Highlights Derbyshire vs Durham List a One-Day Cup 21.07.2026

Live
List a

County Ground

DER
DER

(48 ov.) 243/8

DUR
DUR
47.6
1

Shafiqullah Ghafari to Aitchison, 1 run

47.5
4

Shafiqullah Ghafari to Aitchison, 4 runs

47.4
1

Shafiqullah Ghafari to Morley, 1 run

47.3
.

Shafiqullah Ghafari to Morley, 0 runs

47.2
4

Shafiqullah Ghafari to Morley, 4 runs

47.1
.

Shafiqullah Ghafari to Morley, 0 runs

46.6
4

Aldridge to Aitchison, 4 runs

46.5
2

Aldridge to Aitchison, 2 runs

46.4
1

Aldridge to Morley, 1 run

46.3
.

Aldridge to Morley, 0 runs

46.2
.

Aldridge to Morley, 0 runs

46.1
.

Aldridge to Morley, 0 runs

45.6
W

OUT! Run out. Aitchison plays a defensive stroke. Potts is then run out at the non-striker's end, following some tidy fielding by Mustard.

45.5
W

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, wicket (lbw - Bin Naeem)

45.4
6

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 6 runs

45.3
3

Shafiqullah Ghafari to Potts, 3 runs

45.2
W

Shafiqullah Ghafari to Andersson, appeal, wicket (caught - Andersson)

45.1
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

44.6
1

Aldridge to Andersson, 1 run

44.5
1

Aldridge to Bin Naeem, 1 run

44.4
1

Aldridge to Andersson, 1 run

44.3
2

Aldridge to Andersson, 2 runs

44.2
2

Aldridge to Andersson, 2 runs

44.1
2

Aldridge to Andersson, 2 runs

43.6
.

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs

43.5
.

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs

43.4
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

43.3
1

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run

43.2
.

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs

43.1
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

42.6
1

Aldridge to Andersson, 1 run

42.5
1

Aldridge to Bin Naeem, 1 run

42.4
1

Aldridge to Andersson, 1 run

42.3
1

Aldridge to Bin Naeem, 1 run

42.2
.

Aldridge to Bin Naeem, 0 runs

42.1
.

Aldridge to Bin Naeem, 0 runs

41.6
1

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run

41.5
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

41.4
1

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run

41.3
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

41.2
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

41.1
1

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run

40.6
1

Robinson to Bin Naeem, 1 run

40.5
.

Robinson to Bin Naeem, 0 runs

40.4
4

Robinson to Bin Naeem, 4 runs

40.2
.

Robinson to Bin Naeem, 0 runs

40.1
.

Robinson to Bin Naeem, 0 runs

39.6
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

39.5
1

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run

39.4
.

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs

39.3
.

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, appeal

39.2
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

39.1
1

Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run

38.6
1

Robinson to Bin Naeem, 1 run

38.5
W

Robinson to Dal, appeal, wicket (caught - Dal)

38.4
.

Robinson to Dal, 0 runs

38.3
.

Robinson to Dal, 0 runs

38.2
1

Robinson to Andersson, 1 run

38.1
2

Robinson to Andersson, 2 runs

37.6
.

Minto to Dal, 0 runs

37.5
W

Minto to Whiteley, appeal, wicket (caught - Whiteley)

37.4
.

Minto to Whiteley, 0 runs

37.3
1

Minto to Andersson, 1 run

37.2
1

Minto to Whiteley, 1 run

37.1
.

Minto to Whiteley, 0 runs

36.6
1

Robinson to Whiteley, 1 run

36.5
.

Robinson to Whiteley, 0 runs

36.4
.

Robinson to Whiteley, 0 runs

36.3
.

Robinson to Whiteley, 0 runs

36.2
W

Robinson to Madsen, appeal, wicket (bowled - Madsen)

36.1
.

Robinson to Madsen, 0 runs

35.6
.

Minto to Andersson, 0 runs

35.5
1

Minto to Madsen, 1 run

35.4
1

Minto to Andersson, 1 run

35.3
.

Minto to Andersson, 0 runs

35.2
2

Minto to Andersson, 2 runs

35.1
.

Minto to Andersson, 0 runs

34.6
1

Andersson plays a defensive stroke for a run.

34.5
3

Robinson to Madsen, 3 runs

34.4
1

Robinson to Andersson, 1 run

34.3
4

Robinson to Andersson, 4 runs

34.2
4

Robinson to Andersson, 4 runs

34.1
.

Robinson to Andersson, 0 runs

33.6
.

Minto to Madsen, 0 runs

33.5
.

Minto to Madsen, 0 runs

33.4
1

Minto to Andersson, 1 run

33.3
1

Minto to Madsen, 1 run

33.2
.

Minto to Madsen, 0 runs

33.1
.

