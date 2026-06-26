H2h Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners T20 T20 Andhra Premier League 26.06.2026

T20

AMA
AMA

173

VIJ
VIJ

170

Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners

T20, T20 Andhra Premier League

AMAAmaravati Royals

VIJVijayawada Sunshiners