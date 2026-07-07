Squads Worcestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 31.07.2026

List a

WOR
WOR
MID
MID

Playing

WOR
WOR
MID
MID
First TeamSecond Team
Ali Kashif

all rounder

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Brookes Ethan

all rounder

Cobb Josh

all rounder

Davies Jack

wicket keeper

Cullen Henry James

wicket keeper

Feldman JJ

no information yet

D Oliveira Brett

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Edavalath Rehaan

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Gibbon Ben

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Hinley Tom

all rounder

Holder Jason

all rounder

Home Jack

no information yet

Hose Adam

batsman

Jones Rob

batsman

Kahn Hishaam

no information yet

Robson Sam

batsman

Lategan Dan

no information yet

Libby Jake

batsman

Sawant Aaryan

no information yet

Mir Usama

bowler

Mohammed Isaac

no information yet

White Robbie

wicket keeper

Pollock Ed

batsman

Roderick Gareth

wicket keeper

Shahzad Khurram

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Taylor Tom

all rounder

Virdi Amir

no information yet

Waite Matthew

all rounder

Bench

WOR
WOR
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet