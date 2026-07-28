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Leicestershire vs Nottinghamshire
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H2h
H2h Leicestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 16.08.2026
Aug 16, 2026
List a
LEI
10:00 AM
NOT
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Leicestershire vs Nottinghamshire
Jul 28, 2026
List a, One-Day Cup
Nottinghamshire
200
Leicestershire
199
Jul 10, 2026
T20, T20 Blast
Nottinghamshire
149
Leicestershire
143
Jun 28, 2026
T20, T20 Blast
Leicestershire
135
Nottinghamshire
209
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