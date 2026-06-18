H2h Murshidabad Kueens vs Rashmi Medinipur Wizards T20 Bengal T20 League, Women 18.06.2026

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Murshidabad Kueens vs Rashmi Medinipur Wizards

T20, Bengal T20 League, Women

RASRashmi Medinipur Wizards

MURMurshidabad Kueens