H2h Rashmi Medinipur Wizards vs Lux Shyam Kolkata Tigers T20 Bengal T20 League, Women 17.06.2026

T20

RAS
RAS

127

LUX
LUX

124

Rashmi Medinipur Wizards vs Lux Shyam Kolkata Tigers

T20, Bengal T20 League, Women

LUXLux Shyam Kolkata Tigers

RASRashmi Medinipur Wizards