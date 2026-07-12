H2h Lancashire vs Durham List a One-Day Cup 14.08.2026

List a

LAN
LAN
DUR
DUR
Lancashire vs Durham

T20, T20 Blast

LANLancashire

142

DURDurham

141

T20, T20 Blast

DURDurham

128

LANLancashire

130

First class, County Championship

DURDurham

LANLancashire

(96 ov.) 356/7
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