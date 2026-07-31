Highlights Gloucestershire vs Surrey List a One-Day Cup 31.07.2026

Live
List a

County Ground

GLO
GLO
SUR
SUR

(6 ov.) 20/1

5.6
.

Luke Charlesworth to Thomas, 0 runs

5.5
.

Luke Charlesworth to Thomas, 0 runs

5.4
1

Luke Charlesworth to Sibley, 1 run

5.3
1

Luke Charlesworth to Thomas, 1 run

5.2
.

Luke Charlesworth to Thomas, 0 runs

5.1
W

Luke Charlesworth to Patel, appeal, wicket (caught - Patel)

4.6
4

Williams to Sibley, 4 runs

4.5
.

Williams to Sibley, 0 runs

4.4
.

Williams to Sibley, 0 runs

4.3
1

Williams to Patel, 1 run

4.2
.

Williams to Patel, 0 runs

4.1
.

Williams to Patel, 0 runs

3.6
.

Luke Charlesworth to Sibley, 0 runs

3.5
.

Luke Charlesworth to Sibley, 0 runs

3.4
.

Luke Charlesworth to Sibley, 0 runs

3.4
nb

No ball. Patel plays a defensive stroke for a single run.

3.3
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

3.2
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

3.1
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

2.6
.

Williams to Sibley, 0 runs

2.5
.

Williams to Sibley, 0 runs

2.4
.

Williams to Sibley, 0 runs

2.3
.

Williams to Sibley, 0 runs

2.2
.

Williams to Sibley, 0 runs

2.1
.

Williams to Sibley, 0 runs

1.6
4

Luke Charlesworth to Patel, 4 runs

1.5
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

1.4
4

Luke Charlesworth to Patel, 4 runs

1.3
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

1.2
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

1.1
.

Luke Charlesworth to Patel, 0 runs

0.6
.

Williams to Sibley, 0 runs

0.5
.

Williams to Sibley, 0 runs

0.4
.

Williams to Sibley, 0 runs

0.4
1

Williams to Sibley, wide

0.3
.

Williams to Sibley, 0 runs

0.2
.

Williams to Sibley, 0 runs

0.1
2

Williams to Sibley, 2 runs