H2h Murshidabad Kings vs Lux Shyam Kolkata Tigers T20 Bengal Pro T20 League 13.06.2026

T20

MUR
MUR

198

LUX
LUX

141

Murshidabad Kings vs Lux Shyam Kolkata Tigers

T20, Bengal Pro T20 League

MURMurshidabad Kings

LUXLux Shyam Kolkata Tigers