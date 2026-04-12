One-Day Cup, League 2, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 12, 2026

09:30 AM

Glamorgan vs Gloucestershire

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 12, 2026

09:30 AM

Derbyshire Falcons vs Middlesex

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 12, 2026

09:30 AM

Northamptonshire Steelbacks vs Kent

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 12, 2026

09:30 AM

Leicestershire Foxes vs Sussex Sharks

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

Glamorgan vs Leicestershire Foxes

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

Kent vs Derbyshire Falcons

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

Middlesex vs Gloucestershire

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids

One-Day Cup, League 2, Women

No info

May 03, 2026

09:30 AM

No info

May 03, 2026

09:30 AM

Sussex Sharks vs Kent

One-Day Cup, League 2, Women

No info

May 03, 2026

09:30 AM

No info

May 04, 2026

09:30 AM

Derbyshire Falcons vs Glamorgan

One-Day Cup, League 2, Women

No info

May 10, 2026

09:30 AM

Kent vs Glamorgan

One-Day Cup, League 2, Women

No info

May 10, 2026

09:30 AM

Leicestershire Foxes vs Gloucestershire

One-Day Cup, League 2, Women

No info

May 10, 2026

09:30 AM

Middlesex vs Worcestershire Rapids

One-Day Cup, League 2, Women

No info

May 10, 2026

09:30 AM

No info

Jul 26, 2026

09:30 AM

No info

Jul 26, 2026

09:30 AM

Kent vs Middlesex

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Jul 26, 2026

09:30 AM

No info

Jul 26, 2026

09:30 AM

Glamorgan vs Sussex Sharks

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 02, 2026

09:30 AM

Glamorgan vs Northamptonshire Steelbacks

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 02, 2026

09:30 AM

Gloucestershire vs Derbyshire Falcons

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 02, 2026

09:30 AM

Sussex Sharks vs Middlesex

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 02, 2026

09:30 AM

Worcestershire Rapids vs Kent

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 08, 2026

09:30 AM

Gloucestershire vs Sussex Sharks

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 09, 2026

09:30 AM

Worcestershire Rapids vs Glamorgan

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 09, 2026

09:30 AM

Middlesex vs Northamptonshire Steelbacks

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 09, 2026

09:30 AM

Leicestershire Foxes vs Derbyshire Falcons

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 16, 2026

09:30 AM

Gloucestershire vs Kent

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 16, 2026

09:30 AM

Leicestershire Foxes vs Middlesex

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Aug 16, 2026

09:30 AM

No info

Aug 16, 2026

09:30 AM

Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

Kent vs Leicestershire Foxes

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

Middlesex vs Glamorgan

One-Day Cup, League 2, Women

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

Worcestershire Rapids vs Gloucestershire

One-Day Cup, League 2, Women

No info

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