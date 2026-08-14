Squads Leicestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 16.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Afridi Shaheen
bowler
Amin Umar
batsman
Ahmed Farhan
bowler
Bailey JE
no information yet
Broad Stuart
bowler
Budinger SG
batsman
Carter Matthew
bowler
Cox Ben
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Davis Will
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
De Swardt Ruan
wicket keeper
Fletcher Luke
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Giles Thomas Oliver
bowler
Evans Sam
batsman
Hales Alex
batsman
Green Alex M
no information yet
Hameed Haseeb
batsman
Green Ben
all rounder
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Gumbs Sheridon
batsman
Haynes Jack
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Henriques Moises
all rounder
Hill Lewis
wicket keeper
Henry Hayes James Philip
bowler
Holland Ian
all rounder
Hutton Brett
bowler
Hull Josh
bowler
James Lyndon
all rounder
Keast James
no information yet
Keast Tom
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Masood Shan
batsman
Kitt Ben
bowler
Mike Ben
all rounder
Lister Benjamin
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Lord Robert
no information yet
Patel Ajaz
bowler
Loten Thomas
batsman
Patel Rishi
batsman
Martindale Ben
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
McCann Freddie
batsman
Ramji Uttam
bowler
McKerr Conor
bowler
Rhodes George
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
Rizvi Mohammed
no information yet
Mullaney Steven
all rounder
Salisbury Matt
bowler
Munro Colin
batsman
Scriven Tom
all rounder
Patterson-White Liam
bowler
Shah Naseem
bowler
Pennington Dillon
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Pettman Toby
bowler
Stirling Paul
batsman
Pipes David
no information yet
Swindells Harry
wicket keeper
Pocklington Joe
no information yet
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Schadendorf Dane
batsman
Trevaskis Liam
bowler
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Walker Roman
bowler
Slater Ben
batsman
Wood Sam
no information yet
Stone Olly
bowler
Wright Chris
bowler
Tahir Tayyab
batsman
Match has not started yet