Minto to Madsen, 0 runs

32.6
2

Stokes to Andersson, 2 runs

32.5
4

Stokes to Andersson, 4 runs

32.4
.

Stokes to Andersson, 0 runs

32.3
4

Stokes to Andersson, 4 runs

32.2
1

Stokes to Madsen, 1 run

32.1
1

Stokes to Andersson, 1 run

31.6
4

Minto to Madsen, 4 runs

31.5
1

Minto to Andersson, 1 run

31.4
1

Minto to Madsen, 1 run

31.3
.

Minto to Madsen, 0 runs

31.2
2

Minto to Madsen, 2 runs

31.1
1

Minto to Andersson, 1 run

30.6
1

Stokes to Andersson, 1 run

30.5
1

Stokes to Madsen, 1 run

30.4
1

Stokes to Andersson, 1 run

30.3
.

Stokes to Andersson, 0 runs

30.2
.

Stokes to Andersson, 0 runs

30.1
.

Stokes to Andersson, 0 runs

29.6
1

Drissell to Andersson, 1 run

29.5
1

Drissell to Madsen, 1 run

29.4
.

Drissell to Madsen, 0 runs

29.3
4

Drissell to Madsen, 4 runs

29.2
1

Drissell to Andersson, leg bye

29.1
.

Drissell to Andersson, 0 runs

28.6
.

Stokes to Madsen, 0 runs

28.5
.

Stokes to Madsen, 0 runs

28.4
.

Stokes to Madsen, 0 runs

28.3
2

Stokes to Madsen, 2 runs

28.2
1

Stokes to Andersson, 1 run

28.1
1

Stokes to Madsen, 1 run

27.6
1

Drissell to Madsen, 1 run

27.5
.

Drissell to Madsen, 0 runs

27.4
W

Drissell to Guest, appeal, wicket (caught - Guest)

27.3
.

Drissell to Guest, 0 runs

27.2
1

Drissell to Andersson, 1 run

27.1
2

Drissell to Andersson, 2 runs

26.6
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

26.5
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

26.4
1

Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run

26.3
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

26.2
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

26.1
4

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 4 runs

25.6
1

Drissell to Andersson, 1 run

25.5
1

Drissell to Guest, 1 run

25.4
.

Drissell to Guest, 0 runs

25.3
1

Drissell to Andersson, 1 run

25.2
.

Drissell to Andersson, 0 runs

25.1
1

Drissell to Guest, 1 run

24.6
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

24.5
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

24.1
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

23.6
1

Andersson plays a defensive stroke for a run.

23.5
.

Drissell to Andersson, 0 runs

23.4
1

Drissell to Guest, 1 run

23.3
4

Drissell to Guest, 4 runs

23.2
1

Drissell to Andersson, 1 run

23.1
.

Drissell to Andersson, 0 runs

22.6
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

22.5
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

22.4
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, appeal

22.3
1

Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run

22.2
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

22.1
1

Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run

21.6
4

Aldridge to Andersson, 4 runs

21.5
6

Aldridge to Andersson, 6 runs

21.4
1

Aldridge to Guest, 1 run

21.3
2

Aldridge to Guest, 2 runs

21.2
.

Aldridge to Guest, 0 runs

21.1
.

Aldridge to Guest, 0 runs

20.6
.

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs

20.5
1

Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run

20.4
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

20.3
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

20.2
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

20.1
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

19.6
1

Aldridge to Andersson, 1 run

19.5
1

Aldridge to Guest, 1 run

19.4
.

Aldridge to Guest, 0 runs

19.3
.

Aldridge to Guest, 0 runs

19.2
.

Aldridge to Guest, 0 runs

19.1
2

Aldridge to Guest, 2 runs

18.6
4

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 4 runs

18.5
1

Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run

18.4
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

18.3
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

18.2
.

Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs

18.1
1

Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run

17.6
1

Aldridge to Andersson, 1 run

17.5
.

Aldridge to Andersson, 0 runs

17.4
.

Aldridge to Andersson, 0 runs

17.3
4

Aldridge to Andersson, 4 runs

17.2
1

Aldridge to Guest, 1 run

17.1
.

Aldridge to Guest, 0 runs

16.6
.

Stokes to Andersson, 0 runs

16.5
.

Stokes to Andersson, 0 runs

16.4
2

Andersson plays a defensive stroke for two runs.

16.3
.

Stokes to Andersson, 0 runs

16.2
.

Stokes to Andersson, 0 runs

16.1
.

Stokes to Andersson, 0 runs

15.6
1

Aldridge to Andersson, 1 run

15.5
1

Aldridge to Guest, 1 run

15.4
.

Aldridge to Guest, 0 runs

15.3
.

Aldridge to Guest, 0 runs

15.2
.

Aldridge to Guest, 0 runs

15.1
.

