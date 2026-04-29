Highlights Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 29.04.2026
Turner to Slater, appeal, wicket (run out - Woolston)
Turner to Woolston, 1 run
Turner to Woolston, 0 runs
Turner to Slater, 1 run
Turner to Slater, 6 runs
Turner to Woolston, 1 run
Fraser to Woolston, 1 run
Fraser to Slater, 1 run
Fraser to Slater, 0 runs
Fraser to Woolston, 1 run
Fraser to Woolston, 0 runs
Fraser to Slater, 1 run
Turner to Woolston, 0 runs
Turner to Slater, 1 run
Turner to Woolston, 1 run
Turner to Woolston, 0 runs
Turner to Woolston, 0 runs
Turner to Slater, leg bye
Turner to Slater, 4 runs
Fraser to Woolston, 0 runs
Fraser to Woolston, 0 runs
Fraser to Woolston, 0 runs
Fraser to Cooper, appeal, wicket (run out - Cooper)
Fraser to Cooper, 0 runs
Fraser to Cooper, 0 runs
Filer to Slater, 2 runs
Filer to Slater, 2 runs, appeal, wicket (run out - Langston)
Filer to Langston, 1 run
Filer to Langston, 0 runs
Filer to Langston, 0 runs
Filer to Langston, 0 runs
Levick to Langston, 1 run
Levick to Slater, 3 runs
Levick to Slater, 2 runs
Levick to Slater, wide
Levick to Slater, 0 runs
Levick to Slater, 0 runs
Levick to Langston, 1 run
Turner to Slater, 0 runs
Turner to Slater, 0 runs
Turner to Slater, 0 runs
Turner to Langston, 1 run
Turner to Langston, 4 byes
Turner to Slater, 1 run
Turner to Blackwell, no ball, appeal, wicket (run out - Blackwell)
Villiers to Blackwell, 1 run
Villiers to Blackwell, 4 byes
Villiers to Langston, 1 run
Villiers to Langston, 4 runs
Villiers to Langston, 0 runs
Villiers to Langston, 0 runs
Villiers to Ward, appeal, wicket (caught - Ward)
Filer to Blackwell, 0 runs
Filer to Blackwell, 6 runs
Filer to Blackwell, 0 runs
Filer to Ward, 1 run
Filer to Blackwell, bye
Filer to Blackwell, 0 runs
Levick to Blackwell, 1 run
Levick to Blackwell, 0 runs
Levick to Blackwell, 0 runs
Levick to Ward, 1 run
Levick to Ward, appeal
Levick to Ward, 0 runs
Turner to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)
Turner to Kalis, 4 runs
Turner to Ward, 1 run
Turner to Ward, 0 runs
Turner to Ward, 4 runs
Turner to Kalis, 1 run
Levick to Ward, 0 runs
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Ward, 1 run
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Ward, 1 run
Levick to Kalis, 1 run
Turner to Ward, 0 runs
Turner to Kalis, 1 run
Turner to Kalis, 0 runs
Turner to Ward, 1 run
Turner to Kalis, 1 run
Turner to Kalis, 4 runs
Levick to Ward, 0 runs
Levick to Ward, 0 runs
Levick to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Turner to Jonassen, 2 runs
Turner to Kalis, 1 run
Turner to Kalis, 0 runs
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Kalis, 1 run
Fraser to Kalis, 1 run
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Kalis, 1 run
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Jonassen, 0 runs
Fraser to Jonassen, 0 runs
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Kalis, 1 run
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Jonassen, 4 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 4 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Jonassen, 1 run
Filer to Jonassen, 1 run
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Kalis, 1 run
Filer to Kalis, 0 runs
Filer to Jonassen, 1 run
Filer to Jonassen, wide
Filer to Jonassen, 4 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Jonassen, 0 runs
Fraser to Jonassen, 0 runs
Fraser to Kalis, 1 run
Fraser to Jonassen, 1 run
Johnson to Kalis, 0 runs
Johnson to Kalis, 4 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Kalis, 1 run
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Jonassen, 0 runs
Filer to Kalis, 4 runs
Filer to Jonassen, 1 run
Filer to Kalis, 1 run
Filer to Kalis, 4 runs
Filer to Kalis, 0 runs
Filer to Kalis, 0 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 2 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Jonassen, 1 run
Levick to Kalis, 1 run
Filer to Jonassen, 4 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 2 runs
Filer to Kalis, 0 runs
Filer to Kalis, 0 runs
Filer to Kalis, wide
