Squads Yorkshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 29.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Winfield Lauren
wicket keeper
Wilson Tahlia
wicket keeper
Boyce Georgie
batsman
Marlow Emma
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Armitage Hollie
all rounder
Kalis Sterre
batsman
Villiers Mady
bowler
Duckworth Rebecca
batsman
Windsor Emily
batsman
Blackwell Ines
no information yet
Heath Bess
wicket keeper
Ward Maddie
batsman
Turner Phoebe
bowler
Langston Beth
bowler
Fraser Katherine
bowler
Slater Rachel
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Cooper Claudie
bowler
Filer Lauren
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Levick Katie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Campbell Ami
batsman
Robson Harriet
no information yet
Hall Grace
bowler
Rodgers Mia
wicket keeper
Rainey Hannah
bowler
Thompson Grace
no information yet
Thomas Erin
batsman
Turner Sophia
bowler