H2h Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards T20 Bengal Pro T20 League 14.06.2026

T20

SOB
SOB

204

RAS
RAS

202

Sobisco Smashers Malda vs Rashmi Medinipur Wizards

T20, Bengal Pro T20 League

SOBSobisco Smashers Malda

RASRashmi Medinipur Wizards