H2h Punjab vs Himachal Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

PUN
PUN
HIM
HIM
Punjab vs Himachal Pradesh

List a, Vijay Hazare Trophy

HIMHimachal Pradesh

221

PUNPunjab

223

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

HIMHimachal Pradesh

147

PUNPunjab

153