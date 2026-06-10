H2h Tungabhadra Warriors vs Amaravati Royals T20 T20 Andhra Premier League 10.06.2026

T20

TUN
TUN

105

AMA
AMA

108

Tungabhadra Warriors vs Amaravati Royals

T20, T20 Andhra Premier League

AMAAmaravati Royals

TUNTungabhadra Warriors