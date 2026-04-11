One-Day Cup, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 11, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
Apr 11, 2026
09:30 AM
Somerset vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Apr 11, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
Apr 11, 2026
09:30 AM
Durham vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
Apr 15, 2026
09:30 AM
Durham vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
Apr 15, 2026
09:30 AM
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Apr 15, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
Apr 15, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
Apr 18, 2026
09:30 AM
Surrey vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Apr 18, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
Apr 18, 2026
09:30 AM
Essex vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
Apr 25, 2026
09:30 AM
Essex vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
Apr 25, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Apr 25, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Apr 25, 2026
09:30 AM
Somerset vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
Apr 29, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Apr 29, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Apr 29, 2026
09:30 AM
Somerset vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
Apr 29, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
May 02, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
May 02, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
May 02, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
May 02, 2026
09:30 AM
Durham vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
May 04, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
May 06, 2026
09:30 AM
Essex vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
May 06, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
May 06, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
May 12, 2026
09:30 AM
Surrey vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
May 13, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
May 13, 2026
09:30 AM
Somerset vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
May 13, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
May 15, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
May 16, 2026
09:30 AM
Durham vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
May 16, 2026
09:30 AM
Surrey vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
May 16, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Jun 13, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
Jun 13, 2026
09:30 AM
Essex vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Jun 13, 2026
09:30 AM
Somerset vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
Jun 13, 2026
09:30 AM
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
Jun 17, 2026
09:30 AM
Durham vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Jun 17, 2026
09:30 AM
Essex vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
Jun 17, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
Jun 17, 2026
09:30 AM
Somerset vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Jun 23, 2026
09:30 AM
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
Jun 23, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
Jun 23, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Jun 24, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Aug 19, 2026
09:30 AM
Essex vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
Aug 19, 2026
09:30 AM
Surrey vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
Aug 19, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Aug 19, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Aug 26, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
Aug 26, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
Aug 26, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
Aug 26, 2026
09:30 AM
Somerset vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Sep 03, 2026
09:30 AM
Durham vs Hampshire
One-Day Cup, Women
No info
Sep 03, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
Sep 03, 2026
09:30 AM
Warwickshire vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
Sep 03, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Lancashire Thunder vs Durham
One-Day Cup, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Hampshire vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Sep 06, 2026
09:30 AM
Essex vs Surrey
One-Day Cup, Women
No info
Sep 09, 2026
09:30 AM
Essex vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
No info
Sep 09, 2026
09:30 AM
Hampshire vs The Blaze
One-Day Cup, Women
No info
Sep 09, 2026
09:30 AM
Somerset vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info
Sep 09, 2026
09:30 AM
Surrey vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Sep 11, 2026
09:30 AM
The Blaze vs Essex
One-Day Cup, Women
No info
Sep 12, 2026
09:30 AM
Durham vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
No info
Sep 12, 2026
09:30 AM
Surrey vs Somerset
One-Day Cup, Women
No info
Sep 12, 2026
09:30 AM
Yorkshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
No info