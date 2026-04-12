One-Day Cup, League 2, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 12, 2026
09:30 AM
Glamorgan vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 12, 2026
09:30 AM
Derbyshire Falcons vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 12, 2026
09:30 AM
Northamptonshire Steelbacks vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 12, 2026
09:30 AM
Leicestershire Foxes vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Glamorgan vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Kent vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Middlesex vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Sussex Sharks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 03, 2026
09:30 AM
Gloucestershire vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 03, 2026
09:30 AM
Sussex Sharks vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 03, 2026
09:30 AM
Worcestershire Rapids vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 04, 2026
09:30 AM
Derbyshire Falcons vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 10, 2026
09:30 AM
Kent vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 10, 2026
09:30 AM
Leicestershire Foxes vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 10, 2026
09:30 AM
Middlesex vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
No info
May 10, 2026
09:30 AM
Northamptonshire Steelbacks vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Jul 26, 2026
09:30 AM
Northamptonshire Steelbacks vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Jul 26, 2026
09:30 AM
Kent vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Jul 26, 2026
09:30 AM
Derbyshire Falcons vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Jul 26, 2026
09:30 AM
Glamorgan vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 02, 2026
09:30 AM
Glamorgan vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 02, 2026
09:30 AM
Gloucestershire vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 02, 2026
09:30 AM
Sussex Sharks vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 02, 2026
09:30 AM
Worcestershire Rapids vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 08, 2026
09:30 AM
Gloucestershire vs Sussex Sharks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 09, 2026
09:30 AM
Worcestershire Rapids vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 09, 2026
09:30 AM
Middlesex vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 09, 2026
09:30 AM
Leicestershire Foxes vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 16, 2026
09:30 AM
Gloucestershire vs Kent
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 16, 2026
09:30 AM
Leicestershire Foxes vs Middlesex
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 16, 2026
09:30 AM
Northamptonshire Steelbacks vs Worcestershire Rapids
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Aug 16, 2026
09:30 AM
Sussex Sharks vs Derbyshire Falcons
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Kent vs Leicestershire Foxes
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Middlesex vs Glamorgan
One-Day Cup, League 2, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Worcestershire Rapids vs Gloucestershire
One-Day Cup, League 2, Women
No info