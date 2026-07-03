H2h Lancashire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 30.07.2026

List a

LAN
LAN
NOT
NOT
Lancashire vs Nottinghamshire

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

181

LANLancashire

180

T20, T20 Blast

LANLancashire

208

NOTNottinghamshire

169

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

127

LANLancashire

126
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