H2h Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls T20 T20 Andhra Premier League 14.06.2026

T20

AMA
AMA

169

BHI
BHI

163

Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls

T20, T20 Andhra Premier League

BHIBhimavaram Bulls

AMAAmaravati Royals