One-Day Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 21, 2026

10:00 AM

No info

Jul 21, 2026

10:00 AM

No info

Jul 21, 2026

10:00 AM

No info

Jul 21, 2026

10:00 AM

No info

Jul 21, 2026

10:00 AM

No info

Jul 21, 2026

10:00 AM

No info

Jul 22, 2026

10:00 AM

No info

Jul 22, 2026

10:00 AM

No info

Jul 23, 2026

10:00 AM

No info

Jul 24, 2026

10:00 AM

No info

Jul 24, 2026

10:00 AM

No info

Jul 24, 2026

10:00 AM

No info

Jul 24, 2026

10:00 AM

No info

Jul 24, 2026

10:00 AM

No info

Jul 24, 2026

12:30 PM

Durham vs Sussex

One-Day Cup

No info

Jul 24, 2026

01:00 PM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 26, 2026

10:00 AM

No info

Jul 28, 2026

10:00 AM

No info

Jul 28, 2026

10:00 AM

No info

Jul 29, 2026

10:00 AM

No info

Jul 29, 2026

10:00 AM

No info

Jul 29, 2026

10:00 AM

Sussex vs Essex

One-Day Cup

No info

Jul 29, 2026

10:00 AM

No info

Jul 30, 2026

10:00 AM

No info

Jul 31, 2026

10:00 AM

No info

Jul 31, 2026

10:00 AM

Kent vs Somerset

One-Day Cup

No info

Jul 31, 2026

10:00 AM

No info

Jul 31, 2026

10:00 AM

No info

Jul 31, 2026

10:00 AM

No info

Jul 31, 2026

10:00 AM

No info

Jul 31, 2026

01:00 PM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 02, 2026

10:00 AM

No info

Aug 05, 2026

10:00 AM

Surrey vs Kent

One-Day Cup

No info

Aug 05, 2026

10:00 AM

No info

Aug 07, 2026

10:00 AM

No info

Aug 07, 2026

10:00 AM

No info

Aug 07, 2026

10:00 AM

No info

Aug 07, 2026

10:00 AM

No info

Aug 07, 2026

12:30 PM

No info

Aug 07, 2026

01:00 PM

No info

Aug 07, 2026

01:00 PM

No info

Aug 07, 2026

01:00 PM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

Durham vs Essex

One-Day Cup

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 09, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 11, 2026

10:00 AM

No info

Aug 14, 2026

10:00 AM

Qf1 vs Qf2

One-Day Cup

No info

Aug 14, 2026

10:00 AM

Qf3 vs Qf4

One-Day Cup

No info

Aug 16, 2026

10:00 AM

SF1 vs SF2

One-Day Cup

No info

Aug 16, 2026

10:00 AM

SF3 vs SF4

One-Day Cup

No info

Sep 20, 2026

10:00 AM

No info