 runs

16.1
.

Langston to Windsor, 0 runs

15.6
1

Blackwell to Windsor, 1 run

15.5
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

15.4
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

15.3
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

15.2
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

15.1
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

14.6
4

Langston to Heath, 4 runs

14.5
1

Langston to Windsor, 1 run

14.4
1

Langston to Heath, 1 run

14.3
4

Langston to Heath, 4 runs

14.2
.

Langston to Heath, 0 runs

14.1
.

Langston to Heath, 0 runs

13.6
1

Blackwell to Heath, 1 run

13.5
.

Blackwell to Heath, 0 runs

13.4
.

Blackwell to Heath, 0 runs

13.3
2

Blackwell to Heath, 2 runs

13.2
2

Blackwell to Heath, 2 runs

13.1
.

Blackwell to Heath, 0 runs

12.6
1

Slater to Heath, 1 run

12.5
1

Slater to Windsor, 1 run

12.4
.

Slater to Windsor, 0 runs

12.3
.

Slater to Windsor, 0 runs

12.3
1

Slater to Windsor, wide

12.2
.

Slater to Windsor, 0 runs

12.1
.

Slater to Windsor, 0 runs

11.6
.

Blackwell to Heath, 0 runs

11.5
.

Blackwell to Heath, 0 runs

11.4
W

Blackwell to Armitage, wicket (lbw - Armitage)

11.3
.

Blackwell to Armitage, 0 runs

11.2
.

Blackwell to Armitage, 0 runs

11.2
5

Blackwell to Windsor, 5 wides

11.1
1

Blackwell to Windsor, 0 runs

10.6
.

Slater to Armitage, 0 runs

10.5
.

Slater to Armitage, 0 runs

10.4
1

Slater to Windsor, 1 run

10.3
.

Slater to Windsor, appeal

10.2
.

Slater to Windsor, 0 runs

10.1
1

Slater to Armitage, 1 run

9.6
.

Blackwell to Windsor, 0 runs

9.5
W

Blackwell to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)

9.4
W

Blackwell to Wilson, appeal, wicket (caught - Wilson)

9.3
.

Blackwell to Wilson, 0 runs

9.2
.

Blackwell to Wilson, 0 runs

9.1
4

Blackwell to Wilson, 4 runs

8.6
W

Slater to Marlow, wicket (lbw - Marlow)

8.5
.

Slater to Marlow, 0 runs

8.4
.

Slater to Marlow, 0 runs

8.3
.

Slater to Marlow, 0 runs

8.2
2

Slater to Marlow, 2 runs

8.1
.

Slater to Marlow, 0 runs

7.6
4

Blackwell to Wilson, 4 runs

7.5
1

Blackwell to Marlow, 1 run

7.4
4

Blackwell to Marlow, 4 runs

7.3
.

Blackwell to Marlow, 0 runs

7.2
.

Blackwell to Marlow, 0 runs

7.1
1

Blackwell to Wilson, 1 run

6.6
4

Slater to Marlow, 4 runs

6.5
.

Slater to Marlow, 0 runs

6.4
.

Slater to Marlow, appeal

6.3
4

Slater to Marlow, 4 runs

6.2
.

Slater to Marlow, 0 runs

6.1
1

Slater to Wilson, 1 run

5.6
.

Langston to Marlow, 0 runs

5.5
.

Langston to Marlow, 0 runs

5.4
4

Langston to Marlow, 4 runs

5.3
.

Langston to Marlow, 0 runs

5.2
.

Langston to Marlow, 0 runs

5.1
.

Langston to Marlow, 0 runs

5.1
1

Langston to Marlow, wide

4.6
.

Slater to Wilson, 0 runs

4.5
1

Slater to Marlow, 1 run

4.4
.

Slater to Marlow, 0 runs

4.3
4

Slater to Marlow, 4 runs

4.2
.

Slater to Marlow, 0 runs

4.1
.

Slater to Marlow, 0 runs

3.6
.

Langston to Wilson, 0 runs

3.6
1

Langston to Wilson, wide

3.5
.

Langston to Wilson, 0 runs

3.4
.

Langston to Wilson, 0 runs

3.3
1

Langston to Marlow, 1 run

3.2
.

Langston to Marlow, 0 runs

3.1
.

Langston to Marlow, 0 runs

2.6
.

Slater to Wilson, 0 runs

2.5
.

Slater to Wilson, 0 runs

2.4
.

Slater to Wilson, 0 runs

2.3
.

Slater to Wilson, 0 runs

2.1
.

Slater to Wilson, 0 runs

1.6
.

Langston to Marlow, 0 runs

1.5
.

Langston to Marlow, 0 runs

1.4
.

Langston to Marlow, 0 runs

1.3
.

Langston to Marlow, 0 runs

1.1
.

Langston to Marlow, 0 runs

0.6
4

Slater to Wilson, 4 runs

0.5
1

Slater to Marlow, 1 run

0.4
.

Slater to Marlow, 0 runs

0.3
1

Slater to Wilson, 1 run

0.2
.

Slater to Wilson, 0 runs

0.2
2

Slater to Marlow, 2 wides

0.1
.

Slater to Marlow, 0 runs