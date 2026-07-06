List a Cricket League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Super 50 Series, Women 2026
|Aug 03, 2026
|Aug 10, 2026
List-A South Africa Emerging Tri-Series 2026
|Jul 30, 2026
|Aug 12, 2026
List A Series South Africa Emerging vs Bangladesh Emerging, Women 2026
|Jul 29, 2026
|Aug 03, 2026
|One-Day Cup 2026
|Jul 21, 2026
|Sep 20, 2026
List-A Series Namibia vs Vidarbha CA 2026
|Jul 02, 2026
|Jul 10, 2026
U19 List-A India vs Sri Lanka, Women 2026
|Jun 30, 2026
|Jul 06, 2026
|Inter Provincial Cup 2026
|Jun 30, 2026
|Jul 23, 2026
List-A Series England A vs India A, Women 2026
|Jun 28, 2026
|Jul 03, 2026
List A Series Namibia vs Nigeria 2026
|Jun 25, 2026
|Jun 29, 2026
List A Series Sri Lanka Emerging vs West Indies Emerging 2026
|Jun 22, 2026
|Jun 26, 2026
List A Namibia vs Hong Kong 2026
|Jun 13, 2026
|Jun 16, 2026
ACC List A Challenger Cup 2026
|Jun 10, 2026
|Jun 22, 2026
Sri Lanka A-Team Tri Series (OD) 2026
|Jun 09, 2026
|Jun 22, 2026
List-A Series England Lions vs South Africa A 2026
|Jun 05, 2026
|Jun 09, 2026
Emerald Challenge 2026
|May 18, 2026
|May 21, 2026
|Regional List A Tournament 2026
|May 17, 2026
|Jun 04, 2026
List-A Series Sri Lanka A vs New Zealand A, Women 2026
|May 12, 2026
|May 18, 2026
List-A Inter State Premier Cup 2026
|May 06, 2026
|May 24, 2026
List-A Nepal A Tri-Series 2026
|May 06, 2026
|May 11, 2026
Dutch List-A Pro Series 2026
|May 06, 2026
|May 19, 2026
|Dhaka Premier Division Cricket League 2026
|May 04, 2026
|Aug 30, 2026
List-A Topklasse 2026
|Apr 25, 2026
|Jul 05, 2026
List-A Darwin and Districts Cricket Competition 2026
|Apr 25, 2026
|Jun 07, 2026
List-A Inter State Challenge Cup 2026
|Apr 19, 2026
|Apr 30, 2026
|One-Day Cup, League 2, Women 2026
|Apr 12, 2026
|Sep 20, 2026
|One-Day Cup, Women 2026
|Apr 11, 2026
|Sep 19, 2026
List-A Series Malaysia A vs Hong Kong A 2026
|Apr 06, 2026
|Apr 09, 2026
List-A Series Sri Lanka A vs New Zealand A 2026
|Apr 05, 2026
|Apr 11, 2026
List-A Series Namibia A vs Scotland 2026
|Mar 30, 2026
|Mar 30, 2026
|Emirates D50 2026
|Mar 30, 2026
|Apr 10, 2026
Prime Minister’s Cup 2026
|Mar 21, 2026
|Apr 17, 2026
|Senior Womens Inter Zonal One Day Trophy 2026
|Mar 05, 2026
|Mar 15, 2026
|Bangladesh Cricket League 2026
|Mar 03, 2026
|Mar 03, 2026
|List-A CSA One Day Cup Division 1 2026
|Feb 27, 2026
|Mar 29, 2026
List-A Series England Lions vs Pakistan A 2026
|Feb 27, 2026
|Mar 09, 2026
|List-A CSA One Day Cup Division 2 2026
|Feb 21, 2026
|Mar 22, 2026
|Senior Womens One Day League 2026
|Feb 06, 2026
|Feb 28, 2026
|Super 50 Cup, Women 2026
|Jan 27, 2026
|Feb 06, 2026
|Vijay Hazare Trophy 25/26
|Dec 24, 2025
|Jan 18, 2026
|U19 Asia Cup 2025
|Dec 12, 2025
|Dec 21, 2025
|New Zealand Women's One Day Competition 25/26
|Nov 14, 2025
|Feb 21, 2026
|List-A Series India A vs South Africa A 2025
|Nov 13, 2025
|Nov 19, 2025
List-A ACT Premier League, 1st Grade 25/26
|Oct 31, 2025
|Jan 24, 2026
|Pro50 Championship 25/26
|Oct 31, 2025
|Apr 11, 2026
Leeward Islands 50 Overs Cricket Tournament 2025
|Oct 25, 2025
|Oct 27, 2025
|Ford Trophy 25/26
|Oct 24, 2025
|Feb 22, 2026
List-A Tasmania Premier League, 1st Grade 2025
|Oct 22, 2025
|Nov 22, 2025
|U19 Vinoo Mankad Trophy 2025
|Oct 09, 2025
|Nov 01, 2025
List-A Series Rhinos vs MCC 2025
|Oct 07, 2025
|Oct 07, 2025
|List-A Series India A vs Australia A 2025
|Sep 30, 2025
|Oct 05, 2025
|National Cricket League, Women 25/26
|Sep 24, 2025
|Mar 20, 2026
|Marsh One-Day Cup 25/26
|Sep 15, 2025
|Mar 11, 2026
|MCA Super Premier League 2025
|Sep 02, 2025
|Sep 27, 2025
|List-A Series England Lions vs South Africa 2025
|Aug 30, 2025
|Aug 30, 2025
|List-A Series South Africa A vs New Zealand A 2025
|Aug 30, 2025
|Sep 03, 2025
|List-A Series Australia A vs Sri Lanka A 2025
|Jul 04, 2025
|Jul 09, 2025
|Major Clubs Limited Overs Tournament 2025
|Jun 27, 2025
|Jul 30, 2025
|List-A Series England A vs New Zealand A, Women 2025
|Jun 23, 2025
|Jun 29, 2025
|List-A Series West Indies Academy vs Sri Lanka Academy 2025
|Jun 21, 2025
|Jun 26, 2025
|List-A Series West Indies A vs South Africa A 2025
|May 21, 2025
|May 27, 2025
|List-A Series Bangladesh Emerging vs South Africa Emerging 2025
|May 12, 2025
|May 16, 2025
|List-A Series Bangladesh A vs New Zealand A 2025
|May 05, 2025
|May 10, 2025
|List A Series Zimbabwe A vs Scotland 2025
|Apr 24, 2025
|Apr 28, 2025
|List A Series Zimbabwe Academy vs Scotland 2025
|Apr 22, 2025
|Apr 22, 2025
|List-A Afghanistan A Tri-Series 2025
|Apr 13, 2025
|Apr 25, 2025
|List-A Series MCC vs ICC Europe U23 XI 2025
|Apr 11, 2025
|Apr 11, 2025
|List-A Series Australia A vs England A, Women 2025
|Apr 01, 2025
|Apr 06, 2025
|List-A Series Zimbabwe XI vs Durham, Women 2025
|Mar 20, 2025
|Mar 22, 2025
|List-A Series Zimbabwe A vs Canada 2025
|Feb 26, 2025
|Mar 01, 2025
|Oman D50 League 2025
|Jan 12, 2025
|Jan 31, 2025
|Senior Womens One Day Challenger Trophy 2025
|Jan 05, 2025
|Jan 15, 2025
|List-A Series Pakistan A vs Sri Lanka A 2024
|Nov 25, 2024
|Nov 29, 2024
|ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
|Sep 25, 2024
|Dec 31, 2027
|Champions One-Day Cup 2024
|Sep 12, 2024
|Sep 29, 2024
|List-A Series Pakistan A vs Bangladesh A 2024
|Aug 23, 2024
|Aug 27, 2024
|List A Series Australia A vs India A, Women 2024
|Aug 13, 2024
|Aug 18, 2024
|List-A Series Zimbabwe Emerging vs South Africa Emerging 2024
|Aug 13, 2024
|Aug 17, 2024
|List-A Series Kenya vs Nigeria 2024
|Jul 19, 2024
|Jul 20, 2024
|List-A Series Namibia A vs Punjab 2024
|Jul 03, 2024
|Jul 10, 2024
|List-A Series Sri Lanka A vs Afghanistan A 2024
|Apr 28, 2024
|May 11, 2024
|Rachael Heyhoe Flint Trophy Women 2024
|Apr 20, 2024
|Sep 21, 2024
|List-A Series Nepal A vs Ireland A 2024
|Apr 03, 2024
|Apr 07, 2024
|List-A Series New Zealand A vs England A, Women 2024
|Mar 22, 2024
|Mar 29, 2024
|National Super League 2024
|Feb 23, 2024
|Mar 09, 2024
|ICC World Cup,Challenge League Playoff 2024
|Feb 22, 2024
|Mar 03, 2024
|Pakistan Cup 2023
|Nov 01, 2023
|Nov 19, 2023
|List A Series Australia A vs New Zealand A 2023
|Sep 09, 2023
|Sep 15, 2023
|National Cup 2023
|Aug 13, 2023
|Aug 14, 2023
|Irish Senior Cup 2023
|Aug 12, 2023
|Aug 13, 2023
|Deodhar Trophy 2023
|Jul 24, 2023
|Aug 03, 2023
|List-A Emerging Teams Asia Cup 2023
|Jul 13, 2023
|Jul 23, 2023
|List-A Series Namibia vs Uganda 2023
|Jul 11, 2023
|Jul 13, 2023
|List-A CDU Strike League 2023
|Jul 02, 2023
|Jul 23, 2023
|List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A 2023
|Jun 04, 2023
|Jun 08, 2023
|List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka 2023
|Jun 02, 2023
|Jun 11, 2023
|List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens 2023
|May 17, 2023
|May 27, 2023
|Green Afghanistan One Day Cup 2023
|Apr 29, 2023
|May 17, 2023
|ACC Premier Cup 2023
|Apr 18, 2023
|May 01, 2023
|List-A County Pre-Season Games in Zimbabwe 2023
|Mar 12, 2023
|Mar 14, 2023
|List-A Series Sri Lanka A vs England Lions 2023
|Feb 15, 2023
|Feb 21, 2023
|List-A Series Oman vs Canada 2022
|Nov 23, 2022
|Nov 26, 2022
|Pro50 Regionals 2022
|Nov 09, 2022
|Nov 14, 2022
|India A v New Zealand A 2022
|Sep 22, 2022
|Sep 27, 2022
|Lahore Qalandars Tour of Namibia 2022
|Sep 02, 2022
|Sep 15, 2022
|List-A Series Sri Lanka A vs Australia A 2022
|Jun 08, 2022
|Jun 11, 2022
|Inter-Provincial Limited Over Cup 2022
|May 03, 2022
|Jul 04, 2022
|List-A Series Namibia A vs Ireland A 2022
|Mar 29, 2022
|Apr 05, 2022