Highlights Derbyshire vs Durham List a One-Day Cup 21.07.2026
Shafiqullah Ghafari to Aitchison, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Aitchison, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Morley, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Morley, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Morley, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Morley, 0 runs
Aldridge to Aitchison, 4 runs
Aldridge to Aitchison, 2 runs
Aldridge to Morley, 1 run
Aldridge to Morley, 0 runs
Aldridge to Morley, 0 runs
Aldridge to Morley, 0 runs
OUT! Run out. Aitchison plays a defensive stroke. Potts is then run out at the non-striker's end, following some tidy fielding by Mustard.
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, wicket (lbw - Bin Naeem)
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 6 runs
Shafiqullah Ghafari to Potts, 3 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, appeal, wicket (caught - Andersson)
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Bin Naeem, 1 run
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Andersson, 2 runs
Aldridge to Andersson, 2 runs
Aldridge to Andersson, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Bin Naeem, 1 run
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Bin Naeem, 1 run
Aldridge to Bin Naeem, 0 runs
Aldridge to Bin Naeem, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run
Robinson to Bin Naeem, 1 run
Robinson to Bin Naeem, 0 runs
Robinson to Bin Naeem, 4 runs
Robinson to Bin Naeem, 0 runs
Robinson to Bin Naeem, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, appeal
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Bin Naeem, 1 run
Robinson to Bin Naeem, 1 run
Robinson to Dal, appeal, wicket (caught - Dal)
Robinson to Dal, 0 runs
Robinson to Dal, 0 runs
Robinson to Andersson, 1 run
Robinson to Andersson, 2 runs
Minto to Dal, 0 runs
Minto to Whiteley, appeal, wicket (caught - Whiteley)
Minto to Whiteley, 0 runs
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Whiteley, 1 run
Minto to Whiteley, 0 runs
Robinson to Whiteley, 1 run
Robinson to Whiteley, 0 runs
Robinson to Whiteley, 0 runs
Robinson to Whiteley, 0 runs
Robinson to Madsen, appeal, wicket (bowled - Madsen)
Robinson to Madsen, 0 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Madsen, 1 run
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Andersson, 2 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Andersson plays a defensive stroke for a run.
Robinson to Madsen, 3 runs
Robinson to Andersson, 1 run
Robinson to Andersson, 4 runs
Robinson to Andersson, 4 runs
Robinson to Andersson, 0 runs
Minto to Madsen, 0 runs
Minto to Madsen, 0 runs
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Madsen, 1 run
Minto to Madsen, 0 runs
Minto to Madsen, 0 runs
Stokes to Andersson, 2 runs
Stokes to Andersson, 4 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 4 runs
Stokes to Madsen, 1 run
Stokes to Andersson, 1 run
Minto to Madsen, 4 runs
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Madsen, 1 run
Minto to Madsen, 0 runs
Minto to Madsen, 2 runs
Minto to Andersson, 1 run
Stokes to Andersson, 1 run
Stokes to Madsen, 1 run
Stokes to Andersson, 1 run
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Drissell to Andersson, 1 run
Drissell to Madsen, 1 run
Drissell to Madsen, 0 runs
Drissell to Madsen, 4 runs
Drissell to Andersson, leg bye
Drissell to Andersson, 0 runs
Stokes to Madsen, 0 runs
Stokes to Madsen, 0 runs
Stokes to Madsen, 0 runs
Stokes to Madsen, 2 runs
Stokes to Andersson, 1 run
Stokes to Madsen, 1 run
Drissell to Madsen, 1 run
Drissell to Madsen, 0 runs
Drissell to Guest, appeal, wicket (caught - Guest)
Drissell to Guest, 0 runs
Drissell to Andersson, 1 run
Drissell to Andersson, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 4 runs
Drissell to Andersson, 1 run
Drissell to Guest, 1 run
Drissell to Guest, 0 runs
Drissell to Andersson, 1 run
Drissell to Andersson, 0 runs
Drissell to Guest, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Andersson plays a defensive stroke for a run.
Drissell to Andersson, 0 runs
Drissell to Guest, 1 run
Drissell to Guest, 4 runs
Drissell to Andersson, 1 run
Drissell to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, appeal
Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run
Aldridge to Andersson, 4 runs
Aldridge to Andersson, 6 runs
Aldridge to Guest, 1 run
Aldridge to Guest, 2 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Guest, 1 run
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 2 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 4 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 1 run
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Guest, 0 runs
Shafiqullah Ghafari to Andersson, 1 run
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Andersson, 0 runs
Aldridge to Andersson, 0 runs
Aldridge to Andersson, 4 runs
Aldridge to Guest, 1 run
Aldridge to Guest, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Andersson plays a defensive stroke for two runs.
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Aldridge to Andersson, 1 run
Aldridge to Guest, 1 run
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Aldridge to Guest, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Guest, 1 run
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Andersson, 1 run
Stokes to Guest, 1 run
Stokes to Guest, 0 runs
Aldridge to Andersson, 0 runs
Aldridge to Guest, 1 run
Aldridge to Guest, 2 runs
Aldridge to Andersson, 1 run, appeal
Aldridge to Guest, 1 run
Aldridge to Andersson, 1 run
Stokes to Andersson, 1 run
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Andersson, 0 runs
Stokes to Guest, 1 run
Stokes to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 1 run
Robinson to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 4 runs
Robinson to Guest, 4 runs
Robinson to Andersson, 1 run
Robinson to Andersson, 0 runs
Stokes to Guest, 2 runs
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 1 run
Robinson to Andersson, 1 run
Robinson to Andersson, 4 runs
Robinson to Guest, 1 run
Robinson to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 1 run
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 0 runs
Stokes to Guest, 2 runs
Stokes to Andersson, 1 run
Stokes to Andersson, 0 runs
Robinson to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 0 runs
Robinson to Andersson, leg bye
Robinson to Andersson, 0 runs
Robinson to Guest, 1 run
Robinson to Guest, 0 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Andersson, 4 runs
Minto to Guest, 1 run
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Guest, 1 run
Minto to Guest, 0 runs
Robinson to Andersson, 0 runs
Robinson to Andersson, 0 runs
Robinson to Guest, 1 run
Robinson to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 0 runs
Robinson to Guest, 0 runs
Minto to Andersson, 2 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Andersson, 0 runs
Robinson to Guest, 4 leg byes
Robinson to Came, wicket (lbw - Came)
Robinson to Came, 0 runs
Robinson to Came, 0 runs
Robinson to Came, 0 runs
Robinson to Came, 0 runs
Minto to Came, 1 run
Minto to Came, 0 runs
Minto to Came, 0 runs
Minto to Came, 0 runs
Minto to Came, 0 runs
Minto to Came, 4 runs
Robinson to Andersson, 0 runs
Robinson to Came, 1 run
Robinson to Came, 0 runs
Robinson to Came, 0 runs
Robinson to Came, 0 runs
Robinson to Andersson, 1 run
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Came, 3 runs
Minto to Andersson, 1 run
Minto to Andersson, 0 runs
Minto to Came, 2 wides
Minto to Came, 0 runs
Minto to Came, 0 runs