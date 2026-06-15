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Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers
>
H2h
H2h Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers T20 Bengal Pro T20 League 15.06.2026
Jun 15, 2026
T20
07:30
AM
SER
146
LUX
147
Results
Match Details
H2H
Servotech Siliguri Strikers vs Lux Shyam Kolkata Tigers
Jun 16, 2025
T20, Bengal Pro T20 League
Lux Shyam Kolkata Tigers
Servotech Siliguri Strikers