Squads Northamptonshire vs Leicestershire List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

NOR
NOR
LEI
LEI

Playing

NOR
NOR
LEI
LEI
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Ahmed Rehan

all rounder

Amin Umar

batsman

Bopara Ravi

all rounder

Bailey JE

no information yet

Breetzke Matthew

wicket keeper

Broad Justin

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Keogh Rob

all rounder

Hull Josh

bowler

Keast James

no information yet

Lynn Chris

batsman

Mike Ben

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Miller Angus H

all rounder

Nair Karun

batsman

Rhodes George

all rounder

Procter Luke

all rounder

Scriven Tom

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Wood Sam

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Terry Sean

batsman

Varma Aryaman

no information yet

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Whitehouse Ben

no information yet

Whiteman Sam

wicket keeper

Willey David

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Bench

NOR
NOR
LEI
LEI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet