Match details Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons T20 Caribbean Premier League 02.09.2026
Match Info
|Match:
|Caribbean Premier League 2026
|Date:
|Friday, August 07, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, September 02, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad and Tobago
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Trinbago Knight Riders Squad
|Players
|Breetzke Matthew, Da Silva Joshua, De Silva Amshi, Drakes Dominic, Edward Nathan, Goolie Jyd Uri, Greaves Justin, Hales Alex, Hinds Terrance, Hosein Akeal, Munro Colin, Narine Sunil, Pollard Kieron, Pooran Nicholas, Raheem Abdul, Sween Dexter, Tariq Usman
|Bench
|no information yet
Antigua And Barbuda Falcons Squad
|Players
|Ali Moeen, Allen Fabian, Cornwall Rahkeem, Gore Karima, Hamilton Jahmar, James Joshua, Jangoo Amir, Joseph Alzarri, Khan Shadab, Kumar Milind, Lewis Evin, Mahase Anderson, Mir Usama, Moqim Sufyan, Perera Kusal, Phillip Anderson, Robinson Tim, Seales Jayden, Singh Tajinder, Springer Shamar
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Queen's Park Oval
|City
|Port of Spain
|Capacity
|20000
|Ends
|Brian Lara Pavilion End
|Hosts to
|Media Centre End
Match has not started yet