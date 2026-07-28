H2h Leicestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 16.08.2026

List a

LEI
LEI
NOT
NOT
Leicestershire vs Nottinghamshire

List a, One-Day Cup

NOTNottinghamshire

200

LEILeicestershire

199

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

149

LEILeicestershire

143

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

135

NOTNottinghamshire

209
Show more matches