Aldridge to Guest, 0 runs

14.6
.

Stokes to Andersson, 0 runs

14.5
1

Stokes to Guest, 1 run

14.4
.

Stokes to Guest, 0 runs

14.3
1

Stokes to Andersson, 1 run

14.2
1

Stokes to Guest, 1 run

14.1
.

Stokes to Guest, 0 runs

13.6
.

Aldridge to Andersson, 0 runs

13.5
1

Aldridge to Guest, 1 run

13.4
2

Aldridge to Guest, 2 runs

13.3
1

Aldridge to Andersson, 1 run, appeal

13.2
1

Aldridge to Guest, 1 run

13.1
1

Aldridge to Andersson, 1 run

12.6
1

Stokes to Andersson, 1 run

12.5
.

Stokes to Andersson, 0 runs

12.4
.

Stokes to Andersson, 0 runs

12.3
.

Stokes to Andersson, 0 runs

12.2
1

Stokes to Guest, 1 run

12.1
.

Stokes to Guest, 0 runs

11.6
1

Robinson to Guest, 1 run

11.5
.

Robinson to Guest, 0 runs

11.4
4

Robinson to Guest, 4 runs

11.3
4

Robinson to Guest, 4 runs

11.2
1

Robinson to Andersson, 1 run

11.1
.

Robinson to Andersson, 0 runs

10.6
2

Stokes to Guest, 2 runs

10.5
.

Stokes to Guest, 0 runs

10.4
.

Stokes to Guest, 0 runs

10.3
.

Stokes to Guest, 0 runs

10.2
.

Stokes to Guest, 0 runs

10.1
.

Stokes to Guest, 0 runs

9.6
1

Robinson to Guest, 1 run

9.5
1

Robinson to Andersson, 1 run

9.4
4

Robinson to Andersson, 4 runs

9.3
1

Robinson to Guest, 1 run

9.2
.

Robinson to Guest, 0 runs

9.1
.

Robinson to Guest, 0 runs

8.6
1

Stokes to Guest, 1 run

8.5
.

Stokes to Guest, 0 runs

8.4
.

Stokes to Guest, 0 runs

8.3
2

Stokes to Guest, 2 runs

8.2
1

Stokes to Andersson, 1 run

8.1
.

Stokes to Andersson, 0 runs

7.6
.

Robinson to Guest, 0 runs

7.5
.

Robinson to Guest, 0 runs

7.4
1

Robinson to Andersson, leg bye

7.3
.

Robinson to Andersson, 0 runs

7.2
1

Robinson to Guest, 1 run

7.1
.

Robinson to Guest, 0 runs

6.6
.

Minto to Andersson, 0 runs

6.5
4

Minto to Andersson, 4 runs

6.4
1

Minto to Guest, 1 run

6.3
1

Minto to Andersson, 1 run

6.2
1

Minto to Guest, 1 run

6.1
.

Minto to Guest, 0 runs

5.6
.

Robinson to Andersson, 0 runs

5.5
.

Robinson to Andersson, 0 runs

5.4
1

Robinson to Guest, 1 run

5.3
.

Robinson to Guest, 0 runs

5.2
.

Robinson to Guest, 0 runs

5.1
.

Robinson to Guest, 0 runs

4.6
2

Minto to Andersson, 2 runs

4.5
.

Minto to Andersson, 0 runs

4.4
.

Minto to Andersson, 0 runs

4.3
.

Minto to Andersson, 0 runs

4.2
.

Minto to Andersson, 0 runs

4.1
.

Minto to Andersson, 0 runs

3.6
4

Robinson to Guest, 4 leg byes

3.5
W

Robinson to Came, wicket (lbw - Came)

3.4
.

Robinson to Came, 0 runs

3.3
.

Robinson to Came, 0 runs

3.2
.

Robinson to Came, 0 runs

3.1
.

Robinson to Came, 0 runs

2.6
1

Minto to Came, 1 run

2.5
.

Minto to Came, 0 runs

2.4
.

Minto to Came, 0 runs

2.3
.

Minto to Came, 0 runs

2.2
.

Minto to Came, 0 runs

2.1
4

Minto to Came, 4 runs

1.6
.

Robinson to Andersson, 0 runs

1.5
1

Robinson to Came, 1 run

1.4
.

Robinson to Came, 0 runs

1.3
.

Robinson to Came, 0 runs

1.2
.

Robinson to Came, 0 runs

1.1
1

Robinson to Andersson, 1 run

0.6
1

Minto to Andersson, 1 run

0.5
3

Minto to Came, 3 runs

0.4
1

Minto to Andersson, 1 run

0.3
.

Minto to Andersson, 0 runs

0.3
2

Minto to Came, 2 wides

0.2
.

Minto to Came, 0 runs

0.1
.

Minto to Came, 0 runs