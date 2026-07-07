Squads Northamptonshire vs Leicestershire List a One-Day Cup 31.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Ahmed Rehan
all rounder
Bartlett George
batsman
Amin Umar
batsman
Bopara Ravi
all rounder
Bailey JE
no information yet
Breetzke Matthew
wicket keeper
Budinger SG
batsman
Broad Justin
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Buckingham Jordan
bowler
Davis Will
bowler
Chahal Yuzvendra
bowler
Evans Sam
batsman
Finan Michael
bowler
Green Alex M
no information yet
Freddie Heldreich
bowler
Green Ben
all rounder
Gowler George
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Guthrie Liam
bowler
Hill Lewis
wicket keeper
Kaul Siddarth
bowler
Holland Ian
all rounder
Keogh Rob
all rounder
Hull Josh
bowler
Kerrigan Simon
bowler
Keast James
no information yet
Leech Dominic
bowler
Masood Shan
batsman
Lynn Chris
batsman
Mike Ben
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Mulder Wiaan
all rounder
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Patel Rishi
batsman
Miller Angus H
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Morris Lance
bowler
Ramji Uttam
bowler
Nair Karun
batsman
Rhodes George
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Salisbury Matt
bowler
Procter Luke
all rounder
Scriven Tom
all rounder
Ramesh Nirvan
no information yet
Shah Naseem
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Stirling Paul
batsman
Robinson Tim
batsman
Swindells Harry
wicket keeper
Russell Alexander
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Sales James
batsman
Walker Roman
bowler
Sanderson Ben
bowler
Wood Sam
no information yet
Scrimshaw George
bowler
Wright Chris
bowler
Sharma Aadi
all rounder
Shaw Prithvi
batsman
Terry Sean
batsman
Tremain Chris
bowler
Tye Andrew
bowler
Varma Aryaman
no information yet
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Weatherall Raphael A
bowler
Weldon George
bowler
White Graeme
bowler
Whitehouse Ben
no information yet
Whiteman Sam
wicket keeper
Willey David
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Match has not started yet