Filer to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Kalis, appeal
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Jonassen, 1 run
Levick to Jonassen, 0 runs
Villiers to Kalis, 0 runs
Villiers to Jonassen, no ball + 1 run
Villiers to Jonassen, 0 runs
Villiers to Jonassen, 0 runs
Villiers to Jonassen, 0 runs
Villiers to Jonassen, 2 runs
Villiers to Kalis, 1 run
Johnson to Kalis, 1 run
Johnson to Kalis, 2 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Kalis, 1 run
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Jonassen, appeal
Villiers to Jonassen, 1 run
Villiers to Kalis, 1 run
Villiers to Jonassen, 1 run
Villiers to Jonassen, 0 runs
Villiers to Jonassen, 0 runs
Villiers to Jonassen, 0 runs
Johnson to Kalis, 4 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Kalis, 1 run
Johnson to Kalis, 0 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Jonassen, 0 runs
Johnson to Jonassen, 0 runs
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Kalis, 1 run
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 4 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, wide
Levick to Jonassen, 4 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 4 runs
Levick to Kalis, 2 runs
Fraser to Jonassen, 0 runs
Fraser to Kalis, 1 run
Fraser to Kalis, 4 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 0 runs
Levick to Jonassen, 4 runs
Levick to Kalis, 1 run
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 0 runs
Levick to Kalis, 4 leg byes
Levick to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, 1 run
Fraser to Kalis, 0 runs
Fraser to Kalis, wide
Fraser to Boyce, appeal, wicket (caught - Boyce)
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Jonassen, 0 runs
Fraser to Boyce, 1 run
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Jonassen, 4 runs
Levick to Boyce, 4 runs
Levick to Boyce, 0 runs
Levick to Boyce, 2 leg byes
Levick to Jonassen, 1 run
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Boyce, 1 run
Fraser to Boyce, 0 runs
Fraser to Jonassen, 1 run
Fraser to Boyce, 1 run
Fraser to Boyce, 2 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Jonassen, 4 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Levick to Jonassen, 0 runs
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 4 runs
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Jonassen, 4 runs
Turner to Jonassen, 4 runs
Turner to Jonassen, 0 runs
Villiers to Boyce, 0 runs
Villiers to Jonassen, 1 run
Villiers to Jonassen, wide
Villiers to Jonassen, 4 runs
Villiers to Jonassen, 4 runs
Villiers to Boyce, 1 run
Villiers to Boyce, wide
Villiers to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Boyce, 1 run
Turner to Jonassen, 1 run
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Jonassen, 0 runs
Turner to Jonassen, wide
Turner to Jonassen, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 4 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Filer to Boyce, 0 runs
Filer to Boyce, 0 runs
Filer to Boyce, 0 runs
Filer to Boyce, 0 runs
Filer to Jonassen, 1 run
Filer to Jonassen, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 4 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Jonassen, 0 runs
Johnson to Jonassen, 0 runs
Johnson to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 1 run
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 4 runs
Filer to Boyce, 1 run
Filer to Boyce, 0 runs
Filer to Boyce, wide
Filer to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 1 run
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Boyce, 2 runs
Filer to Boyce, 0 runs
Johnson to Jonassen, 0 runs
Johnson to Jonassen, 4 runs
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Jonassen, 2 runs
Johnson to Boyce, 1 run
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 4 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Filer to Jonassen, 0 runs
Johnson to Jonassen, 1 run
Johnson to Duckworth, wicket (lbw - Duckworth)
Johnson to Duckworth, 0 runs
Johnson to Boyce, leg bye
Johnson to Boyce, 0 runs
Johnson to Boyce, wide
Johnson to Boyce, 0 runs
Filer to Duckworth, 0 runs
Filer to Duckworth, 0 runs
Filer to Duckworth, 0 runs
