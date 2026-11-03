Squads Punjab vs Himachal Pradesh List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Arora Vaibhav
bowler
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Bains Ankush
wicket keeper
Bhagat Krish
bowler
Dagar Mayank
all rounder
Brar Gurnoor
bowler
Jamwal Ayush
bowler
Brar Harpreet
bowler
Kalsi Ankit
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Kumar Abhishek
all rounder
Dhir Naman
bowler
Kumar Amit
batsman
Gill Shubman
batsman
Kumar Rohit
no information yet
Saharan Uday
all rounder
Mahajan Innesh
batsman
Sharma Abhishek
all rounder
Mann Pukhraj
batsman
Sharma Raghu
bowler
Negi Mukul
batsman
Sharma Sumit
all rounder
Pal Kushal
no information yet
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Sen Ekant
batsman
Singh Anmolpreet
batsman
Sharma Nitin
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Sharma Vipin
no information yet
Singh Harnoor
no information yet
Singh Amanpreet
no information yet
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Aryaman
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Surroch Mridul
no information yet
Singh Sanvir
all rounder
Vasisht Akash
all rounder
Match has not started yet