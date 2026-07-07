Squads Lancashire vs Surrey List a One-Day Cup 21.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Abbott Sean
bowler
Anderson James
bowler
Albert Ralphie
no information yet
Aspinwall Tom
all rounder
Atkinson Gus
bowler
Bailey Tom
bowler
Barnwell Nathan
bowler
Balderson George Philip
all rounder
Blake Josh
batsman
Barnard Charlie
bowler
Burns Rory
batsman
Bell George
wicket keeper
Clark Jordan
all rounder
Birkman Harry
no information yet
Curran Sam
all rounder
Blatherwick Jack
bowler
Curran Tom
all rounder
Bohannon Josh
batsman
Dunn Matt
bowler
Boyden Josh
bowler
Evans Laurie
batsman
Bruce Tom
batsman
Fisher Matthew
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Foakes Ben
wicket keeper
Croft Steven
all rounder
French Alex
bowler
De Grandhomme Colin
all rounder
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Flintoff Rocky
no information yet
Hardie Aaron
all rounder
Fonseka D Keshana
batsman
Hunt Oliver
no information yet
Footitt Mark
bowler
Jacks Will
batsman
Green Chris
bowler
Johnson Spencer
bowler
Hands Luke
no information yet
Jordan Chris
bowler
Hartley Tom
bowler
Karvelas Aristides
bowler
Hurst Matthew
wicket keeper
Kimber Nick
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
Jennings Keaton
batsman
Lawrence Dan
batsman
Jones Michael
batsman
Lloyd Timothy
batsman
Lavelle George
wicket keeper
Majid Yousef
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Overton Jamie
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Patel Ryan
batsman
Mitchell Daryl
all rounder
Pope Ollie
batsman
Morley Jack
bowler
Roach Kemar
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Roy Jason
batsman
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Sibley Dominic
batsman
Singh Harry
all rounder
Smith Jamie
wicket keeper
Stanley Mitchell Terry
batsman
Smith Nathan
bowler
Sutton Oliver William
no information yet
Steel Cameron
batsman
Wells Luke
batsman
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Wood Luke
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Match has not started yet