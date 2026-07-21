Highlights Lancashire vs Surrey List a One-Day Cup 21.07.2026

Live
List a

The Cricket Field

LAN
LAN

(45 ov.) 223/5

SUR
SUR
44.6
4

Taylor to Jones, 4 runs

44.5
1

Taylor to Harry Singh, 1 run

44.4
.

Taylor to Harry Singh, 0 runs

44.3
.

Taylor to Harry Singh, 0 runs

44.2
1

Taylor to Jones, 1 run

44.1
1

Taylor to Harry Singh, 1 run

43.6
4

Ealham to Jones, 4 runs

43.5
2

Ealham to Jones, 2 runs

43.4
1

Ealham to Harry Singh, 1 run

43.3
1

Ealham to Jones, 1 run

43.2
1

Ealham to Harry Singh, 1 run

43.1
.

Ealham to Harry Singh, 0 runs

42.6
1

Majid to Harry Singh, 1 run

42.5
2

Majid to Harry Singh, 2 runs

42.4
1

Majid to Jones, 1 run

42.3
.

Majid to Jones, 0 runs

42.2
1

Majid to Harry Singh, 1 run

42.1
1

Majid to Jones, 1 run

41.6
1

Ealham to Jones, 1 run

41.5
1

Ealham to Harry Singh, 1 run

41.4
4

Ealham to Harry Singh, 4 runs

41.3
1

Ealham to Jones, 1 run

41.2
.

Ealham to Jones, 0 runs

41.1
.

Ealham to Jones, 0 runs

40.6
1

Majid to Jones, 1 run

40.5
1

Majid to Harry Singh, 1 run

40.4
1

Majid to Jones, 1 run

40.3
.

Majid to Jones, 0 runs

40.2
1

Majid to Harry Singh, 1 run

40.1
.

Majid to Harry Singh, 0 runs

39.6
.

Patel to Jones, 0 runs

39.5
.

Patel to Jones, 0 runs

39.4
1

Patel to Harry Singh, 1 run

39.3
1

Patel to Jones, 1 run

39.2
1

Patel to Harry Singh, 1 run

39.1
1

Patel to Jones, 1 run

38.6
W

Floros to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

38.5
6

Floros to Harris, 6 runs

38.4
4

Floros to Harris, 4 runs

38.3
.

Floros to Harris, 0 runs

38.2
.

Floros to Harris, 0 runs

38.1
1

Floros to Jones, 1 run

37.6
1

Patel to Jones, 1 run

37.3
1

Patel to Harris, 1 run

37.2
.

Patel to Harris, 0 runs

37.1
1

Patel to Jones, 1 run

36.6
1

Floros to Jones, 1 run

36.5
1

Floros to Harris, 1 run

36.4
.

Floros to Harris, 0 runs

36.3
.

Floros to Harris, 0 runs

36.3
1

Floros to Harris, wide

36.2
.

Floros to Harris, 0 runs

36.1
1

Floros to Jones, 1 run

35.6
.

Patel to Harris, 0 runs

35.5
1

Patel to Jones, 1 run

35.4
1

Patel to Harris, 1 run

35.3
.

Patel to Harris, 0 runs

35.2
1

Patel to Jones, 1 run

35.1
W

Patel to Jennings, appeal, wicket (caught - Jennings)

34.6
4

Majid to Harris, 4 runs

34.5
.

Majid to Harris, 0 runs

34.4
1

Majid to Jennings, 1 run

34.3
.

Majid to Jennings, 0 runs

34.2
1

Majid to Harris, 1 run

34.1
1

Majid to Jennings, 1 run

33.6
.

Patel to Harris, 0 runs

33.5
.

Patel to Harris, 0 runs

33.4
1

Patel to Jennings, 1 run

33.3
1

Patel to Harris, 1 run

33.2
1

Patel to Jennings, 1 run

33.1
4

Patel to Jennings, 4 runs

32.6
1

Majid to Jennings, 1 run

32.5
4

Majid to Jennings, 4 runs

32.4
1

Majid to Harris, 1 run

32.3
1

Majid to Jennings, 1 run

32.2
1

Majid to Harris, 1 run

32.1
1

Majid to Jennings, 1 run

31.6
4

Ealham to Harris, 4 runs

31.5
.

Ealham to Harris, 0 runs

31.4
4

Ealham to Harris, 4 runs

31.3
1

Ealham to Jennings, 1 run

31.2
.

Ealham to Jennings, 0 runs

31.1
1

Ealham to Harris, 1 run

30.6
1

Floros to Harris, 1 run

30.5
.

