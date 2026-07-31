Highlights Worcestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 31.07.2026

Live
List a

County Ground

WOR
WOR
MID
MID

(49 ov.) 280/7

49.2
4

Allison to Roland-Jones, 4 runs

49.2
1

Allison to Roland-Jones, wide

49.1
1

Allison to Brookes, 1 run

48.6
1

Swanepoel to Brookes, 1 run

48.5
W

Swanepoel to Sawant, appeal, wicket (caught - Sawant)

48.4
1

Swanepoel to Roland-Jones, 1 run

48.3
2

Swanepoel to Roland-Jones, 2 runs

48.2
6

Swanepoel to Roland-Jones, 6 runs

48.1
1

Swanepoel to Sawant, 1 run

47.6
1

Allison to Sawant, 1 run

47.5
1

Allison to Roland-Jones, 1 run

47.4
1

Allison to Sawant, 1 run

47.3
1

Allison to Roland-Jones, 1 run

47.2
2

Allison to Roland-Jones, 2 runs

47.1
W

Allison to Zafar Gohar, appeal, wicket (caught - Zafar Gohar)

46.6
6

And again! Sawant plays a defensive stroke for a half dozen runs.

46.5
1

Swanepoel to Zafar Gohar, 1 run

46.4
4

Swanepoel to Zafar Gohar, 4 runs

46.3
1

Swanepoel to Sawant, 1 run

46.2
1

Swanepoel to Zafar Gohar, 1 run

46.1
2

Zafar Gohar plays a defensive stroke for a couple of runs.

46.1
1

Swanepoel to Zafar Gohar, wide

45.6
1

Taylor to Zafar Gohar, 1 run

45.5
1

Taylor to Sawant, 1 run

45.4
1

Taylor to Zafar Gohar, 1 run

45.3
4

Taylor to Zafar Gohar, 4 runs

45.2
4

Taylor to Zafar Gohar, 4 runs

45.1
1

Taylor to Sawant, 1 run

44.6
.

Singh to Zafar Gohar, 0 runs

44.5
2

Singh to Zafar Gohar, 2 runs

44.4
.

Singh to Zafar Gohar, 0 runs

44.3
W

Singh to Cracknell, appeal, wicket (bowled - Cracknell)

44.2
1

Singh to Sawant, 1 run

44.1
1

Singh to Cracknell, 1 run

43.6
1

Taylor to Cracknell, 1 run

43.5
1

Taylor to Sawant, 1 run

43.4
1

Taylor to Cracknell, 1 run

43.3
W

Taylor to de Caires, appeal, wicket (caught - de Caires)

43.2
1

Taylor to Sawant, 1 run

43.1
6

Taylor to Sawant, 6 runs

42.6
.

Singh to de Caires, 0 runs

42.5
1

Singh to Sawant, 1 run

42.4
1

Singh to de Caires, 1 run

42.3
2

Singh to de Caires, 2 runs

42.2
4

Singh to de Caires, 4 runs

42.1
1

Singh to Sawant, 1 run

41.6
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

41.5
4

Gibbon to de Caires, 4 runs

41.4
4

Gibbon to de Caires, 4 runs

41.3
6

Gibbon to de Caires, 6 runs

41.2
4

Gibbon to de Caires, 4 runs

41.1
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

40.6
.

Singh to Sawant, 0 runs

40.5
1

Singh to de Caires, 1 run

40.4
2

Singh to de Caires, 2 runs

40.3
1

Singh to Sawant, 1 run

40.2
1

Singh to de Caires, 1 run

40.1
.

Singh to de Caires, 0 runs

39.6
1

Allison to de Caires, 1 run

39.5
.

Allison to de Caires, 0 runs

39.4
4

Allison to de Caires, 4 runs

39.3
.

Allison to de Caires, 0 runs

39.2
.

Allison to de Caires, 0 runs

39.1
.

Allison to de Caires, 0 runs

38.6
.

Gibbon to Sawant, 0 runs

38.5
1

Gibbon to de Caires, 1 run

38.5
1

Gibbon to de Caires, wide

38.4
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

38.3
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

38.2
4

Gibbon to de Caires, 4 runs

38.1
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

37.6
4

Allison to Sawant, 4 runs

37.5
1

Allison to de Caires, 1 run

37.4
1

Allison to Sawant, 1 run

37.3
.

Allison to Sawant, 0 runs

37.3
1

Allison to Sawant, wide

37.2
.

Allison to Sawant, 0 runs

37.1
.

Allison to Sawant, appeal

36.6
1

Gibbon to Sawant, 1 run

36.5
.

Gibbon to Sawant, 0 runs

36.4
.

Gibbon to Sawant, 0 runs

36.3
1

Gibbon to de Caires, 1 run

36.2
1

Gibbon to Sawant, 1 run

36.1
.

Gibbon to Sawant, 0 runs

35.6
1

Allison to Sawant, 1 run

35.5
.

