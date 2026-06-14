H2h Lux Shyam Kolkata Tigers vs Murshidabad Kueens T20 Bengal T20 League, Women 14.06.2026

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Lux Shyam Kolkata Tigers vs Murshidabad Kueens

T20, Bengal T20 League, Women

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