Squads Middlesex vs Durham List a One-Day Cup 16.08.2026

List a

MID
MID
DUR
DUR

Playing

MID
MID
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Aldridge Kasey

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Cracknell Joe

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Davies Jack

wicket keeper

Bowman Robbie

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Coughlin Paul

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Gay Emilio

batsman

Robson Sam

batsman

Leede Bas de

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

Lees Alex

batsman

Lewis Jon

bowler

White Robbie

wicket keeper

Bench

MID
MID
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet