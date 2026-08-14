Squads Middlesex vs Durham List a One-Day Cup 16.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Aldridge Kasey
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Bailey Archie
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Cracknell Joe
wicket keeper
Boland Scott
bowler
Cullen Blake
bowler
Borthwick Scott
all rounder
Davies Jack
wicket keeper
Bowman Robbie
no information yet
Du Plooy Leus
batsman
Burnham Jack
batsman
Feldman James Joseph
no information yet
Bushnell Jonathan James
batsman
Fernandes Nathan
all rounder
Carse Brydon
bowler
Gohar Zafar
bowler
Clark Graham
batsman
Harris Max Benjamin
bowler
Conners Sam
bowler
Helm Tom
bowler
Coughlin Paul
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Drissell George
bowler
Holden Max
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Hollman Luke
all rounder
Foulkes Zak
batsman
Kaushal Ishaan
bowler
Gay Emilio
batsman
Little Joshua
bowler
Ghafari Shafiqullah
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Gibson Oliver James
bowler
Malan Pieter
batsman
Glover Brandon
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Robson Sam
batsman
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
Leede Bas de
all rounder
Sawant Aaryan
no information yet
Lees Alex
batsman
Walallawita Thilan N
bowler
Lewis Jon
bowler
White Robbie
wicket keeper
Mackintosh Tom
batsman
Williamson Kane
batsman
Yadav Jayant
bowler
McKinney Ben Stewart
batsman
Match has not started yet