H2h Madhya Pradesh vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

MAP
MAP
BIH
BIH
Madhya Pradesh vs Bihar

First class, Ranji Trophy

MAPMadhya Pradesh

407

BIHBihar

99 & 134

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

BIHBihar

112

MAPMadhya Pradesh

174