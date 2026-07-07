Squads Lancashire vs Surrey List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

LAN
LAN
SUR
SUR

Playing

LAN
LAN
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Albert Ralphie

no information yet

Aspinwall Tom

all rounder

Blake Josh

batsman

Burns Rory

batsman

Bell George

wicket keeper

Clark Jordan

all rounder

Birkman Harry

no information yet

Curran Sam

all rounder

Curran Tom

all rounder

Dunn Matt

bowler

Bruce Tom

batsman

Buttler Jos

wicket keeper

Foakes Ben

wicket keeper

Croft Steven

all rounder

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Flintoff Rocky

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Hunt Oliver

no information yet

Jacks Will

batsman

Hands Luke

no information yet

Hurst Matthew

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Lavelle George

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Patel Ryan

batsman

Mitchell Daryl

all rounder

Pope Ollie

batsman

Salt Phil

wicket keeper

Roy Jason

batsman

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Singh Harry

all rounder

Smith Jamie

wicket keeper

Sutton Oliver William

no information yet

Wells Luke

batsman

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Wood Luke

bowler

Bench

LAN
LAN
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet