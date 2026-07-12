H2h Yorkshire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 14.08.2026

List a

YOR
YOR
NOT
NOT
Yorkshire vs Nottinghamshire

T20, T20 Blast

YORYorkshire

193

NOTNottinghamshire

175

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

167

YORYorkshire

169

First class, County Championship

NOTNottinghamshire

(94 ov.) 298/6

YORYorkshire

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