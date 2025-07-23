ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women Cricket Live Score 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women Team List

view all
image

Sri Lanka

image

New Zealand

ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women Stadiums

image

Galle International Stadium

Galle, Sri Lanka