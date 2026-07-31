Highlights Worcestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 31.07.2026
Allison to Roland-Jones, 4 runs
Allison to Roland-Jones, wide
Allison to Brookes, 1 run
Swanepoel to Brookes, 1 run
Swanepoel to Sawant, appeal, wicket (caught - Sawant)
Swanepoel to Roland-Jones, 1 run
Swanepoel to Roland-Jones, 2 runs
Swanepoel to Roland-Jones, 6 runs
Swanepoel to Sawant, 1 run
Allison to Sawant, 1 run
Allison to Roland-Jones, 1 run
Allison to Sawant, 1 run
Allison to Roland-Jones, 1 run
Allison to Roland-Jones, 2 runs
Allison to Zafar Gohar, appeal, wicket (caught - Zafar Gohar)
And again! Sawant plays a defensive stroke for a half dozen runs.
Swanepoel to Zafar Gohar, 1 run
Swanepoel to Zafar Gohar, 4 runs
Swanepoel to Sawant, 1 run
Swanepoel to Zafar Gohar, 1 run
Zafar Gohar plays a defensive stroke for a couple of runs.
Swanepoel to Zafar Gohar, wide
Taylor to Zafar Gohar, 1 run
Taylor to Sawant, 1 run
Taylor to Zafar Gohar, 1 run
Taylor to Zafar Gohar, 4 runs
Taylor to Zafar Gohar, 4 runs
Taylor to Sawant, 1 run
Singh to Zafar Gohar, 0 runs
Singh to Zafar Gohar, 2 runs
Singh to Zafar Gohar, 0 runs
Singh to Cracknell, appeal, wicket (bowled - Cracknell)
Singh to Sawant, 1 run
Singh to Cracknell, 1 run
Taylor to Cracknell, 1 run
Taylor to Sawant, 1 run
Taylor to Cracknell, 1 run
Taylor to de Caires, appeal, wicket (caught - de Caires)
Taylor to Sawant, 1 run
Taylor to Sawant, 6 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to Sawant, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 2 runs
Singh to de Caires, 4 runs
Singh to Sawant, 1 run
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 4 runs
Gibbon to de Caires, 4 runs
Gibbon to de Caires, 6 runs
Gibbon to de Caires, 4 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Singh to Sawant, 0 runs
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 2 runs
Singh to Sawant, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 1 run
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 4 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Gibbon to Sawant, 0 runs
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to de Caires, wide
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 4 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Allison to Sawant, 4 runs
Allison to de Caires, 1 run
Allison to Sawant, 1 run
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, wide
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, appeal
Gibbon to Sawant, 1 run
Gibbon to Sawant, 0 runs
Gibbon to Sawant, 0 runs
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to Sawant, 1 run
Gibbon to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, 1 run
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, 4 runs
Allison to de Caires, 1 run
Allison to Sawant, 1 run
Allison to de Caires, 1 run
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to Sawant, 1 run
FOUR MORE! Sawant defends for four runs.
Gibbon to Sawant, 0 runs
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to de Caires, 0 runs
Allison to Sawant, 2 leg byes
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, 0 runs
Allison to Sawant, 0 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 2 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to Sawant, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 0 runs
Swanepoel to Sawant, 0 runs
Swanepoel to Sawant, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 1 run
Swanepoel to Sawant, 1 run
Swanepoel to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Singh to de Caires, 4 runs
Singh to Geddes, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, wide
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to Geddes, 1 run
Singh to de Caires, 3 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 4 runs
Swanepoel to Geddes, 1 run
Singh to Geddes, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 1 run
Swanepoel to Geddes, 1 run
Swanepoel to de Caires, 1 run
Swanepoel to Geddes, 1 run
Swanepoel to Geddes, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to Geddes, 1 run
Singh to Geddes, 2 runs
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 4 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Taylor to Geddes, 0 runs
Taylor to Geddes, 0 runs
Taylor to de Caires, 1 run
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Singh to Geddes, 0 runs
Singh to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)
Singh to Robson, 2 runs
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 1 run
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to Robson, 1 run
Taylor to de Caires, 1 run
Taylor to Robson, 1 run
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to Robson, 1 run
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to Robson, 1 run
Singh to Robson, 1 run
Singh to Robson, 4 runs
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, wide
Singh to de Caires, 0 runs
Gibbon to Robson, 0 runs
Gibbon to Robson, 2 runs
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Singh to Robson, 0 runs
Singh to de Caires, 1 run
Singh to Robson, 1 run
Singh to de Caires, 1 run
Singh to de Caires, 0 runs
Singh to de Caires, 2 runs
Gibbon to Robson, 0 runs
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to Robson, 1 run
Gibbon to Robson, 2 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to de Caires, 1 run
Allison to de Caires, 2 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Robson, 2 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to Robson, 1 run
Allison to Robson, 1 run
Allison to de Caires, 1 run
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Robson, 0 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to Robson, 1 run
Gibbon to Robson, 0 runs
Gibbon to Robson, 0 runs
Gibbon to Robson, 0 runs
Gibbon to Robson, 0 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Robson, wide
Allison to de Caires, 1 run
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 4 runs
Allison to Robson, 1 run
Allison to Robson, 2 runs
Gibbon to de Caires, 4 runs
Gibbon to de Caires, 0 runs
Gibbon to Robson, 1 run
Gibbon to Robson, 0 runs
Gibbon to de Caires, 1 run
Gibbon to Robson, 1 run
Gibbon to Robson, wide
Allison to Robson, 1 run
Allison to de Caires, 1 run
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 0 runs
Allison to de Caires, 4 runs
Taylor to de Caires, 1 run
Taylor to de Caires, 4 runs
Taylor to de Caires, 2 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 1 run
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to Robson, 1 run
Swanepoel to Robson, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 4 runs
Taylor to Robson, 1 run
Taylor to Robson, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 4 runs
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 4 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to de Caires, 1 run
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 0 runs
Swanepoel to Robson, 2 runs
Swanepoel to de Caires, 1 run
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to Robson, 1 run
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to Robson, 1 run
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Robson, 0 runs
Taylor to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)
Fernandes plays a defensive stroke for a single run.
Swanepoel to Fernandes, 0 runs
Swanepoel to Fernandes, 0 runs
Swanepoel to Fernandes, 2 runs
Swanepoel to Fernandes, 2 runs
Swanepoel to Fernandes, 0 runs
Swanepoel to Fernandes, wide
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Swanepoel to de Caires, 3 runs
Swanepoel to de Caires, 0 runs
Swanepoel to Fernandes, 1 run
Swanepoel to Fernandes, 0 runs
Swanepoel to Fernandes, 0 runs
Swanepoel to Fernandes, 0 runs
Taylor to de Caires, 2 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs
Taylor to de Caires, 0 runs