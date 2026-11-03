Squads Madhya Pradesh vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

MAP
MAP
BIH
BIH

Playing

MAP
MAP
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Kanaujia Badal Manoj

no information yet

Dubey Yash

batsman

Khan Hashim Shabir

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Kumar Singh Honey Hansnath

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Kumar Shivang

no information yet

Mantri Himanshu

wicket keeper

Raj Prithvi

no information yet

Pandey Aryan Anand

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Harpreet

no information yet

Singh Tripuresh

no information yet

Tada Ritik

no information yet

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Tiwari Madhav

no information yet

Tiwari Himanshu

no information yet

Yadav Mangesh

all rounder

Bench

MAP
MAP
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet