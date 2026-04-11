One-Day Cup, Women Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 11, 2026

09:30 AM

Hampshire vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

Apr 11, 2026

09:30 AM

Somerset vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Apr 11, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

Apr 11, 2026

09:30 AM

No info

Apr 15, 2026

09:30 AM

Durham vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

Apr 15, 2026

09:30 AM

Surrey vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Apr 15, 2026

09:30 AM

No info

Apr 15, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

Apr 18, 2026

09:30 AM

Surrey vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

Apr 18, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

Apr 18, 2026

09:30 AM

Essex vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

No info

Apr 25, 2026

09:30 AM

Essex vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

Apr 25, 2026

09:30 AM

Hampshire vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

Apr 25, 2026

09:30 AM

No info

Apr 25, 2026

09:30 AM

Somerset vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

Apr 29, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

Apr 29, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Apr 29, 2026

09:30 AM

Somerset vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

Apr 29, 2026

09:30 AM

Hampshire vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

May 02, 2026

09:30 AM

No info

May 02, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

May 02, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

May 02, 2026

09:30 AM

Durham vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

May 04, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

May 06, 2026

09:30 AM

Essex vs Lancashire Thunder

One-Day Cup, Women

No info

May 06, 2026

09:30 AM

Hampshire vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

May 06, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

May 12, 2026

09:30 AM

Surrey vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

May 13, 2026

09:30 AM

No info

May 13, 2026

09:30 AM

Somerset vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

May 13, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

May 15, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

May 16, 2026

09:30 AM

Durham vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

May 16, 2026

09:30 AM

No info

May 16, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Jun 13, 2026

09:30 AM

No info

Jun 13, 2026

09:30 AM

Essex vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

Jun 13, 2026

09:30 AM

Somerset vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

Jun 13, 2026

09:30 AM

Surrey vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

Jun 17, 2026

09:30 AM

Durham vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Jun 17, 2026

09:30 AM

Essex vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

Jun 17, 2026

09:30 AM

No info

Jun 17, 2026

09:30 AM

Somerset vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Jun 23, 2026

09:30 AM

Durham vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

Jun 23, 2026

09:30 AM

Lancashire Thunder vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

Jun 23, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Jun 24, 2026

09:30 AM

Hampshire vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Aug 19, 2026

09:30 AM

Essex vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

Aug 19, 2026

09:30 AM

Surrey vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

Aug 19, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

Aug 19, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Aug 26, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

Aug 26, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

Aug 26, 2026

09:30 AM

No info

Aug 26, 2026

09:30 AM

Somerset vs Durham

One-Day Cup, Women

No info

Sep 03, 2026

09:30 AM

Durham vs Hampshire

One-Day Cup, Women

No info

Sep 03, 2026

09:30 AM

No info

Sep 03, 2026

09:30 AM

Warwickshire vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

Sep 03, 2026

09:30 AM

Yorkshire vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

Hampshire vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Sep 06, 2026

09:30 AM

Essex vs Surrey

One-Day Cup, Women

No info

Sep 09, 2026

09:30 AM

Essex vs Yorkshire

One-Day Cup, Women

No info

Sep 09, 2026

09:30 AM

Hampshire vs The Blaze

One-Day Cup, Women

No info

Sep 09, 2026

09:30 AM

No info

Sep 09, 2026

09:30 AM

Surrey vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Sep 11, 2026

09:30 AM

The Blaze vs Essex

One-Day Cup, Women

No info

Sep 12, 2026

09:30 AM

Durham vs Warwickshire

One-Day Cup, Women

No info

Sep 12, 2026

09:30 AM

Surrey vs Somerset

One-Day Cup, Women

No info

Sep 12, 2026

09:30 AM

No info

One-Day Cup, Women Team List

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Hampshire

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The Blaze

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Durham

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Warwickshire

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Surrey

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Lancashire Thunder

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Somerset

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Essex

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Yorkshire