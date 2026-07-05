Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders

Gender:Men

Players

2026 Players

Akeal Jerome Hosein

Trinidad and Tobago

Alexander Daniel Hales

England

Andre Dwayne Russell

Jamaica

Colin Munro

New Zealand

Darren Michael Bravo

Trinidad and Tobago

Dwayne John Bravo

Trinidad and Tobago

Jason Jonathan Roy

England

Joshua Da Silva

Trinidad and Tobago

Keacy Uydess Carty

Sint Maarten

Kieron Adrian Pollard

Trinidad and Tobago

McKenny Clarke

Mohammad Amir

Pakistan

Muhammad Ahsan Ali Khan

Pakistan

Nathan Edward

Trinidad and Tobago

Nicholas Pooran

Trinidad and Tobago

Saurabh Naresh Netravalkar

India

Sunil Philip Narine

Trinidad and Tobago

Terrance Hinds

Trinidad and Tobago

Usman Tariq

Pakistan

Yannick Cariah

Trinidad and Tobago

Statistics

Caribbean Premier League 2025

Matches Played10
Won6
Drawn0
Lost4
No result1

Trinbago Knight Riders Team Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Trinbago Knight Riders News

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Meet the Trinbago Knight Riders team, learn first hand about the players of this cricket team, how they train, what motivates them, what helps them to win and keep their grip on the field.

CPL Final | Trinbago Knight Riders wins fifth title with low-scoring win over Guyana Amazon Warriors

CPL Final | Trinbago Knight Riders wins fifth title with low-scoring win over Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders beat Guyana Amazon Warriors by three wickets to win their 13th CPL title in Guyana. Left-arm pacer Saurabh Netravalkar picked up three wickets to restrict the home side to a modest total before Kieron Pollard and Akeal Hosein’s cameos took the side home in a thrilling finish.

Trinbago Knight Riders01:40 PM, 22 September, 2025

Watch, CPL | Twitter reacts as Quentin Sampson falls prey to Trinbago Knight Riders' Test match strategy

Trinbago Knight Riders03:06 AM, 22 September, 2025

AI Simulation, GAW vs TKR | Trinbago Knight Riders beat Guyana Amazon Warriors by six wickets to lift fifth CPL title

Trinbago Knight Riders09:24 PM, 21 September, 2025

GAW vs TKR Preview | Trinbago aim for record-extending fifth title but high-flying Guyana await in final

Trinbago Knight Riders05:25 PM, 20 September, 2025

TKR vs SLK, Review | Trinbago Knight Riders reach sixth CPL final after comprehensive win against St Lucia Kings

Another teams

Bulgaria

Bulgaria

Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors

A3

A3

Sweden

Sweden

St. Lucia Kings

St. Lucia Kings

B1

B1

Turkiye

Turkiye

A5

A5

Samoa U19

Samoa U19

St. Kitts and Nevis Patriots

St. Kitts and Nevis Patriots