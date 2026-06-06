H2h Murshidabad Kueens vs Shrachi Rarh Tigers T20 Bengal T20 League, Women 06.06.2026

T20

MUR
MUR

120

SHR
SHR

123

Murshidabad Kueens vs Shrachi Rarh Tigers

T20, Bengal T20 League, Women

MURMurshidabad Kueens

SHRShrachi Rarh Tigers