H2h Adamas Howrah Warriors vs Rashmi Medinipur Wizards T20 Bengal T20 League, Women 07.06.2026

T20

ADA
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152

RAS
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Adamas Howrah Warriors vs Rashmi Medinipur Wizards

T20, Bengal T20 League, Women

RASRashmi Medinipur Wizards

ADAAdamas Howrah Warriors