Allison to Sawant, 0 runs

35.4
4

Allison to Sawant, 4 runs

35.3
1

Allison to de Caires, 1 run

35.2
1

Allison to Sawant, 1 run

35.1
1

Allison to de Caires, 1 run

34.6
1

Gibbon to de Caires, 1 run

34.5
1

Gibbon to Sawant, 1 run

34.4
4

FOUR MORE! Sawant defends for four runs.

34.3
.

Gibbon to Sawant, 0 runs

34.2
1

Gibbon to de Caires, 1 run

34.1
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

33.6
2

Allison to Sawant, 2 leg byes

33.5
.

Allison to Sawant, 0 runs

33.4
.

Allison to Sawant, 0 runs

33.3
.

Allison to Sawant, 0 runs

33.2
.

Allison to Sawant, 0 runs

33.1
.

Allison to Sawant, 0 runs

32.6
.

Singh to de Caires, 0 runs

32.5
2

Singh to de Caires, 2 runs

32.4
.

Singh to de Caires, 0 runs

32.3
1

Singh to Sawant, 1 run

32.2
1

Singh to de Caires, 1 run

32.1
.

Singh to de Caires, 0 runs

31.6
.

Swanepoel to Sawant, 0 runs

31.5
.

Swanepoel to Sawant, 0 runs

31.4
1

Swanepoel to de Caires, 1 run

31.3
1

Swanepoel to Sawant, 1 run

31.2
W

Swanepoel to Geddes, appeal, wicket (caught - Geddes)

31.1
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

30.6
4

Singh to de Caires, 4 runs

30.5
1

Singh to Geddes, 1 run

30.4
1

Singh to de Caires, 1 run

30.4
1

Singh to de Caires, wide

30.3
.

Singh to de Caires, 0 runs

30.2
1

Singh to Geddes, 1 run

30.1
3

Singh to de Caires, 3 runs

29.6
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

29.5
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

29.2
4

Swanepoel to de Caires, 4 runs

29.1
1

Swanepoel to Geddes, 1 run

28.6
1

Singh to Geddes, 1 run

28.5
1

Singh to de Caires, 1 run

28.4
.

Singh to de Caires, 0 runs

28.3
.

Singh to de Caires, 0 runs

28.2
.

Singh to de Caires, 0 runs

28.1
.

Singh to de Caires, 0 runs

27.6
1

Swanepoel to de Caires, 1 run

27.5
1

Swanepoel to Geddes, 1 run

27.4
1

Swanepoel to de Caires, 1 run

27.3
1

Swanepoel to Geddes, 1 run

27.2
.

Swanepoel to Geddes, 0 runs

27.1
1

Swanepoel to de Caires, 1 run

26.6
1

Singh to de Caires, 1 run

26.5
1

Singh to Geddes, 1 run

26.4
2

Singh to Geddes, 2 runs

26.3
1

Singh to de Caires, 1 run

26.2
4

Singh to de Caires, 4 runs

26.1
.

Singh to de Caires, 0 runs

25.6
.

Taylor to Geddes, 0 runs

25.5
.

Taylor to Geddes, 0 runs

25.4
1

Taylor to de Caires, 1 run

25.3
.

Taylor to de Caires, 0 runs

25.2
.

Taylor to de Caires, 0 runs

25.1
.

Taylor to de Caires, 0 runs

24.6
.

Singh to Geddes, 0 runs

24.5
W

Singh to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)

24.4
2

Singh to Robson, 2 runs

24.3
1

Singh to de Caires, 1 run

24.2
.

Singh to de Caires, 0 runs

24.1
.

Singh to de Caires, 0 runs

23.6
1

Taylor to de Caires, 1 run

23.5
.

Taylor to de Caires, 0 runs

23.4
.

Taylor to de Caires, 0 runs

23.3
1

Taylor to Robson, 1 run

23.2
1

Taylor to de Caires, 1 run

23.1
1

Taylor to Robson, 1 run

22.6
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

22.5
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

22.4
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

22.3
1

Gibbon to Robson, 1 run

22.2
1

Gibbon to de Caires, 1 run

22.1
1

Gibbon to Robson, 1 run

21.6
1

Singh to Robson, 1 run

21.5
4

Singh to Robson, 4 runs

21.4
1

Singh to de Caires, 1 run

21.3
.

Singh to de Caires, 0 runs

21.2
.

Singh to de Caires, 0 runs

21.2
1

Singh to de Caires, wide

21.1
.

Singh to de Caires, 0 runs

20.6
.

Gibbon to Robson, 0 runs

20.5
2

Gibbon to Robson, 2 runs

20.4
1

Gibbon to de Caires, 1 run

20.3
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

20.2
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

20.1
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

19.6
.

Singh to Robson, 0 runs

19.5
1

Singh to de Caires, 1 run

19.4
1

Singh to Robson, 1 run

19.3
1

Singh to de Caires, 1 run

19.2
.

Singh to de Caires, 0 runs

19.1
2

Singh to de Caires, 2 runs

18.6
.

Gibbon to Robson, 0 runs

18.5
1

Gibbon to de Caires, 1 run

18.4
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

18.3
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

18.2
1

Gibbon to Robson, 1 run

18.1
2

Gibbon to Robson, 2 runs

17.6
.

Allison to de Caires, 0 runs

17.5
1

Allison to Robson, 1 run

17.4
1

Allison to de Caires, 1 run

17.3
2

Allison to de Caires, 2 runs

17.2
1

Allison to Robson, 1 run

17.1
2

Allison to Robson, 2 runs

16.6
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

16.5
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

16.4
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

16.3
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

16.2
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

16.1
1

Gibbon to Robson, 1 run

15.6
1

Allison to Robson, 1 run

15.5
1

Allison to de Caires, 1 run

15.4
.

Allison to de Caires, 0 runs

15.3
.

Allison to de Caires, 0 runs

15.2
1

Allison to Robson, 1 run

15.1
.

Allison to Robson, 0 runs

14.6
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

14.5
1

Gibbon to Robson, 1 run

14.4
.

Gibbon to Robson, 0 runs

14.3
.

Gibbon to Robson, 0 runs

14.2
.

Gibbon to Robson, 0 runs

14.1
.

Gibbon to Robson, 0 runs

13.6
1

Allison to Robson, 1 run

13.6
1

Allison to Robson, wide

13.5
1

Allison to de Caires, 1 run

13.4
.

Allison to de Caires, 0 runs

13.3
4

Allison to de Caires, 4 runs

13.2
1

Allison to Robson, 1 run

13.1
2

Allison to Robson, 2 runs

12.6
4

Gibbon to de Caires, 4 runs

12.5
.

Gibbon to de Caires, 0 runs

12.4
1

Gibbon to Robson, 1 run

12.3
.

Gibbon to Robson, 0 runs

12.2
1

Gibbon to de Caires, 1 run

12.1
1

Gibbon to Robson, 1 run

12.1
1

Gibbon to Robson, wide

11.6
1

Allison to Robson, 1 run

11.5
1

Allison to de Caires, 1 run

11.4
.

Allison to de Caires, 0 runs

11.3
.

Allison to de Caires, 0 runs

11.2
.

Allison to de Caires, 0 runs

11.1
4

Allison to de Caires, 4 runs

10.6
1

Taylor to de Caires, 1 run

10.5
4

Taylor to de Caires, 4 runs

10.4
2

Taylor to de Caires, 2 runs

10.3
.

Taylor to de Caires, 0 runs

10.2
.

Taylor to de Caires, 0 runs

10.1
.

Taylor to de Caires, 0 runs

9.6
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.5
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

9.4
1

Swanepoel to de Caires, 1 run

9.3
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

9.2
1

Swanepoel to Robson, 1 run

9.1
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

8.6
.

Taylor to de Caires, 0 runs

8.5
.

Taylor to de Caires, 0 runs

8.4
.

Taylor to de Caires, 0 runs

8.3
4

Taylor to de Caires, 4 runs

8.2
1

Taylor to Robson, 1 run

8.1
.

Taylor to Robson, 0 runs

7.6
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

7.5
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

7.4
4

Swanepoel to de Caires, 4 runs

7.3
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

7.2
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

7.1
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

6.6
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.5
4

Taylor to Robson, 4 runs

6.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

6.1
1

Taylor to de Caires, 1 run

5.6
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

5.5
.

Swanepoel to Robson, 0 runs

5.4
2

Swanepoel to Robson, 2 runs

5.3
1

Swanepoel to de Caires, 1 run

5.2
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

5.1
1

Swanepoel to Robson, 1 run

4.6
.

Taylor to de Caires, 0 runs

4.5
1

Taylor to Robson, 1 run

4.4
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.3
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.2
.

Taylor to Robson, 0 runs

4.1
W

Taylor to Fernandes, appeal, wicket (caught - Fernandes)

3.6
1

Fernandes plays a defensive stroke for a single run.

3.5
.

Swanepoel to Fernandes, 0 runs

3.4
.

Swanepoel to Fernandes, 0 runs

3.3
2

Swanepoel to Fernandes, 2 runs

3.2
2

Swanepoel to Fernandes, 2 runs

3.1
.

Swanepoel to Fernandes, 0 runs

3.1
1

Swanepoel to Fernandes, wide

2.6
.

Taylor to de Caires, 0 runs

2.5
.

Taylor to de Caires, 0 runs

2.4
.

Taylor to de Caires, 0 runs

2.3
.

Taylor to de Caires, 0 runs

2.2
.

Taylor to de Caires, 0 runs

2.1
.

Taylor to de Caires, 0 runs

1.6
3

Swanepoel to de Caires, 3 runs

1.5
.

Swanepoel to de Caires, 0 runs

1.4
1

Swanepoel to Fernandes, 1 run

1.3
.

Swanepoel to Fernandes, 0 runs

1.2
.

Swanepoel to Fernandes, 0 runs

1.1
.

Swanepoel to Fernandes, 0 runs

0.6
2

Taylor to de Caires, 2 runs

0.5
.

Taylor to de Caires, 0 runs

0.4
.

Taylor to de Caires, 0 runs

0.3
.

Taylor to de Caires, 0 runs

0.2
.

Taylor to de Caires, 0 runs

0.1
.

Taylor to de Caires, 0 runs