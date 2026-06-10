H2h Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards T20 Bengal T20 League, Women 10.06.2026

T20

SOB
SOB

84

RAS
RAS

101

Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards

T20, Bengal T20 League, Women

RASRashmi Medinipur Wizards

SOBSobisco Smashers Malda