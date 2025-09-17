H2h Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 02.09.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
ANT
ANT
Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

T20, Caribbean Premier League

Providence Stadium, Guyana

TKRTrinbago Knight Riders

168

ANTAntigua And Barbuda Falcons

166

T20, Caribbean Premier League

Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad

TKRTrinbago Knight Riders

ANTAntigua And Barbuda Falcons

(10 ov.) 68/3

T20, Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua

ANTAntigua And Barbuda Falcons

(0 ov.) 69/4

TKRTrinbago Knight Riders