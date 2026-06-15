H2h Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers T20 Bengal Pro T20 League 15.06.2026

T20

SER
SER

146

LUX
LUX

147

Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers

T20, Bengal Pro T20 League

LUXLux Shyam Kolkata Tigers

SERServotech Siliguri Strikers