Floros to Harris, 0 runs

30.4
1

Floros to Jennings, 1 run

30.3
1

Floros to Harris, 1 run

30.2
.

Floros to Harris, 0 runs

30.1
.

Floros to Harris, 0 runs

29.6
1

Ealham to Harris, 1 run

29.5
1

Ealham to Jennings, 1 run

29.4
.

Ealham to Jennings, 0 runs

29.3
1

Ealham to Harris, 1 run

29.2
1

Ealham to Jennings, 1 run

29.1
1

Ealham to Harris, 1 run

28.6
1

Taylor to Harris, 1 run

28.5
1

Taylor to Jennings, 1 run

28.4
1

Taylor to Harris, 1 run

28.3
1

Taylor to Jennings, 1 run

28.2
1

Taylor to Harris, 1 run

28.1
4

Taylor to Harris, 4 runs

27.6
.

Ealham to Jennings, 0 runs

27.5
1

Ealham to Harris, 1 run

27.4
1

Ealham to Jennings, 1 run

27.3
1

Ealham to Harris, 1 run

27.2
1

Ealham to Jennings, 1 run

27.1
2

Ealham to Jennings, 2 runs

26.6
1

Taylor to Jennings, 1 run

26.5
1

Taylor to Harris, 1 run

26.4
.

Taylor to Harris, 0 runs

26.3
.

Taylor to Harris, 0 runs

26.2
1

Taylor to Jennings, 1 run

26.1
.

Taylor to Jennings, 0 runs

25.6
.

Ealham to Harris, 0 runs

25.5
.

Ealham to Harris, 0 runs

25.4
.

Ealham to Harris, 0 runs

25.3
.

Ealham to Harris, 0 runs

25.2
4

Ealham to Harris, 4 runs

25.1
.

Ealham to Harris, 0 runs

24.6
1

Majid to Harris, 1 run

24.5
1

Majid to Jennings, 1 run

24.4
.

Majid to Jennings, 0 runs

24.3
1

Majid to Harris, 1 run

24.2
4

Majid to Harris, 4 runs

24.1
1

Majid to Jennings, 1 run

23.6
.

Ealham to Harris, 0 runs

23.5
2

Ealham to Harris, 2 runs

23.4
.

Ealham to Harris, 0 runs

23.3
2

Ealham to Harris, 2 runs

23.2
.

Ealham to Harris, 0 runs

23.1
.

Ealham to Harris, 0 runs

22.6
2

Majid to Jennings, 2 runs

22.5
1

Majid to Harris, 1 run

22.4
W

Majid to Bohannon, appeal, wicket (caught - Bohannon)

22.3
2

Majid to Bohannon, 2 runs

22.2
.

Majid to Bohannon, 0 runs

22.1
1

Majid to Jennings, 1 run

21.6
.

Ealham to Bohannon, 0 runs

21.5
1

Ealham to Jennings, 1 run

21.4
1

Ealham to Bohannon, 1 run

21.3
1

Ealham to Jennings, 1 run

21.2
1

Ealham to Bohannon, 1 run

21.1
1

Ealham to Jennings, 1 run

20.6
.

Majid to Bohannon, 0 runs

20.5
1

Majid to Jennings, 1 run

20.4
1

Majid to Bohannon, 1 run

20.3
1

Majid to Jennings, 1 run

20.1
.

Majid to Bohannon, 0 runs

19.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

19.5
4

Patel to Jennings, 4 runs

19.4
1

Patel to Bohannon, 1 run

19.3
1

Patel to Jennings, 1 run

19.2
1

Patel to Bohannon, 1 run

19.1
.

Patel to Bohannon, 0 runs

18.6
.

van Vuuren to Jennings, 0 runs

18.5
1

van Vuuren to Bohannon, 1 run

18.4
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

18.3
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

18.2
4

van Vuuren to Bohannon, 4 runs

18.1
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

17.6
1

Patel to Bohannon, 1 run

17.5
1

Patel to Jennings, 1 run

17.4
.

Patel to Jennings, 0 runs

17.3
4

Patel to Jennings, 4 runs

17.2
.

Patel to Jennings, 0 runs

17.1
.

Patel to Jennings, 0 runs

16.6
1

van Vuuren to Jennings, 1 run

16.5
.

van Vuuren to Jennings, 0 runs

16.4
.

van Vuuren to Jennings, 0 runs

16.3
1

van Vuuren to Bohannon, 1 run

16.2
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

16.1
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

15.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

15.6
1

Patel to Jennings, wide

15.5
.

