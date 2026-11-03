Squads Madhya Pradesh vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Batham Rahul
bowler
Kanaujia Badal Manoj
no information yet
Chouhan Rishabh
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Dubey Yash
batsman
Khan Hashim Shabir
no information yet
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Khan Shabbir Bashir
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Kumar Singh Honey Hansnath
no information yet
Jain Saransh
bowler
Loharuka Ayush
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Mahrour Mangal
batsman
Kumar Shivang
no information yet
Raj Akash Bibhuti
batsman
Mantri Himanshu
wicket keeper
Raj Prithvi
no information yet
Pandey Aryan Anand
no information yet
Rajnish Kumar
batsman
Sharma Shubham
batsman
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Harpreet
no information yet
Singh Himanshu
bowler
Singh Tripuresh
no information yet
Singh Piyush
bowler
Tada Ritik
no information yet
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Tiwari Madhav
no information yet
Tiwari Himanshu
no information yet
Yadav Mangesh
all rounder
Match has not started yet