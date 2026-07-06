One-Day Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 21, 2026
10:00 AM
Northamptonshire vs Warwickshire
One-Day Cup
No info
Jul 21, 2026
10:00 AM
Lancashire vs Surrey
One-Day Cup
No info
Jul 21, 2026
10:00 AM
Nottinghamshire vs Somerset
One-Day Cup
No info
Jul 21, 2026
10:00 AM
Middlesex vs Essex
One-Day Cup
No info
Jul 21, 2026
10:00 AM
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup
No info
Jul 21, 2026
10:00 AM
Derbyshire vs Durham
One-Day Cup
No info
Jul 22, 2026
10:00 AM
Leicestershire vs Gloucestershire
One-Day Cup
No info
Jul 22, 2026
10:00 AM
Glamorgan vs Sussex
One-Day Cup
No info
Jul 23, 2026
10:00 AM
Nottinghamshire vs Warwickshire
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
10:00 AM
Kent vs Northamptonshire
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
10:00 AM
Surrey vs Leicestershire
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
10:00 AM
Glamorgan vs Yorkshire
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
10:00 AM
Hampshire vs Middlesex
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
10:00 AM
Worcestershire vs Derbyshire
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
12:30 PM
Durham vs Sussex
One-Day Cup
No info
Jul 24, 2026
01:00 PM
Somerset vs Gloucestershire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Gloucestershire vs Kent
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Leicestershire vs Lancashire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Surrey vs Northamptonshire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Essex vs Derbyshire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Worcestershire vs Hampshire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Sussex vs Yorkshire
One-Day Cup
No info
Jul 26, 2026
10:00 AM
Middlesex vs Glamorgan
One-Day Cup
No info
Jul 28, 2026
10:00 AM
Lancashire vs Kent
One-Day Cup
No info
Jul 28, 2026
10:00 AM
Nottinghamshire vs Leicestershire
One-Day Cup
No info
Jul 29, 2026
10:00 AM
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup
No info
Jul 29, 2026
10:00 AM
Durham vs Glamorgan
One-Day Cup
No info
Jul 29, 2026
10:00 AM
Sussex vs Essex
One-Day Cup
No info
Jul 29, 2026
10:00 AM
Yorkshire vs Worcestershire
One-Day Cup
No info
Jul 30, 2026
10:00 AM
Lancashire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
10:00 AM
Northamptonshire vs Leicestershire
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
10:00 AM
Kent vs Somerset
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
10:00 AM
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
10:00 AM
Worcestershire vs Middlesex
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
10:00 AM
Derbyshire vs Glamorgan
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
10:00 AM
Essex vs Hampshire
One-Day Cup
No info
Jul 31, 2026
01:00 PM
Gloucestershire vs Surrey
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Kent vs Nottinghamshire
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Leicestershire vs Somerset
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Northamptonshire vs Lancashire
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Warwickshire vs Gloucestershire
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Derbyshire vs Sussex
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Essex vs Worcestershire
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Hampshire vs Durham
One-Day Cup
No info
Aug 02, 2026
10:00 AM
Middlesex vs Yorkshire
One-Day Cup
No info
Aug 05, 2026
10:00 AM
Surrey vs Kent
One-Day Cup
No info
Aug 05, 2026
10:00 AM
Hampshire vs Glamorgan
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
10:00 AM
Nottinghamshire vs Northamptonshire
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
10:00 AM
Lancashire vs Gloucestershire
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
10:00 AM
Yorkshire vs Derbyshire
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
10:00 AM
Glamorgan vs Essex
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
12:30 PM
Durham vs Middlesex
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
01:00 PM
Somerset vs Surrey
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
01:00 PM
Leicestershire vs Warwickshire
One-Day Cup
No info
Aug 07, 2026
01:00 PM
Sussex vs Worcestershire
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Gloucestershire vs Nottinghamshire
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Kent vs Leicestershire
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Northamptonshire vs Somerset
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Warwickshire vs Lancashire
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Derbyshire vs Middlesex
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Durham vs Essex
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Glamorgan vs Worcestershire
One-Day Cup
No info
Aug 09, 2026
10:00 AM
Sussex vs Hampshire
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Gloucestershire vs Northamptonshire
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Somerset vs Lancashire
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Surrey vs Nottinghamshire
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Warwickshire vs Kent
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Hampshire vs Derbyshire
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Middlesex vs Sussex
One-Day Cup
No info
Aug 11, 2026
10:00 AM
Worcestershire vs Durham
One-Day Cup
No info
Aug 14, 2026
10:00 AM
Qf1 vs Qf2
One-Day Cup
No info
Aug 14, 2026
10:00 AM
Qf3 vs Qf4
One-Day Cup
No info
Aug 16, 2026
10:00 AM
SF1 vs SF2
One-Day Cup
No info
Aug 16, 2026
10:00 AM
SF3 vs SF4
One-Day Cup
No info
Sep 20, 2026
10:00 AM
Finalist 1 vs Finalist 2
One-Day Cup
No info