Patel to Jennings, 0 runs

15.4
1

Patel to Bohannon, 1 run

15.3
1

Patel to Jennings, 1 run

15.2
1

Patel to Bohannon, 1 run

15.1
1

Patel to Jennings, 1 run

14.6
.

Floros to Bohannon, 0 runs

14.5
1

Floros to Jennings, 1 run

14.4
.

Floros to Jennings, 0 runs

14.3
1

Floros to Bohannon, 1 run

14.2
.

Floros to Bohannon, 0 runs

14.1
.

Floros to Bohannon, 0 runs

14.1
1

Floros to Bohannon, wide

13.6
.

Patel to Jennings, 0 runs

13.5
1

Patel to Bohannon, 1 run

13.4
.

Patel to Bohannon, 0 runs

13.3
1

Patel to Jennings, 1 run

13.2
.

Patel to Jennings, 0 runs

13.1
1

Patel to Bohannon, 1 run

12.6
1

Floros to Bohannon, 1 run

12.5
.

Floros to Bohannon, 0 runs

12.4
1

Floros to Jennings, 1 run

12.3
.

Floros to Jennings, 0 runs

12.2
1

Floros to Bohannon, 1 run

12.1
1

Floros to Jennings, 1 run

11.6
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

11.5
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

11.4
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

11.3
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

11.2
2

Taylor to Bohannon, 2 runs

11.1
4

Taylor to Bohannon, 4 runs

10.6
.

Floros to Jennings, appeal

10.5
.

Floros to Jennings, 0 runs

10.4
.

Floros to Jennings, 0 runs

10.3
.

Floros to Jennings, 0 runs

10.2
.

Floros to Jennings, 0 runs

10.1
.

Floros to Jennings, 0 runs

9.6
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

9.5
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

9.4
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

9.3
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

9.2
1

Taylor to Jennings, leg bye

9.1
.

Taylor to Jennings, 0 runs

8.6
.

Floros to Bohannon, 0 runs

8.5
4

Floros to Bohannon, 4 runs

8.4
4

Floros to Bohannon, 4 runs

8.3
4

Floros to Bohannon, 4 runs

8.2
.

Floros to Bohannon, 0 runs

8.1
.

Floros to Bohannon, 0 runs

7.6
.

van Vuuren to Jennings, 0 runs

7.5
4

van Vuuren to Jennings, 4 runs

7.4
1

van Vuuren to Bohannon, 1 run

7.3
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

7.2
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

7.1
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

6.6
.

Floros to Jennings, 0 runs

6.5
.

Floros to Jennings, 0 runs

6.4
.

Floros to Jennings, 0 runs

6.3
.

Floros to Jennings, 0 runs

6.2
.

Floros to Jennings, 0 runs

6.1
.

Floros to Jennings, 0 runs

5.6
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

5.5
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

5.4
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

5.4
1

van Vuuren to Bohannon, wide

5.3
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

5.2
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

5.1
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

4.6
.

Taylor to Jennings, 0 runs

4.5
.

Taylor to Jennings, 0 runs

4.4
.

Taylor to Jennings, 0 runs

4.3
.

Taylor to Jennings, 0 runs

4.2
.

Taylor to Jennings, 0 runs

4.1
4

Taylor to Jennings, 4 runs

3.6
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

3.5
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

3.4
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

3.4
1

van Vuuren to Bohannon, wide

3.3
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

3.2
.

van Vuuren to Bohannon, 0 runs

3.1
1

van Vuuren to Jennings, 1 run

2.6
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

2.5
.

Taylor to Bohannon, 0 runs

2.4
1

Taylor to Jennings, 1 run

2.3
.

Taylor to Jennings, 0 runs

2.2
.

Taylor to Jennings, 0 runs

2.1
.

Taylor to Jennings, 0 runs

1.6
.

van Vuuren to Bohannon, appeal

1.5
W

van Vuuren to Hurst, appeal, wicket (bowled - Hurst)

1.4
.

van Vuuren to Hurst, 0 runs

1.3
.

van Vuuren to Hurst, 0 runs

1.3
1

van Vuuren to Hurst, wide

1.2
.

van Vuuren to Hurst, 0 runs

1.1
2

van Vuuren to Hurst, 2 runs

0.6
.

Taylor to Jennings, 0 runs

0.5
.

Taylor to Jennings, 0 runs

0.4
.

Taylor to Jennings, 0 runs

0.3
.

Taylor to Jennings, 0 runs

0.3
1

Taylor to Jennings, wide

0.2
.

Taylor to Jennings, 0 runs

0.1
.

Taylor to Jennings, 0 runs