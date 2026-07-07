Squads Worcestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 31.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Kashif
all rounder
Allison Ben
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Baker Josh
bowler
Caires Joshua Michael De
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Cracknell Joe
wicket keeper
Brookes Ethan
all rounder
Cullen Blake
bowler
Cobb Josh
all rounder
Davies Jack
wicket keeper
Cox Oliver Hugo
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Cullen Henry James
wicket keeper
Feldman JJ
no information yet
D Oliveira Brett
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Darley Harry Charles
bowler
Gohar Zafar
bowler
Duffy Jacob
bowler
Harris Max Benjamin
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Helm Tom
bowler
Edavalath Rehaan
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Finch Adam
bowler
Holden Max
batsman
Gibbon Ben
all rounder
Hollman Luke
all rounder
Hinley Tom
all rounder
Kaushal Ishaan
bowler
Holder Jason
all rounder
Little Joshua
bowler
Home Jack
no information yet
Maharaj Keshav
bowler
Hose Adam
batsman
Malan Pieter
batsman
Jones Rob
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Kahn Hishaam
no information yet
Robson Sam
batsman
Lategan Dan
no information yet
Roland-Jones Toby
bowler
Libby Jake
batsman
Sawant Aaryan
no information yet
Mir Usama
bowler
Walallawita Thilan N
bowler
Mohammed Isaac
no information yet
White Robbie
wicket keeper
Pollock Ed
batsman
Williamson Kane
batsman
Roderick Gareth
wicket keeper
Yadav Jayant
bowler
Saini Navdeep
bowler
Shahzad Khurram
all rounder
Singh Fateh
bowler
Singh Yadvinder
no information yet
Sturgess Tommy Graham
all rounder
Taylor Tom
all rounder
Virdi Amir
no information yet
Waite Matthew
all rounder
Walsh Jr Hayden
bowler
Match has not started yet