H2h Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals T20 T20 Andhra Premier League 11.06.2026

T20

SIM
SIM

166

AMA
AMA

181

Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals

T20, T20 Andhra Premier League

AMAAmaravati Royals

SIMSimhadri Vizag Lions