H2h Derbyshire vs Durham List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

DER
DER
DUR
DUR
Derbyshire vs Durham

First class, County Championship

DURDurham

(96 ov.) 302/7

DERDerbyshire

T20, T20 Blast

DERDerbyshire

197

DURDurham

203

T20, T20 Blast

DURDurham

168

DERDerbyshire

152