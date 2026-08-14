Squads Leicestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 16.08.2026

List a

LEI
LEI
NOT
NOT

Playing

LEI
LEI
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Amin Umar

batsman

Bailey JE

no information yet

Cox Ben

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

De Swardt Ruan

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Hales Alex

batsman

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Handscomb Peter

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Hull Josh

bowler

James Lyndon

all rounder

Keast James

no information yet

Keast Tom

batsman

Kitt Ben

bowler

Mike Ben

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Lord Robert

no information yet

Rhodes George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Rizvi Mohammed

no information yet

Mullaney Steven

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Pipes David

no information yet

Swindells Harry

wicket keeper

Pocklington Joe

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Wood Sam

no information yet

Bench

LEI
LEI
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet