H2h Worcestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

WOR
WOR
MID
MID
Worcestershire vs Middlesex

First class, County Championship

WORWorcestershire

MIDMiddlesex

(96 ov.) 291/8

First class, County Championship

MIDMiddlesex

(33 ov.) 91/6

WORWorcestershire

191