Filer to Duckworth, 0 runs
Filer to Duckworth, 0 runs
Filer to Duckworth, wide
Filer to Winfield-Hill, appeal, wicket (bowled - Winfield-Hill)
Filer to Winfield-Hill, wide
Cooper to Turner, 2 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Filer, 1 run
Cooper to Filer, 0 runs
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Turner, 4 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Filer, 1 run
Jonassen to Filer, 0 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Turner, 0 runs
Jonassen to Turner, 2 runs
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Turner, 4 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Filer, 1 run
Cooper to Filer, 0 runs
Jonassen to Turner, 2 runs
Jonassen to Filer, 1 run
Jonassen to Filer, 0 runs
Jonassen to Filer, 0 runs
Jonassen to Filer, 0 runs
Langston to Turner, 1 run
Blackwell to Filer, 0 runs
Blackwell to Turner, 1 run
Blackwell to Turner, 2 runs
Blackwell to Turner, 4 runs
Blackwell to Turner, 0 runs
Blackwell to Turner, 4 runs
Jonassen to Filer, 0 runs
Jonassen to Filer, 0 runs
Jonassen to Johnson, appeal, wicket (caught - Johnson)
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Johnson, 1 run
Jonassen to Turner, 0 runs
Blackwell to Johnson, 0 runs
Blackwell to Turner, 1 run
Blackwell to Turner, 0 runs
Blackwell to Turner, 4 runs
Blackwell to Turner, 0 runs
Blackwell to Turner, 4 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Turner, 0 runs
Jonassen to Johnson, 1 run
Jonassen to Johnson, 0 runs
Jonassen to Johnson, 0 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Blackwell to Fraser, appeal, wicket (bowled - Fraser)
Blackwell to Fraser, 0 runs
Blackwell to Turner, 1 run
Blackwell to Fraser, 1 run
Blackwell to Turner, 1 run
Blackwell to Turner, 4 runs
Jonassen to Fraser, 0 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Turner, 0 runs
Jonassen to Turner, 0 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Turner, 0 runs
Blackwell to Fraser, 4 runs
Blackwell to Fraser, 0 runs
Blackwell to Fraser, 0 runs
Blackwell to Turner, 1 run
Blackwell to Fraser, 1 run
Blackwell to Fraser, wide
Blackwell to Fraser, 0 runs
Jonassen to Turner, 0 runs
Jonassen to Turner, 0 runs
Jonassen to Fraser, 1 run
Jonassen to Fraser, 0 runs
Jonassen to Fraser, 0 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Fraser, 1 run
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Fraser, 3 runs
Cooper to Turner, 1 run
Langston to Turner, 1 run
Langston to Turner, 4 runs
Langston to Fraser, 1 run
Langston to Turner, 1 run
Langston to Fraser, 1 run
Langston to Fraser, wide
Langston to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 1 run
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Langston to Turner, 4 runs
Langston to Turner, 0 runs
Langston to Turner, 4 runs
Langston to Turner, 0 runs
Langston to Fraser, 1 run
Langston to Fraser, 4 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Fraser, 1 run
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Turner, 1 run
Ward to Turner, 1 run
Ward to Turner, 4 runs
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Turner, 0 runs
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Fraser, 1 run
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Cooper to Fraser, 0 runs
Ward to Fraser, 3 runs
Ward to Fraser, 0 runs
Ward to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Ward to Heath, 1 run
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Heath, 1 run
Cooper to Heath, 1 run
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Heath, 1 run
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Heath, 1 run
Cooper to Heath, 4 runs
Ward to Turner, 2 runs
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Heath, 1 run
Ward to Heath, 4 runs
Ward to Turner, 1 run
Ward to Turner, 0 runs
Cooper to Heath, 0 runs
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Turner, 2 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Ward to Heath, 0 runs
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Turner, 4 runs
Ward to Turner, 0 runs
Ward to Heath, 1 run
Ward to Heath, 0 runs
Cooper to Heath, 1 run
Cooper to Turner, 1 run
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Turner, 0 runs
Cooper to Heath, 1 run
Cooper to Turner, 1 run
Jonassen to Heath, 4 runs
Jonassen to Heath, 0 runs
Jonassen to Heath, 2 runs
Jonassen to Heath, 0 runs
Jonassen to Turner, 1 run
Jonassen to Turner, 0 runs
Woolston to Heath, 4 runs
Woolston to Heath, 4 runs
Woolston to Turner, 1 run
Woolston to Turner, 2 runs
Woolston to Turner, 0 runs
Woolston to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)
Jonassen to Heath, 6 runs
Jonassen to Windsor, 1 run
Jonassen to Heath, 1 run
Jonassen to Heath, 2 runs
Jonassen to Heath, 0 runs
Jonassen to Heath, 4 runs
Woolston to Heath, 1 run
Woolston to Windsor, 1 run
Woolston to Windsor, 0 runs
Woolston to Windsor, 0 runs
Woolston to Heath, 1 run
Woolston to Windsor, 1 run
Jonassen to Windsor, 1 run
Jonassen to Heath, 1 run
Jonassen to Windsor, 1 run
Jonassen to Windsor, 0 runs
Jonassen to Heath, 1 run
Jonassen to Heath, 0 runs
Woolston to Heath, leg bye
Woolston to Windsor, 1 run
Woolston to Windsor, 0 runs
Woolston to Windsor, 4 runs
Woolston to Heath, leg bye
Woolston to Windsor, 0 runs
Woolston to Windsor, wide
Jonassen to Heath, 0 runs
Jonassen to Windsor, 1 run
Jonassen to Heath, 3 runs
Jonassen to Windsor, 1 run
Jonassen to Windsor, 0 runs
Jonassen to Heath, 1 run
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 4 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Heath, 1 run
Langston to Windsor, 4 runs
Langston to Windsor, 0 runs
Langston to Heath, 1 run
Langston to Windsor, 1 run
Langston to Windsor, 4 runs
Langston to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 1 run
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Windsor, 0 runs
Langston to Heath, 4 runs
Langston to Windsor, 1 run
Langston to Heath, 1 run
Langston to Heath, 4 runs
Langston to Heath, 0 runs
Langston to Heath, 0 runs
Blackwell to Heath, 1 run
Blackwell to Heath, 0 runs
Blackwell to Heath, 0 runs
Blackwell to Heath, 2 runs
Blackwell to Heath, 2 runs
Blackwell to Heath, 0 runs
Slater to Heath, 1 run
Slater to Windsor, 1 run
Slater to Windsor, 0 runs
Slater to Windsor, 0 runs
Slater to Windsor, wide
Slater to Windsor, 0 runs
Slater to Windsor, 0 runs
Blackwell to Heath, 0 runs
Blackwell to Heath, 0 runs
Blackwell to Armitage, wicket (lbw - Armitage)
Blackwell to Armitage, 0 runs
Blackwell to Armitage, 0 runs
Blackwell to Windsor, 5 wides
Blackwell to Windsor, 0 runs
Slater to Armitage, 0 runs
Slater to Armitage, 0 runs
Slater to Windsor, 1 run
Slater to Windsor, appeal
Slater to Windsor, 0 runs
Slater to Armitage, 1 run
Blackwell to Windsor, 0 runs
Blackwell to Villiers, appeal, wicket (bowled - Villiers)
Blackwell to Wilson, appeal, wicket (caught - Wilson)
Blackwell to Wilson, 0 runs
Blackwell to Wilson, 0 runs
Blackwell to Wilson, 4 runs
Slater to Marlow, wicket (lbw - Marlow)
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Marlow, 2 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Blackwell to Wilson, 4 runs
Blackwell to Marlow, 1 run
Blackwell to Marlow, 4 runs
Blackwell to Marlow, 0 runs
Blackwell to Marlow, 0 runs
Blackwell to Wilson, 1 run
Slater to Marlow, 4 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Marlow, appeal
Slater to Marlow, 4 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Wilson, 1 run
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 4 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, wide
Slater to Wilson, 0 runs
Slater to Marlow, 1 run
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Marlow, 4 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Marlow, 0 runs
Langston to Wilson, 0 runs
Langston to Wilson, wide
Langston to Wilson, 0 runs
Langston to Wilson, 0 runs
Langston to Marlow, 1 run
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Slater to Wilson, 0 runs
Slater to Wilson, 0 runs
Slater to Wilson, 0 runs
Slater to Wilson, 0 runs
Slater to Wilson, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Langston to Marlow, 0 runs
Slater to Wilson, 4 runs
Slater to Marlow, 1 run
Slater to Marlow, 0 runs
Slater to Wilson, 1 run
Slater to Wilson, 0 runs
Slater to Marlow, 2 wides
Slater to Marlow, 0 runs