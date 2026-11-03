Squads Punjab vs Himachal Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

PUN
PUN
HIM
HIM

Playing

PUN
PUN
HIM
HIM
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Choudhary Gourav

no information yet

Kumar Abhishek

all rounder

Kumar Amit

batsman

Kumar Rohit

no information yet

Saharan Uday

all rounder

Sharma Abhishek

all rounder

Negi Mukul

batsman

Sharma Sumit

all rounder

Pal Kushal

no information yet

Sen Ekant

batsman

Sharma Vipin

no information yet

Singh Harnoor

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Surroch Mridul

no information yet

Singh Sanvir

all rounder

Vasisht Akash

all rounder

Bench

PUN
PUN
HIM
HIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet