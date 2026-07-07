Squads Lancashire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 30.07.2026

List a

LAN
LAN
NOT
NOT

Playing

LAN
LAN
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Aspinwall Tom

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Bell George

wicket keeper

Birkman Harry

no information yet

Hales Alex

batsman

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Bruce Tom

batsman

Buttler Jos

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Croft Steven

all rounder

Flintoff Rocky

no information yet

James Lyndon

all rounder

Keast Tom

batsman

Kitt Ben

bowler

Hands Luke

no information yet

Lord Robert

no information yet

Hurst Matthew

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Lavelle George

wicket keeper

Moores Tom

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Mullaney Steven

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Pipes David

no information yet

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Singh Harry

all rounder

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Sutton Oliver William

no information yet

Slater Ben

batsman

Wells Luke

batsman

Wood Luke

bowler

Bench

LAN
LAN
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet