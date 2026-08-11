Squads Yorkshire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 14.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Afridi Shaheen
bowler
Bean Finlay
wicket keeper
Ahmed Farhan
bowler
Bennison Will
no information yet
Broad Stuart
bowler
Bepey Isaac
no information yet
Carter Matthew
bowler
Bess Dom
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Brook Harry
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Fletcher Luke
bowler
Cliff Benjamin Michael
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Coad Ben
bowler
Hales Alex
batsman
Duke Harry
wicket keeper
Hameed Haseeb
batsman
Edwards Mickey
bowler
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Ferreira Donovan
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Firbank Matthew
no information yet
Henriques Moises
all rounder
Fraine William
batsman
Henry Hayes James Philip
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Hutton Brett
bowler
Hill George
all rounder
James Lyndon
all rounder
Kelly Noah
no information yet
Keast Tom
batsman
Leech Dominic
bowler
Luxton William
batsman
Kitt Ben
bowler
Lyth Adam
batsman
Lister Benjamin
bowler
Malan Dawid
batsman
Lord Robert
no information yet
Milnes Matt
bowler
Loten Thomas
batsman
Moriarty Daniel
bowler
Martindale Ben
batsman
O'Rourke William
bowler
McCann Freddie
batsman
Rashid Adil
bowler
McKerr Conor
bowler
Revis Matthew L
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Root Joe
batsman
Mullaney Steven
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Munro Colin
batsman
Steketee Mark
bowler
Patterson-White Liam
bowler
Sutherland Will
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Pettman Toby
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Pipes David
no information yet
ul-Haq Imam
no information yet
Pocklington Joe
no information yet
Vagadia Yash
all rounder
Schadendorf Dane
batsman
Wharton James Henry
batsman
Seecharan Samuel Jack
no information yet
White Curtley-Jack
bowler
Slater Ben
batsman
Whiteman Sam
wicket keeper
Stone Olly
bowler
Wiese David
all rounder
Tahir Tayyab
batsman
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet