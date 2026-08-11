Squads Yorkshire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 14.08.2026

List a

YOR
YOR
NOT
NOT

Playing

YOR
YOR
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bepey Isaac

no information yet

Bess Dom

bowler

Clarke Joe

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Coad Ben

bowler

Hales Alex

batsman

Duke Harry

wicket keeper

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Henriques Moises

all rounder

Hill George

all rounder

James Lyndon

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Keast Tom

batsman

Kitt Ben

bowler

Lyth Adam

batsman

Lord Robert

no information yet

Moores Tom

wicket keeper

Root Joe

batsman

Mullaney Steven

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Pipes David

no information yet

ul-Haq Imam

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Seecharan Samuel Jack

no information yet

Slater Ben

batsman

Whiteman Sam

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

YOR
YOR
NOT
NOT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet