Squads Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 29.04.2026

List a

YOR
YOR

290

DUR
DUR

290

Playing

YOR
YOR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Wilson Tahlia

wicket keeper

Marlow Emma

all rounder

Armitage Hollie

all rounder

Blackwell Ines

no information yet

Heath Bess

wicket keeper

Johnson Trudy

all rounder

Woolston Jessica

all rounder

Bench

YOR
YOR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Rodgers Mia

wicket keeper

Thompson Grace

no information yet