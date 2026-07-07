Squads Lancashire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 30.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Afridi Shaheen
bowler
Anderson James
bowler
Ahmed Farhan
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Broad Stuart
bowler
Bailey Tom
bowler
Carter Matthew
bowler
Balderson George Philip
all rounder
Clarke Joe
wicket keeper
Barnard Charlie
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Bell George
wicket keeper
Fletcher Luke
bowler
Birkman Harry
no information yet
Giles Thomas Oliver
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Hales Alex
batsman
Bohannon Josh
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Boyden Josh
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Bruce Tom
batsman
Haynes Jack
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Henriques Moises
all rounder
Croft Steven
all rounder
Henry Hayes James Philip
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Hutton Brett
bowler
Flintoff Rocky
no information yet
James Lyndon
all rounder
Fonseka D Keshana
batsman
Keast Tom
batsman
Footitt Mark
bowler
Green Chris
bowler
Kitt Ben
bowler
Hands Luke
no information yet
Lister Benjamin
bowler
Hartley Tom
bowler
Lord Robert
no information yet
Hurst Matthew
wicket keeper
Loten Thomas
batsman
Iyer Venkatesh
all rounder
Martindale Ben
batsman
Jennings Keaton
batsman
McCann Freddie
batsman
Jones Michael
batsman
McKerr Conor
bowler
Lavelle George
wicket keeper
Moores Tom
wicket keeper
Livingstone Liam
all rounder
Mullaney Steven
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Munro Colin
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Morley Jack
bowler
Pettman Toby
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Pipes David
no information yet
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Pocklington Joe
no information yet
Singh Harry
all rounder
Schadendorf Dane
batsman
Stanley Mitchell Terry
batsman
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Sutton Oliver William
no information yet
Slater Ben
batsman
Wells Luke
batsman
Stone Olly
bowler
Wood Luke
bowler
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet