List a Cricket League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Super 50 Series, Women 2026Aug 03, 2026Aug 10, 2026

List-A South Africa Emerging Tri-Series 2026

Jul 30, 2026Aug 12, 2026

List A Series South Africa Emerging vs Bangladesh Emerging, Women 2026

Jul 29, 2026Aug 03, 2026
One-Day Cup 2026Jul 21, 2026Sep 20, 2026

List-A Series Namibia vs Vidarbha CA 2026

Jul 02, 2026Jul 10, 2026

U19 List-A India vs Sri Lanka, Women 2026

Jun 30, 2026Jul 06, 2026
Inter Provincial Cup 2026Jun 30, 2026Jul 23, 2026

List-A Series England A vs India A, Women 2026

Jun 28, 2026Jul 03, 2026

List A Series Namibia vs Nigeria 2026

Jun 25, 2026Jun 29, 2026

List A Series Sri Lanka Emerging vs West Indies Emerging 2026

Jun 22, 2026Jun 26, 2026

List A Namibia vs Hong Kong 2026

Jun 13, 2026Jun 16, 2026

ACC List A Challenger Cup 2026

Jun 10, 2026Jun 22, 2026

Sri Lanka A-Team Tri Series (OD) 2026

Jun 09, 2026Jun 22, 2026

List-A Series England Lions vs South Africa A 2026

Jun 05, 2026Jun 09, 2026

Emerald Challenge 2026

May 18, 2026May 21, 2026
Regional List A Tournament 2026May 17, 2026Jun 04, 2026

List-A Series Sri Lanka A vs New Zealand A, Women 2026

May 12, 2026May 18, 2026

List-A Inter State Premier Cup 2026

May 06, 2026May 24, 2026

List-A Nepal A Tri-Series 2026

May 06, 2026May 11, 2026

Dutch List-A Pro Series 2026

May 06, 2026May 19, 2026
Dhaka Premier Division Cricket League 2026May 04, 2026Aug 30, 2026

List-A Topklasse 2026

Apr 25, 2026Jul 05, 2026

List-A Darwin and Districts Cricket Competition 2026

Apr 25, 2026Jun 07, 2026

List-A Inter State Challenge Cup 2026

Apr 19, 2026Apr 30, 2026
One-Day Cup, League 2, Women 2026Apr 12, 2026Sep 20, 2026
One-Day Cup, Women 2026Apr 11, 2026Sep 19, 2026

List-A Series Malaysia A vs Hong Kong A 2026

Apr 06, 2026Apr 09, 2026

List-A Series Sri Lanka A vs New Zealand A 2026

Apr 05, 2026Apr 11, 2026

List-A Series Namibia A vs Scotland 2026

Mar 30, 2026Mar 30, 2026
Emirates D50 2026Mar 30, 2026Apr 10, 2026

Prime Minister’s Cup 2026

Mar 21, 2026Apr 17, 2026
Senior Womens Inter Zonal One Day Trophy 2026Mar 05, 2026Mar 15, 2026
Bangladesh Cricket League 2026Mar 03, 2026Mar 03, 2026
List-A CSA One Day Cup Division 1 2026Feb 27, 2026Mar 29, 2026

List-A Series England Lions vs Pakistan A 2026

Feb 27, 2026Mar 09, 2026
List-A CSA One Day Cup Division 2 2026Feb 21, 2026Mar 22, 2026
Senior Womens One Day League 2026Feb 06, 2026Feb 28, 2026
Super 50 Cup, Women 2026Jan 27, 2026Feb 06, 2026
Vijay Hazare Trophy 25/26Dec 24, 2025Jan 18, 2026
U19 Asia Cup 2025Dec 12, 2025Dec 21, 2025
New Zealand Women's One Day Competition 25/26Nov 14, 2025Feb 21, 2026
List-A Series India A vs South Africa A 2025Nov 13, 2025Nov 19, 2025

List-A ACT Premier League, 1st Grade 25/26

Oct 31, 2025Jan 24, 2026
Pro50 Championship 25/26Oct 31, 2025Apr 11, 2026

Leeward Islands 50 Overs Cricket Tournament 2025

Oct 25, 2025Oct 27, 2025
Ford Trophy 25/26Oct 24, 2025Feb 22, 2026

List-A Tasmania Premier League, 1st Grade 2025

Oct 22, 2025Nov 22, 2025
U19 Vinoo Mankad Trophy 2025Oct 09, 2025Nov 01, 2025

List-A Series Rhinos vs MCC 2025

Oct 07, 2025Oct 07, 2025
List-A Series India A vs Australia A 2025Sep 30, 2025Oct 05, 2025
National Cricket League, Women 25/26Sep 24, 2025Mar 20, 2026
Marsh One-Day Cup 25/26Sep 15, 2025Mar 11, 2026
MCA Super Premier League 2025Sep 02, 2025Sep 27, 2025
List-A Series England Lions vs South Africa 2025Aug 30, 2025Aug 30, 2025
List-A Series South Africa A vs New Zealand A 2025Aug 30, 2025Sep 03, 2025
List-A Series Australia A vs Sri Lanka A 2025Jul 04, 2025Jul 09, 2025
Major Clubs Limited Overs Tournament 2025Jun 27, 2025Jul 30, 2025
List-A Series England A vs New Zealand A, Women 2025Jun 23, 2025Jun 29, 2025
List-A Series West Indies Academy vs Sri Lanka Academy 2025Jun 21, 2025Jun 26, 2025
List-A Series West Indies A vs South Africa A 2025May 21, 2025May 27, 2025
List-A Series Bangladesh Emerging vs South Africa Emerging 2025May 12, 2025May 16, 2025
List-A Series Bangladesh A vs New Zealand A 2025May 05, 2025May 10, 2025
List A Series Zimbabwe A vs Scotland 2025Apr 24, 2025Apr 28, 2025
List A Series Zimbabwe Academy vs Scotland 2025Apr 22, 2025Apr 22, 2025
List-A Afghanistan A Tri-Series 2025Apr 13, 2025Apr 25, 2025
List-A Series MCC vs ICC Europe U23 XI 2025Apr 11, 2025Apr 11, 2025
List-A Series Australia A vs England A, Women 2025Apr 01, 2025Apr 06, 2025
List-A Series Zimbabwe XI vs Durham, Women 2025Mar 20, 2025Mar 22, 2025
List-A Series Zimbabwe A vs Canada 2025Feb 26, 2025Mar 01, 2025
Oman D50 League 2025Jan 12, 2025Jan 31, 2025
Senior Womens One Day Challenger Trophy 2025Jan 05, 2025Jan 15, 2025
List-A Series Pakistan A vs Sri Lanka A 2024Nov 25, 2024Nov 29, 2024
ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26Sep 25, 2024Dec 31, 2027
Champions One-Day Cup 2024Sep 12, 2024Sep 29, 2024
List-A Series Pakistan A vs Bangladesh A 2024Aug 23, 2024Aug 27, 2024
List A Series Australia A vs India A, Women 2024Aug 13, 2024Aug 18, 2024
List-A Series Zimbabwe Emerging vs South Africa Emerging 2024Aug 13, 2024Aug 17, 2024
List-A Series Kenya vs Nigeria 2024Jul 19, 2024Jul 20, 2024
List-A Series Namibia A vs Punjab 2024Jul 03, 2024Jul 10, 2024
List-A Series Sri Lanka A vs Afghanistan A 2024Apr 28, 2024May 11, 2024
Rachael Heyhoe Flint Trophy Women 2024Apr 20, 2024Sep 21, 2024
List-A Series Nepal A vs Ireland A 2024Apr 03, 2024Apr 07, 2024
List-A Series New Zealand A vs England A, Women 2024Mar 22, 2024Mar 29, 2024
National Super League 2024Feb 23, 2024Mar 09, 2024
ICC World Cup,Challenge League Playoff 2024Feb 22, 2024Mar 03, 2024
Pakistan Cup 2023Nov 01, 2023Nov 19, 2023
List A Series Australia A vs New Zealand A 2023Sep 09, 2023Sep 15, 2023
National Cup 2023Aug 13, 2023Aug 14, 2023
Irish Senior Cup 2023Aug 12, 2023Aug 13, 2023
Deodhar Trophy 2023Jul 24, 2023Aug 03, 2023
List-A Emerging Teams Asia Cup 2023Jul 13, 2023Jul 23, 2023
List-A Series Namibia vs Uganda 2023Jul 11, 2023Jul 13, 2023
List-A CDU Strike League 2023Jul 02, 2023Jul 23, 2023
List-A Series Sri Lanka A vs South Africa A 2023Jun 04, 2023Jun 08, 2023
List-A Series Richelieu Eagles vs Karnataka 2023Jun 02, 2023Jun 11, 2023
List-A Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens 2023May 17, 2023May 27, 2023
Green Afghanistan One Day Cup 2023Apr 29, 2023May 17, 2023
ACC Premier Cup 2023Apr 18, 2023May 01, 2023
List-A County Pre-Season Games in Zimbabwe 2023Mar 12, 2023Mar 14, 2023
List-A Series Sri Lanka A vs England Lions 2023Feb 15, 2023Feb 21, 2023
List-A Series Oman vs Canada 2022Nov 23, 2022Nov 26, 2022
Pro50 Regionals 2022Nov 09, 2022Nov 14, 2022
India A v New Zealand A 2022Sep 22, 2022Sep 27, 2022
Lahore Qalandars Tour of Namibia 2022Sep 02, 2022Sep 15, 2022
List-A Series Sri Lanka A vs Australia A 2022Jun 08, 2022Jun 11, 2022
Inter-Provincial Limited Over Cup 2022May 03, 2022Jul 04, 2022
List-A Series Namibia A vs Ireland A 2022Mar 29, 2022Apr 05, 2022