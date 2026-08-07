H2h Middlesex vs Durham List a One-Day Cup 16.08.2026

List a

MID
MID
DUR
DUR
Middlesex vs Durham

List a, One-Day Cup

DURDurham

303

MIDMiddlesex

307

T20, T20 Blast

MIDMiddlesex

118

DURDurham

218

First class, County Championship

MIDMiddlesex

(0 ov.) 272/6

DURDurham

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