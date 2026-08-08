Match details Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 02.09.2026

T20

Port of Spain

TKR
TKR
ANT
ANT

Match Info

Match:Caribbean Premier League 2026
Date:Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, September 02, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Trinbago Knight Riders Squad

PlayersBreetzke Matthew, Da Silva Joshua, De Silva Amshi, Drakes Dominic, Edward Nathan, Goolie Jyd Uri, Greaves Justin, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Raheem Abdul, Sween Dexter, Tariq Usman
Benchno information yet

Antigua And Barbuda Falcons Squad

PlayersAli Moeen, Allen Fabian, Cornwall Rahkeem, Gore Karima, Hamilton Jahmar, James Joshua, Jangoo Amir, Joseph Alzarri, Khan Shadab, Kumar Milind, Lewis Evin, Mahase Anderson, Mir Usama, Moqim Sufyan, Perera Kusal, Phillip Anderson, Robinson Tim, Seales Jayden, Singh Tajinder, Springer Shamar
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumQueen's Park Oval
CityPort of Spain
Capacity20000
EndsBrian Lara Pavilion End
Hosts toMedia Centre End

Match has not started yet