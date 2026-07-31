Highlights Northamptonshire vs Leicestershire List a One-Day Cup 31.07.2026

Live
List a

County Ground

NOR
NOR

(45 ov.) 246/10

LEI
LEI
45.3
W

Patel to Louw, appeal, wicket (bowled - Louw)

45.2
W

Patel to Leech, appeal, wicket (caught - Leech)

45.1
.

Patel to Leech, 0 runs

44.6
1

Holland to Leech, 1 run

44.5
1

Holland to Chahal, 1 run

44.4
.

Holland to Chahal, appeal

44.3
1

Holland to Leech, 1 run

44.2
.

Holland to Leech, 0 runs

44.1
.

Holland to Leech, 0 runs

43.6
W

Patel to McManus, appeal, wicket (caught - McManus)

43.5
1

Patel to Leech, 1 run

43.4
6

Patel to Leech, 6 runs

43.3
1

Patel to McManus, 1 run

43.2
1

Patel to Leech, 1 run

43.1
1

Patel to McManus, 1 run

42.6
1

Holland to McManus, 1 run

42.5
1

Holland to Leech, 1 run

42.4
.

Holland to Leech, 0 runs

42.3
1

Holland to McManus, 1 run

42.2
2

Holland to McManus, 2 runs

42.1
4

Holland to McManus, 4 runs

41.6
2

Patel to Leech, 2 runs

41.5
.

Patel to Leech, 0 runs

41.4
.

Patel to Leech, 0 runs

41.3
.

Patel to Leech, appeal

41.2
.

Patel to Leech, 0 runs

41.1
1

Patel to McManus, 1 run

40.6
.

Holland to Leech, 0 runs

40.5
.

Holland to Leech, 0 runs

40.4
1

Holland to McManus, 1 run

40.3
4

Holland to McManus, 4 runs

40.2
1

Holland to Leech, 1 run

40.1
1

Holland to McManus, 1 run

39.6
.

Scriven to Leech, 0 runs

39.5
4

Scriven to Leech, 4 runs

39.4
.

Scriven to Leech, 0 runs

39.3
1

Scriven to McManus, 1 run

39.2
4

Scriven to McManus, 4 runs

39.1
1

Scriven to Leech, 1 run

38.6
.

Green to McManus, 0 runs

38.5
1

Green to Leech, 1 run

38.4
4

Green to Leech, 4 runs

38.3
.

Green to Leech, 0 runs

38.2
.

Green to Leech, 0 runs

38.1
.

Green to Leech, appeal

37.6
.

Scriven to McManus, 0 runs

37.5
2

Scriven to McManus, 2 runs

37.4
.

Scriven to McManus, 0 runs

37.3
.

Scriven to McManus, 0 runs

37.2
W

OUT! Run out. Around the wicket. Procter plays a defensive stroke. He is then run out, following some tidy fielding by Gumbs.

37.1
1

Scriven to McManus, 1 run

36.6
1

Green to McManus, 1 run

36.5
.

Green to McManus, 0 runs

36.4
.

Green to McManus, 0 runs

36.3
1

Green to Procter, 1 run

36.2
W

Green to Bartlett, appeal, wicket (caught - Bartlett)

36.1
6

Green to Bartlett, 6 runs

35.6
1

Scriven to Bartlett, 1 run

35.5
1

Scriven to McManus, 1 run

35.4
.

Scriven to McManus, 0 runs

35.3
.

Scriven to McManus, 0 runs

35.2
.

Scriven to McManus, 0 runs

35.1
.

Scriven to McManus, 0 runs

34.6
.

Green to Bartlett, 0 runs

34.5
1

Green to McManus, 1 run

34.4
1

Green to Bartlett, 1 run

34.3
2

Green to Bartlett, 2 runs

34.2
.

Green to Bartlett, 0 runs

34.1
1

Green to McManus, 1 run

33.6
1

Scriven to McManus, 1 run

33.5
.

Scriven to McManus, 0 runs

33.4
1

Scriven to Bartlett, 1 run

33.3
.

Scriven to Bartlett, 0 runs

33.2
1

Scriven to McManus, 1 run

33.1
1

Scriven to Bartlett, 1 run

32.6
.

Green to McManus, 0 runs

32.5
W

Green to van der Merwe, appeal, wicket (caught - van der Merwe)

32.4
.

Green to van der Merwe, 0 runs

32.3
4

Green to van der Merwe, 4 runs

32.2
.

Green to van der Merwe, 0 runs

32.1
4

Green to van der Merwe, 4 runs

31.6
1

Green to van der Merwe, 1 run

31.5
.

Green to van der Merwe, 0 runs

31.4
.

Green to van der Merwe, 0 runs

31.3
2

Green to van der Merwe, 2 runs

31.3
1

Green to van der Merwe, wide

31.2
.

Green to van der Merwe, 0 runs

31.1
.

Green to van der Merwe, 0 runs

30.6
1

Patel to van der Merwe, 1 run

30.5
1

Patel to Bartlett, 1 run

30.4
4

Patel to Bartlett, 4 runs

30.3
1

Patel to van der Merwe, 1 run

30.2
1

Patel to Bartlett, 1 run

30.1
1

Patel to van der Merwe, 1 run

29.6
1

Green to van der Merwe, 1 run

29.5
1

Green to Bartlett, 1 run

29.4
1

Green to van der Merwe, 1 run

29.3
.

Green to van der Merwe, 0 runs

29.2
.

Green to van der Merwe, 0 runs

29.1
1

Green to Bartlett, 1 run

28.6
1

Patel to Bartlett, 1 run

28.5
1

Patel to van der Merwe, 1 run

28.1
4

Patel to van der Merwe, 4 runs

27.6
1

Mike to van der Merwe, 1 run

27.5
4

Mike to van der Merwe, 4 runs

27.4
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

27.3
4

Mike to van der Merwe, 4 runs

27.2
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

27.1
1

Mike to Bartlett, 1 run

26.6
2

Patel to van der Merwe, 2 runs

26.5
1

Patel to Bartlett, 1 run

26.4
2

Patel to Bartlett, 2 runs

26.3
.

Patel to Bartlett, appeal

26.2
.

Patel to Bartlett, appeal

26.1
.

Patel to Bartlett, 0 runs

25.6
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

25.5
4

Mike to van der Merwe, 4 runs

25.4
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

25.3
2

Mike to van der Merwe, 2 runs

25.2
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

25.1
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

24.6
1

Patel to van der Merwe, 1 run

24.5
4

Patel to van der Merwe, 4 leg byes, appeal

24.4
1

Patel to Bartlett, 1 run

24.3
1

Patel to van der Merwe, 1 run

24.2
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

24.1
4

Patel to van der Merwe, 4 runs

23.6
2

Mike to Bartlett, 2 runs

23.5
.

Mike to Bartlett, 0 runs

23.4
1

Mike to van der Merwe, 1 run

23.3
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

23.3
1

Mike to van der Merwe, wide

23.2
.

Mike to van der Merwe, 0 runs

23.1
1

Mike to Bartlett, 1 run

22.6
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

22.5
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

22.4
1

Patel to Bartlett, 1 run

22.3
4

Patel to Bartlett, 4 runs

22.2
1

Patel to van der Merwe, 1 run

22.1
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

21.6
.

Mike to Bartlett, 0 runs

21.5
.

Mike to Bartlett, appeal

21.4
1

Mike to van der Merwe, 1 run

21.3
1

Mike to Bartlett, 1 run

21.2
.

Mike to Bartlett, 0 runs

21.1
.

Mike to Bartlett, 0 runs

20.6
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

20.5
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

20.4
.

Patel to van der Merwe, 0 runs

20.3
1

Patel to Bartlett, 1 run

20.2
.

Patel to Bartlett, 0 runs

20.1
.

Patel to Bartlett, 0 runs

19.6
.

Green to van der Merwe, 0 runs

19.5
.

Green to van der Merwe, 0 runs

19.4
W

appeal, wicket (caught - Vasconcelos)

19.3
1

Green to Bartlett, 1 run

19.2
6

Green to Bartlett, 6 runs

19.1
6

Green to Bartlett, 6 runs

18.6
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

18.5
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

18.4
2

Scriven to Vasconcelos, 2 runs

18.3
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

18.2
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

18.1
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

17.6
.

Green to Bartlett, 0 runs

17.5
4

Green to Bartlett, 4 byes

17.4
.

Green to Bartlett, 0 runs

17.3
.

Green to Bartlett, 0 runs

17.2
.

Green to Bartlett, 0 runs

17.2
1

Green to Bartlett, wide

17.1
1

Green to Vasconcelos, 1 run

16.6
.

Scriven to Bartlett, 0 runs

16.5
1

Scriven to Vasconcelos, 1 run

16.4
1

Scriven to Bartlett, 1 run

16.3
1

Scriven to Vasconcelos, 1 run

16.2
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

16.1
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

15.6
.

Green to Bartlett, 0 runs

15.5
4

Green to Bartlett, 4 runs

15.4
4

Green to Bartlett, 4 runs

15.3
1

Green to Vasconcelos, 1 run

15.2
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

15.2
5

Green to Vasconcelos, 5 wides

15.1
4

Green to Vasconcelos, 4 runs

14.6
1

Scriven to Vasconcelos, 1 run

14.5
4

Scriven to Vasconcelos, 4 runs

14.4
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

14.3
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

14.2
1

Scriven to Bartlett, 1 run

14.1
1

Scriven to Vasconcelos, 1 run

13.6
.

Green to Bartlett, 0 runs

13.5
.

Green to Bartlett, 0 runs

13.4
.

Green to Bartlett, 0 runs

13.3
.

Green to Bartlett, 0 runs

13.2
.

Green to Bartlett, 0 runs

13.1
.

Green to Bartlett, 0 runs

12.6
1

Scriven to Bartlett, 1 run

12.5
1

Scriven to Vasconcelos, 1 run

12.4
1

Scriven to Bartlett, 1 run

12.3
.

Scriven to Bartlett, 0 runs

12.2
.

Scriven to Bartlett, appeal

12.1
.

Scriven to Bartlett, 0 runs

11.6
1

Holland to Bartlett, 1 run

11.5
.

Holland to Bartlett, 0 runs

11.4
.

Holland to Bartlett, 0 runs

11.3
4

Holland to Bartlett, 4 runs

11.2
.

Holland to Bartlett, 0 runs

11.1
.

Holland to Bartlett, 0 runs

10.6
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

10.5
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

10.4
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

10.3
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

10.2
.

Scriven to Vasconcelos, appeal

10.1
.

Scriven to Vasconcelos, 0 runs

9.6
.

Holland to Bartlett, 0 runs

9.5
.

Holland to Bartlett, 0 runs

9.4
.

Holland to Bartlett, 0 runs

9.3
.

Holland to Bartlett, 0 runs

9.2
W

Holland to McSweeney, appeal, wicket (caught - McSweeney)

9.1
1

Holland to Vasconcelos, 1 run

8.6
.

Green to McSweeney, 0 runs

8.5
1

Green to Vasconcelos, 1 run

8.5
1

Green to Vasconcelos, wide

8.4
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

8.3
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

8.2
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

8.1
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

7.6
.

Holland to McSweeney, 0 runs

7.5
.

Holland to McSweeney, 0 runs

7.4
W

Holland to Sharma, appeal, wicket (bowled - Sharma)

7.3
1

Holland to Vasconcelos, 1 run

7.2
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

7.1
1

Holland to Sharma, 1 run

6.6
6

Green to Vasconcelos, 6 runs

6.5
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

6.4
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

6.3
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

6.2
2

Green to Vasconcelos, 2 runs

6.1
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

5.6
.

Holland to Sharma, 0 runs

5.5
4

Holland to Sharma, 4 runs

5.4
.

Holland to Sharma, 0 runs

5.3
.

Holland to Sharma, 0 runs

5.2
.

Holland to Sharma, 0 runs

5.1
4

Holland to Sharma, 4 runs

4.6
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

4.5
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

4.4
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

4.3
1

Green to Sharma, 1 run

4.2
1

Green to Vasconcelos, 1 run

4.1
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

3.6
.

Holland to Sharma, 0 runs

3.5
W

Holland to Miller, appeal, wicket (bowled - Miller)

3.4
1

Holland to Vasconcelos, 1 run

3.3
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

3.2
4

Holland to Vasconcelos, 4 runs

3.1
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

2.6
3

Green to Vasconcelos, 3 runs

2.5
2

Green to Vasconcelos, 2 runs

2.4
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

2.3
1

Green to Miller, 1 run

2.2
.

Green to Miller, 0 runs

2.1
2

Green to Miller, 2 runs

1.6
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

1.5
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

1.4
4

Holland to Vasconcelos, 4 runs

1.3
2

Holland to Vasconcelos, 2 runs

1.2
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

1.1
.

Holland to Vasconcelos, 0 runs

0.6
1

Green to Vasconcelos, 1 run

0.5
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

0.4
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

0.3
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

0.2
.

Green to Vasconcelos, 0 runs

0.1
.

Green to Vasconcelos, 0 runs