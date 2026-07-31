Highlights Northamptonshire vs Leicestershire List a One-Day Cup 31.07.2026
Patel to Louw, appeal, wicket (bowled - Louw)
Patel to Leech, appeal, wicket (caught - Leech)
Patel to Leech, 0 runs
Holland to Leech, 1 run
Holland to Chahal, 1 run
Holland to Chahal, appeal
Holland to Leech, 1 run
Holland to Leech, 0 runs
Holland to Leech, 0 runs
Patel to McManus, appeal, wicket (caught - McManus)
Patel to Leech, 1 run
Patel to Leech, 6 runs
Patel to McManus, 1 run
Patel to Leech, 1 run
Patel to McManus, 1 run
Holland to McManus, 1 run
Holland to Leech, 1 run
Holland to Leech, 0 runs
Holland to McManus, 1 run
Holland to McManus, 2 runs
Holland to McManus, 4 runs
Patel to Leech, 2 runs
Patel to Leech, 0 runs
Patel to Leech, 0 runs
Patel to Leech, appeal
Patel to Leech, 0 runs
Patel to McManus, 1 run
Holland to Leech, 0 runs
Holland to Leech, 0 runs
Holland to McManus, 1 run
Holland to McManus, 4 runs
Holland to Leech, 1 run
Holland to McManus, 1 run
Scriven to Leech, 0 runs
Scriven to Leech, 4 runs
Scriven to Leech, 0 runs
Scriven to McManus, 1 run
Scriven to McManus, 4 runs
Scriven to Leech, 1 run
Green to McManus, 0 runs
Green to Leech, 1 run
Green to Leech, 4 runs
Green to Leech, 0 runs
Green to Leech, 0 runs
Green to Leech, appeal
Scriven to McManus, 0 runs
Scriven to McManus, 2 runs
Scriven to McManus, 0 runs
Scriven to McManus, 0 runs
OUT! Run out. Around the wicket. Procter plays a defensive stroke. He is then run out, following some tidy fielding by Gumbs.
Scriven to McManus, 1 run
Green to McManus, 1 run
Green to McManus, 0 runs
Green to McManus, 0 runs
Green to Procter, 1 run
Green to Bartlett, appeal, wicket (caught - Bartlett)
Green to Bartlett, 6 runs
Scriven to Bartlett, 1 run
Scriven to McManus, 1 run
Scriven to McManus, 0 runs
Scriven to McManus, 0 runs
Scriven to McManus, 0 runs
Scriven to McManus, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to McManus, 1 run
Green to Bartlett, 1 run
Green to Bartlett, 2 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to McManus, 1 run
Scriven to McManus, 1 run
Scriven to McManus, 0 runs
Scriven to Bartlett, 1 run
Scriven to Bartlett, 0 runs
Scriven to McManus, 1 run
Scriven to Bartlett, 1 run
Green to McManus, 0 runs
Green to van der Merwe, appeal, wicket (caught - van der Merwe)
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 4 runs
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 4 runs
Green to van der Merwe, 1 run
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 2 runs
Green to van der Merwe, wide
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 0 runs
Patel to van der Merwe, 1 run
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to Bartlett, 4 runs
Patel to van der Merwe, 1 run
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to van der Merwe, 1 run
Green to van der Merwe, 1 run
Green to Bartlett, 1 run
Green to van der Merwe, 1 run
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to Bartlett, 1 run
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to van der Merwe, 1 run
Patel to van der Merwe, 4 runs
Mike to van der Merwe, 1 run
Mike to van der Merwe, 4 runs
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to van der Merwe, 4 runs
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to Bartlett, 1 run
Patel to van der Merwe, 2 runs
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to Bartlett, 2 runs
Patel to Bartlett, appeal
Patel to Bartlett, appeal
Patel to Bartlett, 0 runs
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to van der Merwe, 4 runs
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to van der Merwe, 2 runs
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to van der Merwe, 0 runs
Patel to van der Merwe, 1 run
Patel to van der Merwe, 4 leg byes, appeal
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to van der Merwe, 1 run
Patel to van der Merwe, 0 runs
Patel to van der Merwe, 4 runs
Mike to Bartlett, 2 runs
Mike to Bartlett, 0 runs
Mike to van der Merwe, 1 run
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to van der Merwe, wide
Mike to van der Merwe, 0 runs
Mike to Bartlett, 1 run
Patel to van der Merwe, 0 runs
Patel to van der Merwe, 0 runs
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to Bartlett, 4 runs
Patel to van der Merwe, 1 run
Patel to van der Merwe, 0 runs
Mike to Bartlett, 0 runs
Mike to Bartlett, appeal
Mike to van der Merwe, 1 run
Mike to Bartlett, 1 run
Mike to Bartlett, 0 runs
Mike to Bartlett, 0 runs
Patel to van der Merwe, 0 runs
Patel to van der Merwe, 0 runs
Patel to van der Merwe, 0 runs
Patel to Bartlett, 1 run
Patel to Bartlett, 0 runs
Patel to Bartlett, 0 runs
Green to van der Merwe, 0 runs
Green to van der Merwe, 0 runs
appeal, wicket (caught - Vasconcelos)
Green to Bartlett, 1 run
Green to Bartlett, 6 runs
Green to Bartlett, 6 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 2 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 4 byes
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, wide
Green to Vasconcelos, 1 run
Scriven to Bartlett, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 1 run
Scriven to Bartlett, 1 run
Scriven to Vasconcelos, 1 run
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 4 runs
Green to Bartlett, 4 runs
Green to Vasconcelos, 1 run
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 5 wides
Green to Vasconcelos, 4 runs
Scriven to Vasconcelos, 1 run
Scriven to Vasconcelos, 4 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Bartlett, 1 run
Scriven to Vasconcelos, 1 run
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Green to Bartlett, 0 runs
Scriven to Bartlett, 1 run
Scriven to Vasconcelos, 1 run
Scriven to Bartlett, 1 run
Scriven to Bartlett, 0 runs
Scriven to Bartlett, appeal
Scriven to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 1 run
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 4 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Scriven to Vasconcelos, appeal
Scriven to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to Bartlett, 0 runs
Holland to McSweeney, appeal, wicket (caught - McSweeney)
Holland to Vasconcelos, 1 run
Green to McSweeney, 0 runs
Green to Vasconcelos, 1 run
Green to Vasconcelos, wide
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Holland to McSweeney, 0 runs
Holland to McSweeney, 0 runs
Holland to Sharma, appeal, wicket (bowled - Sharma)
Holland to Vasconcelos, 1 run
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Sharma, 1 run
Green to Vasconcelos, 6 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 2 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Sharma, 0 runs
Holland to Sharma, 4 runs
Holland to Sharma, 0 runs
Holland to Sharma, 0 runs
Holland to Sharma, 0 runs
Holland to Sharma, 4 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Sharma, 1 run
Green to Vasconcelos, 1 run
Green to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Sharma, 0 runs
Holland to Miller, appeal, wicket (bowled - Miller)
Holland to Vasconcelos, 1 run
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Vasconcelos, 4 runs
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 3 runs
Green to Vasconcelos, 2 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Miller, 1 run
Green to Miller, 0 runs
Green to Miller, 2 runs
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Vasconcelos, 4 runs
Holland to Vasconcelos, 2 runs
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Holland to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 1 run
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs
Green to Vasconcelos, 0 runs